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В Беларуси ставка рефинансирования снижена до 8%

20.05.2020 18:46 — Новости Экономики | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Национальный банк Беларуси снизил ставку рефинансирования на 0,75 процентных пункта, о предстоящем снижении этого показателя сообщалось еще 13 мая.

Снижение главной ставки будет способствовать сохранению нейтрального характера монетарной политики. Это позволит поддерживать инфляцию вблизи запланированного на текущий год уровня. 

Решение снизить ставку рефинансирования глава Нацбанка Паве Каллаур обосновал обновленным прогнозом развития экономики и денежно-кредитной сферы до конца 2020-го и на 2021 год.

В документе дана оценка изменений ситуации в мире и Беларуси, которые произошли в последнее время. Она говорит о том, что текущее ускорение инфляции является временным.

Дезинфляционное влияние со стороны совокупного спроса усилится уж в ближайшие месяцы, затем рост цен замедлится до уровня конца минувшего года. По итогам 2020-го инфляция прогнозируется в диапазоне 5-6%.

Ставка рефинансирования – это процент, под который Нацбанк выдает кредиты коммерческим банкам. Снижение этого показателя говорит об увеличении доходности самих банков и о том, что они могут предоставлять более доступные кредиты населению.

Напомним, предыдущее изменение размера ставки рефинансирования было 19 февраля, когда она снизилась с 9 до 8,75 % годовых.

 
 
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Национальный банк Беларуси снизил ставку рефинансирования на 0,75 процентных пункта, о предстоящем снижении этого показателя сообщалось еще 13 мая.
 
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