

Скриншот из прямой трансляции Радыё Свабода

Про госсобственность

- Для любого человека заработная плата – это главное. Если рабочий на МАЗе будет получать не $500, а $2000, как в Польше, то он задумается от перехода государственной собственности к частной. А частная собственность – это инвестиции, это развитие высоких технологий, отношение к людям и много других факторов.

Я гулял недавно недалеко от Минска и видел множество заброшенных зданий, где раньше были склады и прочее, а сейчас это государственная собственность, которая приходит в негодность. И мне сложно представить, чтобы чиновник пошел и заложил свои деньги в банк, закупил шифера, после работы залез и сделал крышу этому складу, сделал стены, договорился бы с кем-то, что там можно хранить морковку или картошку, и все это делал не со своей собственностью. Если государство ему даст деньги, то он их и потратит. Если государство денег не даст, то он не будет проявлять никакой инициативы, потому что никакого отношения к этой государственной собственности не имеет. И таких объектов по Беларуси насчитывается десятки, если не сотни тысяч, которые приходят в упадок и негодность.

На примере Китая, где колхозы и совхозы превращались в ОАО, где государство не будет вначале дотировать, а потом устанавливать потолки цен. Вместо вложений денег в целлюлозные комбинаты, деревообработку и цементные комбинаты деньги нужно направить на образование: школы, учителям. Потому что образованный человек способен делать чудеса.

Про качество строительства

- В Дубае за 10 лет построена Дубай Марина, Бурдж-Халифа. Если говорить, как мы строим, то не надо ходить далеко - можете съездить посмотреть «Маяк Минска», где нет парковки, нет парков, нет зелени, где трескаются дома, разваливается штукатурка… « Дом дал усадку », говорят. Я консультировал одну компанию в Малайзии, которая строила STO(Security Token Offering) на сингапурской бирже. Я разговаривал со строителями, а там действительно прекрасно строят, хоть и Малайзия - страна третьего мира. И вот я строителям говорю: «Дом дал усадку». Я пытался на английском языке это перевести. Даже залезал в словари, но не смог этот термин объяснить. Сказал, что дом дал трещину. Там схватились за голову: «Как дом мог дать трещину? Как дом мог дать усадку? Как может трещина образоваться в дороге?». У них это в голове не укладывалось.

Когда я вижу, как у нас делают дороги, я удивляюсь: неужели наши строители пропустили, что в 1870-х годах в Англии придумали дренаж? Придумали делать дороги под определенным углом, чтобы оттуда уходила вода и дороги не давали трещину. Ну или давали раз в 50 лет. Мы же ремонтируем дороги каждый год.

Нам нужно признаться, что кто-то где-то делает что-то лучше нас, и стремиться к этому. Мы так развивали IT-индустрию в Беларуси.

Мы должны учиться у шведов или финнов, как делать дороги, чтобы они не трескались. Мы должны учиться у итальянских или французских архитекторов, как строить здания, чтобы они были эстетически красивы и вписывались в современные стандарты по парковкам, жилью, наличию парковых зон. Нам нужно учиться, и, поверьте, через 5 лет уже у наших архитекторов будут учиться, как правильно строить. Именно так начинал Сингапур.