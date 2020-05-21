﻿ Валерий Цепкало: "предприятия приватизировать", "строительство развивать", "бизнес должен отвечать перед людьми". 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Валерий Цепкало: "предприятия приватизировать", "строительство развивать", "бизнес должен отвечать перед людьми"

25.05.2020 17:08 — Новости Экономики | realt.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: realt.by

Валерий Цепкало, чью инициативную группу по выдвижению кандидата в президенты ЦИК зарегистрировал 20 мая,провел свою первую пресс-конференцию. Приводим цитаты про сферу недвижимости из его выступления.

Валерий Цепкало: "предприятия приватизировать", "строительство развивать", "бизнес должен отвечать перед людьми"
Скриншот из прямой трансляции Радыё Свабода

Про госсобственность

- Для любого человека заработная плата – это главное. Если рабочий на МАЗе будет получать не $500, а $2000, как в Польше, то он задумается от перехода государственной собственности к частной. А частная собственность – это инвестиции, это развитие высоких технологий, отношение к людям и много других факторов.

Я гулял недавно недалеко от Минска и видел множество заброшенных зданий, где раньше были склады и прочее, а сейчас это государственная собственность, которая приходит в негодность. И мне сложно представить, чтобы чиновник пошел и заложил свои деньги в банк, закупил шифера, после работы залез и сделал крышу этому складу, сделал стены, договорился бы с кем-то, что там можно хранить морковку или картошку, и все это делал не со своей собственностью. Если государство ему даст деньги, то он их и потратит. Если государство денег не даст, то он не будет проявлять никакой инициативы, потому что никакого отношения к этой государственной собственности не имеет. И таких объектов по Беларуси насчитывается десятки, если не сотни тысяч, которые приходят в упадок и негодность.

На примере Китая, где колхозы и совхозы превращались в ОАО, где государство не будет вначале дотировать, а потом устанавливать потолки цен. Вместо вложений денег в целлюлозные комбинаты, деревообработку и цементные комбинаты деньги нужно направить на образование: школы, учителям. Потому что образованный человек способен делать чудеса.

Про качество строительства

- В Дубае за 10 лет построена Дубай Марина, Бурдж-Халифа. Если говорить, как мы строим, то не надо ходить далеко - можете съездить посмотреть «Маяк Минска», где нет парковки, нет парков, нет зелени, где трескаются дома, разваливается штукатурка… «Дом дал усадку», говорят. Я консультировал одну компанию в Малайзии, которая строила STO(Security Token Offering) на сингапурской бирже. Я разговаривал со строителями, а там действительно прекрасно строят, хоть и Малайзия - страна третьего мира. И вот я строителям говорю: «Дом дал усадку». Я пытался на английском языке это перевести. Даже залезал в словари, но не смог этот термин объяснить. Сказал, что дом дал трещину. Там схватились за голову: «Как дом мог дать трещину? Как дом мог дать усадку? Как может трещина образоваться в дороге?». У них это в голове не укладывалось.

Когда я вижу, как у нас делают дороги, я удивляюсь: неужели наши строители пропустили, что в 1870-х годах в Англии придумали дренаж? Придумали делать дороги под определенным углом, чтобы оттуда уходила вода и дороги не давали трещину. Ну или давали раз в 50 лет. Мы же ремонтируем дороги каждый год.

Нам нужно признаться, что кто-то где-то делает что-то лучше нас, и стремиться к этому. Мы так развивали IT-индустрию в Беларуси.

Мы должны учиться у шведов или финнов, как делать дороги, чтобы они не трескались. Мы должны учиться у итальянских или французских архитекторов, как строить здания, чтобы они были эстетически красивы и вписывались в современные стандарты по парковкам, жилью, наличию парковых зон. Нам нужно учиться, и, поверьте, через 5 лет уже у наших архитекторов будут учиться, как правильно строить. Именно так начинал Сингапур.

Валерий Цепкало: "предприятия приватизировать", "строительство развивать", "бизнес должен отвечать перед людьми"
Скриншот из прямой трансляции Радыё Свабода

Про бизнес

- У нас очень сильно наказывается бизнес, если он не уплатил налоги. У развитых стран это является предметом для переговоров. Если ты не уплатил налоги, то уплатишь потом плюс уплатишь штраф. Но самое большое преступление на Западе, когда ты обманываешь доверившихся тебе людей. Когда ты собираешь с людей деньги и говоришь, что инвестируешь в консервативные активы, к примеру, в строительство бизнес-центра, а сам их потратил на какие-то другие цели, которые никак не связанны с бизнес-инвестированием, то это на Западе является самым большим преступлением. То есть не обманываешь государство, а обманываешь людей.

Про приватизацию

- Мы должны учиться экономить. Мы должны научиться жить по средствам, и мы должны изменить структуру нашего производства. Возможно, даже пойти на приватизацию наиболее капиталоемких, энергоемких предприятий российским капиталом. Что, в принципе, естественно, так как это их энергетика, их сырье, если все их, то, вполне естественно, нужно будет какие-то активы рассмотреть и произвести их приватизацию. Мы делали много ошибок в плане приватизации. Когда минскому автомобильному заводу предложили $300 млн за приватизацию. Джон Дир (Deere & Company – прим. ред.) предлагал, когда я еще работал в США, вступить в альянс с Минским тракторным заводом. Где сейчас завод Орджоникидзе (ОАО "МПОВТ" – прим. ред.), было очень много предложений от Philips сделать и проинвестировать этот завод на Якуба Коласа. Сейчас это все пришло в негодность. Сейчас за МАЗ не дают ни копейки те же самые россияне. Не знаем, представляют ли для американцев какую-то ценность Минский тракторный завод. У нас тогда был интересный план создать альянс МТЗ и Deere & Company, чтобы создавать машины для разных сегментов рынка.

Читайте также:

Виктор Бабарико: «Я однозначно сторонник частной собственности»

Дата постановки на учет не важна. Жилье в столичном ЖК «Петровские верфи» отдано нуждающимся

«Себестоимость „квадрата“ высотки — $ 600». Большой разговор с директором ООО «СИ-трейдинг» о ценах на жилье, интересных проектах и изнанке работы застройщика

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Валерий Цепкало, чью инициативную группу по выдвижению кандидата в президенты ЦИК зарегистрировал 20 мая, провел свою первую пресс-конференцию. Приводим цитаты...
 
Новости дня
Новости экономики
 
В Беларуси ставка рефинансирования снижена до 8%
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Свежие газеты

26.05.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Кировец
Кричевская жизнь
27.05.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Новости Экономики)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика