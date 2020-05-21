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Валерий Цепкало: "предприятия приватизировать", "строительство развивать", "бизнес должен отвечать перед людьми"
25.05.2020 17:08 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Валерий Цепкало, чью инициативную группу по выдвижению кандидата в президенты ЦИК зарегистрировал 20 мая,
Про госсобственность
- Для любого человека заработная плата – это главное. Если рабочий на МАЗе будет получать не $500, а $2000, как в Польше, то он задумается от перехода государственной собственности к частной. А частная собственность – это инвестиции, это развитие высоких технологий, отношение к людям и много других факторов.
Я гулял недавно недалеко от Минска и видел множество заброшенных зданий, где раньше были склады и прочее, а сейчас это государственная собственность, которая приходит в негодность. И мне сложно представить, чтобы чиновник пошел и заложил свои деньги в банк, закупил шифера, после работы залез и сделал крышу этому складу, сделал стены, договорился бы с кем-то, что там можно хранить морковку или картошку, и все это делал не со своей собственностью. Если государство ему даст деньги, то он их и потратит. Если государство денег не даст, то он не будет проявлять никакой инициативы, потому что никакого отношения к этой государственной собственности не имеет. И таких объектов по Беларуси насчитывается десятки, если не сотни тысяч, которые приходят в упадок и негодность.
На примере Китая, где колхозы и совхозы превращались в ОАО, где государство не будет вначале дотировать, а потом устанавливать потолки цен. Вместо вложений денег в целлюлозные комбинаты,
Про качество строительства
- В Дубае за 10 лет построена Дубай Марина, Бурдж-Халифа. Если говорить, как мы строим, то не надо ходить далеко - можете
Когда я вижу, как у нас делают дороги, я удивляюсь: неужели наши строители пропустили, что в 1870-х годах в Англии придумали дренаж? Придумали делать дороги под определенным углом, чтобы оттуда уходила вода и дороги не давали трещину. Ну или давали раз в 50 лет. Мы же ремонтируем дороги каждый год.
Нам нужно признаться, что кто-то где-то делает что-то лучше нас, и стремиться к этому. Мы так развивали IT-индустрию в Беларуси.
Мы должны учиться у шведов или финнов, как делать дороги, чтобы они не трескались. Мы должны учиться у итальянских или французских архитекторов, как строить здания, чтобы они были эстетически красивы и вписывались в современные стандарты по парковкам, жилью, наличию парковых зон. Нам нужно учиться, и, поверьте, через 5 лет уже у наших архитекторов будут учиться, как правильно строить. Именно так начинал Сингапур.
Про бизнес
- У нас очень сильно наказывается бизнес, если он не уплатил налоги. У развитых стран это является предметом для переговоров. Если ты не уплатил налоги, то уплатишь потом плюс уплатишь штраф. Но самое большое преступление на Западе, когда ты обманываешь доверившихся тебе людей. Когда ты собираешь с людей деньги и говоришь, что инвестируешь в консервативные активы, к примеру, в строительство бизнес-центра, а сам
Про приватизацию
- Мы должны учиться экономить. Мы должны научиться жить по средствам, и мы должны изменить структуру нашего производства. Возможно, даже пойти на приватизацию наиболее капиталоемких, энергоемких предприятий российским капиталом. Что, в принципе, естественно, так как это их энергетика, их сырье, если все их, то, вполне естественно, нужно будет какие-то активы рассмотреть и произвести их приватизацию. Мы делали много ошибок в плане приватизации. Когда минскому автомобильному заводу предложили $300 млн за приватизацию. Джон Дир (Deere & Company – прим. ред.) предлагал, когда я еще работал в США, вступить в альянс с Минским тракторным заводом. Где сейчас завод Орджоникидзе (ОАО "МПОВТ" – прим. ред.), было очень много предложений от Philips сделать и проинвестировать этот завод на Якуба Коласа. Сейчас это все пришло в негодность. Сейчас за МАЗ не дают ни копейки те же самые россияне. Не знаем, представляют ли для американцев какую-то ценность Минский тракторный завод. У нас тогда был интересный план создать альянс МТЗ и Deere & Company, чтобы создавать машины для разных сегментов рынка.
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Валерий Цепкало: "предприятия приватизировать", "строительство развивать", "бизнес должен отвечать перед людьми"
Валерий Цепкало, чью инициативную группу по выдвижению кандидата в президенты ЦИК зарегистрировал 20 мая, провел свою первую пресс-конференцию. Приводим цитаты...
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