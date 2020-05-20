105 квартир с отделкой от 1243 рублей за «квадрат». В Чижовке-6А будет сдан еще один дом для многодетных

ГПО «Минскстрой предлагает дольщикам поучаствовать в строительстве многоквартирного дома в микрорайоне Чижовка-6А, который расположен в границах ул. Уборевича — Чижевских — Корзюки. Это будет трехсекционный 9-этажный 105-квартирный жилой дом в конструкциях серии М464-У1, с техническим подпольем, теплым чердаком и плоской рулонной кровлей с организованным внутренним водостоком, встроенным помещением товарищества собственников на первом этаже здания.

Наружные стены здания запроектированы из трехслойных сборных железобетонных панелей с энергоэффективным утеплителем; внутренние стены – из сборных железобетонных панелей.

Начало строительства – 22 апреля 2020 года. Предполагаемый срок ввода объекта в эксплуатацию – 5 февраля 2021 года.

Во всех квартирах предусмотрена полная планировка, организованы жилые комнаты, кухни, прихожие, санузлы, летние помещения. В квартирах на 1-м этаже под лоджиями есть погреба с доступом через люки по металлическим лестницам.

Квартиры сдаются сразу с внутренней отделкой: окраска акриловыми красками потолков и стен в санузлах; оклейка обоями в жилых комнатах, коридорах, прихожих, кухнях, кладовых. Полы в жилых комнатах, коридорах, прихожих, кладовых, кухнях квартир – линолеум на теплозвукоизолирующей подоснове; в санузлах – керамическая плитка.

Ориентировочная стоимость строительства 1 квадратного метра квартир для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, составляет:

1243,98 рубля (для нормируемой площади жилого помещения);

(для нормируемой площади жилого помещения); 1980,00 рубля (для площади жилого помещения, превышающей нормируемую).

Условия оплаты: первоначальный взнос при условии оплаты согласно графику платежей составляет 30% от стоимости объекта долевого строительства. Оплата должна быть произведена дольщиком в течение 20 банковских дней со дня регистрации договора создания объекта долевого строительства в местном исполнительном и распорядительном органе.