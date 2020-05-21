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Долги предприятий предлагают конвертировать в акции

21.05.2020 09:06 — Новости Экономики | БT  
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Источник материала: БT

Кто и на каких условиях их может получить и будут ли новые подходы мотивировать работников на прибыльный труд? Депутаты решают эти вопросы поправками в закон "О хозяйственных обществах". Новые механизмы призваны стабилизировать деятельность крупных производств. Блок изменений посвящен корпоративному управлению. Прописаны требования к формированию совета директоров и порядок проведения его заседаний.

Сейчас в Беларуси около 64 тысяч хозяйственных обществ, где трудятся свыше 80 процентов всех работников. Новые подходы к их занятости депутаты могут принять уже на этой сессии до конца июня.

 
 
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Кто и на каких условиях их может получить и будут ли новые подходы мотивировать работников на прибыльный труд? Депутаты решают эти вопросы поправками в закон "О...
 
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