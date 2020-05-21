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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Долги предприятий предлагают конвертировать в акции Кто и на каких условиях их может получить и будут ли новые подходы мотивировать работников на прибыльный труд? Депутаты решают эти вопросы поправками в закон "О...

Кто и на каких условиях их может получить и будут ли новые подходы мотивировать работников на прибыльный труд? Депутаты решают эти вопросы поправками в закон "О хозяйственных обществах". Новые механизмы призваны стабилизировать деятельность крупных производств. Блок изменений посвящен корпоративному управлению. Прописаны требования к формированию совета директоров и порядок проведения его заседаний.Сейчас в Беларуси около 64 тысяч хозяйственных обществ, где трудятся свыше 80 процентов всех работников. Новые подходы к их занятости депутаты могут принять уже на этой сессии до конца июня.