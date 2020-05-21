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Аграрии Минской области начали заготовку кормов

21.05.2020 16:21 — Новости Экономики | БT  
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Источник материала: БT

Один из первых - Смолевичский район. Урожайность пока не самая высокая: все-таки повлияла погода. Однако сама зеленая масса качественная, насыщенная питательными элементами. В одном из хозяйств на этот момент заготовлено почти полторы тысячи тонн сенажа. В целом планируют выйти на объем до 40 000 тонн.

Михаил Симанович, заместитель директора сельскохозяйственного филиала: "Для этого у нас все есть. Трав у нас 3 300 гектаров. Из них 1 340 гектаров райграсов однолетних. Это культура интенсивного роста, многоукосная. Бывали годы, даже когда мы до 5 укосов снимали с этой культуры. 350 гектаров у нас люцерны. Ну, остальные злаковые травы в смесях. Поэтому объемов хватает, работы хватает. Сроки, на мой взгляд, подошли - надо заниматься".

Зеленую массу закладывают в рукава. Такая технология позволяет в любой момент процесс поставить на паузу до наступления благоприятной погоды. Всего же заготовку кормовой базы начали три хозяйства Смолевичского района. Обработать необходимо 11 000 гектаров.

Руслан Михалевич, первый заместитель председателя, начальник управления сельского хозяйства и продовольствия Смолевичского райисполкома: "Видим, что травостоя нет того, который был даже в прошлом году. Мы прекрасно понимаем, что если на сегодняшний день не уберем то, что у нас есть, то мы не получим второй укос. Мы планируем в любом случае около 50-60 тысяч сенажа с первого укоса заготовить. Мы настроены на то. Потому что, если не будет кормов - не будет животноводства. А с нашим высоким уровнем производства продукции животноводства качество кормов - это основное!"

Массовый укос травы в центральном регионе начнется через несколько дней. Всего под зеленые корма отведено более 250 000 гектаров.

 
 
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Один из первых - Смолевичский район. Урожайность пока не самая высокая: все-таки повлияла погода. Однако сама зеленая масса качественная, насыщенная питательными...
 
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