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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Аграрии Минской области начали заготовку кормов Один из первых - Смолевичский район. Урожайность пока не самая высокая: все-таки повлияла погода. Однако сама зеленая масса качественная, насыщенная питательными...

Один из первых - Смолевичский район. Урожайность пока не самая высокая: все-таки повлияла погода. Однако сама зеленая масса качественная, насыщенная питательными элементами. В одном из хозяйств на этот момент заготовлено почти полторы тысячи тонн сенажа. В целом планируют выйти на объем до 40 000 тонн.Зеленую массу закладывают в рукава. Такая технология позволяет в любой момент процесс поставить на паузу до наступления благоприятной погоды. Всего же заготовку кормовой базы начали три хозяйства Смолевичского района. Обработать необходимо 11 000 гектаров.Массовый укос травы в центральном регионе начнется через несколько дней. Всего под зеленые корма отведено более 250 000 гектаров.