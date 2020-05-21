Мингорисполком рассказал, как построить велогараж во дворе. МВО: «Процедура вызывает большие сомнения»

Источник материала: realt.by

Недавно мы опубликовали материал о требованиях генплана Минска по установке велогаражей во дворах жилых домов и о том, как выполняются эти требования в жизни. Мингорисполком в своем письме Минскому велосипедному обществу (МВО) попытался внести ясность по поводу процедуры установки таких боксов. Вместе с заместителем директора общественного объединения «Минское велосипедное общество» Максимом Пучинским попытались разобраться, почему предложение Мингорисполкома вряд ли возможно выполнить на практике.

«С целью экономии расходования денежных средств»

Как мы уже писали, часто можно услышать, что Минск движется по европейскому сценарию в популяризации велосипедов как основного вида городского транспорта. В 2018 году даже приняли Национальную концепцию о развитии велодвижения. Работа по популяризации велосипеда как основного городского транспорта после этого не остановилась. Однако она движется не так быстро, как хотелось бы. МВО решило помочь властям в выполнении концепции развития велодвижения, однако их стремления разбились о свод нормативно-правовых документов, которые действуют в нашей стране.

Упоминание развития велодвижения есть во многих градостроительных документах. Самым главным из них является Генеральный план города Минска. В пункте 2.3.2 главы 13 Основных положений генплана предписывается: «Создать инфраструктуру велодвижения с включением парковок для велосипедов, мест их хранения и технического обслуживания, прокатных пунктов. Оборудовать дворовые территории жилых районов закрытыми велопарковками из расчета не менее одного парковочного места на две квартиры».

Кроме того, «велосипедный вопрос» раскрывается еще в одном документе. В 2018 году Технический кодекс установившейся практики (ТКП 45−3.01−116−2008 «Градостроительство. Населенные пункты. Нормы планировки и застройки») был дополнен следующим требованием: «При проектировании территорий новой многоквартирной жилой застройки необходимо предусматривать места для хранения велосипедов, принадлежащих гражданам, из расчета не менее одного места на велопарковке на 10 квартир».

И на этом все. Больше нигде не сказано о процедуре установки, пользования и содержания (обслуживания) велопарковки. Администрация каждого района Минска к этому вопросу подходит со своей фантазией. Получается, что по генплану Минска велогаражи быть обязаны, но по всему городу они появляются в случайном порядке, в случайных местах, случайной конструкции, за случайные деньги и со случайными пользователями.