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Мингорисполком рассказал, как построить велогараж во дворе. МВО: «Процедура вызывает большие сомнения»
25.05.2020 17:08 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Недавно мы
«С целью экономии расходования денежных средств»
Как мы уже писали, часто можно услышать, что Минск движется по европейскому сценарию в популяризации велосипедов как основного вида городского транспорта. В 2018 году даже приняли Национальную концепцию о развитии велодвижения. Работа по популяризации велосипеда как основного городского транспорта после этого не остановилась. Однако она движется не так быстро, как хотелось бы. МВО решило помочь властям в выполнении концепции развития велодвижения, однако их стремления разбились о свод нормативно-правовых документов, которые действуют в нашей стране.
Упоминание развития велодвижения есть во многих градостроительных документах. Самым главным из них является Генеральный план города Минска. В пункте 2.3.2 главы 13 Основных положений генплана предписывается: «Создать инфраструктуру велодвижения с включением парковок для велосипедов, мест их хранения и технического обслуживания, прокатных пунктов. Оборудовать дворовые территории жилых районов закрытыми велопарковками из расчета не менее одного парковочного места на две квартиры».
Кроме того, «велосипедный вопрос» раскрывается еще в одном документе. В 2018 году Технический кодекс установившейся практики (ТКП 45−3.01−116−2008 «Градостроительство. Населенные пункты. Нормы планировки и застройки») был дополнен следующим требованием: «При проектировании территорий новой многоквартирной жилой застройки необходимо предусматривать места для хранения велосипедов, принадлежащих гражданам, из расчета не менее одного места на велопарковке на 10 квартир».
И на этом все. Больше нигде не сказано о процедуре установки, пользования и содержания (обслуживания) велопарковки. Администрация каждого района Минска к этому вопросу подходит со своей фантазией. Получается, что по генплану Минска велогаражи быть обязаны, но по всему городу они появляются в случайном порядке, в случайных местах, случайной конструкции, за случайные деньги и со случайными пользователями.
МВО попробовало систематизировать процедуру возведения велогаражей и отправило письмо со своими предложениями в Мингорисполком. Полный текст письма вы можете глянуть по
«В г. Минске имеются единичные случаи установки «сооружений для хранения велосипедов» на землях общего пользования организациями жилищно-коммунального хозяйства без проведения аукциона по продаже права заключения договора аренды открытых площадок с покрытием. При этом:
1. вызывает сомнения:
а) законность установки указанных сооружений указанными организациями без проведения аукциона по продаже права заключения договора аренды открытых площадок с покрытием – подробно этот вопрос рассмотрен в Анализе ответа Комитета архитектуры и градостроительства Мингорисполкома (Приложение 3);
б) законность установки указанных сооружений за бюджетные средства;
в) возможность и целесообразность проведения работ по установке указанных сооружений за собственные средства ЖЭСов в виду ограниченных финансовых средств ЖЭСов и отсутствия у них необходимых специалистов.
2. после установки указанные сооружения как элементы благоустройства придомовых территорий жилых домов не принимаются на бухгалтерский учет (не берутся на баланс) и фактически являются бесхозными: имущество не стоит на учете, потому и отвечать за его сохранность некому. Соответственно, планирование и выделение бюджетных средств на содержание и текущий ремонт такого имущества не представляется возможным. При этом п. 58 Перечня работ по содержанию объектов благоустройства населенных пунктов Республики Беларусь, осуществляемых за счет бюджетных средств, утвержденный Постановлением Министерства жилищно-коммунального хозяйства Республики Беларусь от 20.04.2005 №16, содержащий перечень работ по «содержанию и ремонту элементов благоустройства придомовых территорий», не предусматривает выполнение каких-либо работ по содержанию и ремонту «велосипедных стоянок» (сооружений для хранения велосипедов), размещенных на землях общего пользования и находящихся в ведении (на балансе) организаций жилищно-коммунального хозяйства.
3. тарифы на услуги хранения велосипедов в таких сооружениях не установлены, поэтому на практике такие услуги оказываются бесплатно.
4. порядок пользования такими сооружениями законодательством не определен, что создает благоприятные условия для недовольства и конфликтов потенциальных клиентов-велосипедистов, проживающих возле таких сооружений.
Очевидно, что достичь предусмотренных генеральным планом г. Минска показателей по оборудованию дворовых территории жилых районов «закрытыми велопарковками из расчета не менее одного парковочного места на две квартиры» силами и средствами организаций жилищно-коммунального хозяйства не представляется возможным.
Исходя из вышеизложенного, ПРОСИМ:
1. Поручить администрациям г. Минска с учетом заявок потенциальных инвесторов и предложений (рекомендаций) ОО «Минское велосипедное общество» подобрать на землях общего пользования возле многоквартирных жилых домов и общежитий не менее 5 мест для «открытых площадок с покрытием», предназначенных для установки сооружений для хранения, технического обслуживания и ремонта велосипедов, детских и инвалидных колясок. С целью экономии расходования денежных средств на создание указанных «открытых площадок с покрытием» в жилой застройке, где имеется достаточное количество парковочных мест для автомобилей, в качестве мест их размещения приоритетно рассматривать части «площадок, специально отведенных для стоянки транспортных средств» возле многоквартирных жилых домов и общежитий, не являющиеся ни автомобильной стоянкой, ни автомобильной парковкой.
2. Создать на подобранных местах «открытые площадки с покрытием» для установки на них сооружений для хранения, технического обслуживания и ремонта велосипедов, детских и инвалидных колясок.
3. Предоставить в аренду созданные «открытые площадки с покрытием» путем проведения аукциона по продаже права заключения договора аренды в порядке, установленном Инструкцией о порядке сдачи в аренду открытых площадок с покрытием, расположенных на землях общего пользования города Минска, для размещения нестационарных торговых объектов, нестационарных объектов общественного питания и нестационарных объектов бытового обслуживания и иных услуг населению, утвержденной Решением Минского городского Совета депутатов от 16 декабря 2009 г. №271, для оказания услуг населению по хранению, техническому обслуживанию и ремонту велосипедов, детских и инвалидных колясок.
4. Рекомендовать установить минимальную ставку арендной платы в отношении указанных выше площадок».
«Устройство велопарковок и велогаражей не предусмотрено»
Недавно Минское велосипедное общество получило ответ от Мингорисполкома, где чиновники расписали порядок установки велогаражей и велопарковок как для товариществ собственников или ЖЭСов, так и для индивидуальных предпринимателей, которые желают заняться установкой таких объектов.
Причем чиновники Мингорисполкома в ответе сами замечают, что хоть генплан Минска и требует оборудование велогаражей в каждом дворе, но их установка и содержание не предусмотрено за счет бюджетных средств.
«Перечнем работ по содержанию объектов благоустройства населенных пунктов Республики Беларусь, осуществляемых за счет бюджетных средств, утвержденным
В соответствии с Правилами благоустройства и содержания г. Минска, утвержденными решением Минского городского Совета депутатов от 16 ноября 2016 г. №252 «Об утверждении правил благоустройства и содержания города Минска», организации, осуществляющие эксплуатацию жилищного фонда и (или) предоставляющие жилищно-коммунальные услуги, организовывают на добровольной основе с привлечением средств населения благоустройство дворовых территорий».
В целом, исходя из ответа, Мингорисполком предлагает 2 варианта установки велогаража: в соответствии с законодательством о благоустройстве, а также через аукцион.
- Сразу вопрос: за какие средства «обустроено 74 велопарковки на 367 мест и 24 велогаража на 533 места»? За какие средства обслуживаются указанные «велопарковки» и «велогаражи»? Если сразу же за этой информацией следует абзац, где в постановлении Министерства жилищно-коммунального хозяйства Республики Беларусь от 20 апреля 2005 г. №16 устройство велопарковок и велогаражей не предусмотрено, - задается вопросом Максим Пучинский.
- Да, это возможно, но, во-первых, только «при получении согласования в установленном законодательством порядке», а не по своему желанию в любом месте. А во-вторых, пользоваться устроенными таким образом «объектами благоустройства» могут все желающие, а не только «заинтересованные граждане и (или) субъекты хозяйствования», которые финансировали работы по «устройству объектов благоустройства». Соответственно, такие «велогаражи» должны быть доступны всем желающим ими воспользоваться, т.е. не иметь замка на двери, что лишает какого-либо практического смысла установку «сооружений для хранения велосипедов» на дворовых территориях, - делится Максим.
Действительно, этот факт подтвердил специалист ЖРЭО-1 Фрунзенского района
Вывод: таким образом, «заинтересованные лица», участвующие во внебюджетном финансировании установки велогаражей, не могут являться потенциальными «инвесторами», а могут быть только потенциальными «спонсорами» и не более того, что лишает такую схему практического смысла…
А в случае если на дворовых территориях устанавливаются таким способом закрывающиеся на замок «велогаражи», возникают проблемы, связанные с тем, что:
1) после установки указанные сооружения как «элементы благоустройства придомовых территорий жилых домов» не принимаются на бухгалтерский учет (не берутся на баланс) «организациями, осуществляющими эксплуатацию жилищного фонда и (или) предоставляющими жилищно-коммунальные услуги» и фактически являются бесхозными: имущество не стоит на учете, потому и отвечать за его сохранность некому. Соответственно, планирование и выделение бюджетных средств на содержание и текущий ремонт такого имущества не представляется возможным. Бесхозные сооружения быстро приходят в негодность, становятся прибежищем для асоциальных элементов и лиц без определенного места жительства.
2) тарифы на услуги хранения велосипедов в таких сооружениях не установлены, поэтому на практике такие услуги оказываются бесплатно;
3) порядок пользования такими сооружениями законодательством не определен, что создает благоприятные условия для недовольства и конфликтов потенциальных клиентов-велосипедистов, проживающих возле таких сооружений.
Очевидно, что таким образом выполнить указанные выше требования генерального плана не представляется возможным.
- Такой вариант установки велогаражей возможен на практике. Однако для его реализации необходимо создать за бюджетные средства «площадки с покрытием»:
1. подобрать места на дворовых территориях, которые одновременно:
а) могут заинтересовать потенциальных инвесторов на аукционе;
б) не располагаются вблизи сетей;
2. получить разрешительную документацию на проведение проектно-изыскательских работ и строительство;
3. собрать удаляемый поверхностный плодородный слой почвы и сдать его в установленном порядке;
4. в случае удаления объектов растительного мира (деревья и кустарники) – произвести компенсационные посадки;
5. выполнить строительно-монтажные работы (устройство твердого покрытия самой площадки и подходов к ней);
6. ввести объект строительства («площадка с покрытием») в эксплуатацию.
И только потом такую «площадку с покрытием» можно выставить на аукцион, где не факт, что она заинтересует потенциальных «инвесторов», - делится Максим Пучинский.
При этом размещение таких «площадок с покрытием» на озелененной территории дворов на практике может вызвать недовольство жильцов уменьшением размеров озелененной территории, которые нормируются (для г. Минска – 9 кв.м на одного проживающего).
- Здесь идет противоречие в одном абзаце. Мингорисполком предлагает «заявителям в лице представителей от инициативных групп» обратиться в соответствующие местные исполнительные и распорядительные органы по месту планируемого устройства велогаража для осуществления административной процедуры. Однако «заявители в лице представителей от инициативных групп» обратиться за осуществлением указанной процедуры не могут, т.к. не относятся к «юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям», - рассказывает Максим Пучинский. – В самом названии документа упоминается, для кого он: постановление Совета Министров Республики Беларусь от 17 февраля 2012 года №156 «Об утверждении единого перечня административных процедур, осуществляемых государственными органами и иными организациями в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, внесении дополнения в постановление Совета Министров Республики Беларусь от 14 февраля 2009 г. №193 и признании утратившими силу некоторых постановлений Совета Министров Республики Беларусь».
- Какой смысл юрлицам и ИП принимать участие в таких аукционах, побеждать в них (платя немалые суммы за победу в случае наличия конкурентов), а затем платить немалую арендную плату за аренду площадок, когда можно бесплатно получить разрешение на «благоустройство» и вообще затем не платить никакой арендной платы территории под «велогаражом». При этом информация о проведении аукционов «по продаже права аренды открытых площадок с покрытием» для установки на таких площадках «велогаражей» отсутствует. Выставлялась ли хотя бы одна такая площадка на аукцион? – делится заместитель директора общественного объединения «Минское велосипедное общество». - С другой стороны, какой смысл городу выдавать бесплатно разрешение на установку «велогаражей», когда такое «разрешение» можно выставить на аукцион, что принесет доходы в бюджет?
Вывод: Использование «мест стоянки транспортных средств», расположенных на дворовых территориях, в качестве «открытых площадок с покрытием», предназначенных для установки «сооружений для хранения велосипедов», позволит значительно сократить расходование денежных средств на создание «открытых площадок с покрытием». При этом в Минске имеются случаи размещения установки «сооружений для хранения велосипедов» на «местах стоянки транспортных средств», расположенных возле многоквартирных жилых домов. Так, в качестве примеров можно привести «велогаражи» на пер. Охотском и ул. Васнецова, которые упоминались в
Вывод по сложившейся ситуации
- Процедура вызывает большие сомнения. Каким образом можно решить проблему с невыполнением требований генерального плана? На наш взгляд, методы традиционные, годящиеся для решения любых проблем:
1) признать наличие проблемы;
2) установить причины проблемы;
3) принять решения, действительно направленные на устранение проблемы.
МВО готово оказать содействие в решении этой проблемы. Дело за чиновниками, - резюмирует заместитель директора общественного объединения «Минское велосипедное общество» Максим Пучинский.
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Мингорисполком рассказал, как построить велогараж во дворе. МВО: «Процедура вызывает большие сомнения»
Недавно мы опубликовали материал о требованиях генплана Минска по установке велогаражей во дворах жилых домов и о том, как выполняются эти требования в жизни....
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