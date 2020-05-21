|
Новый завод по производству пеллетов открыли в Борисовском районе
21.05.2020 18:56 — Новости Экономики | БT
Источник материала: БTПроизводство пеллетов на базе Борисовского опытного лесхоза. Новый завод, который открыли сегодня, позволит получать до 30 000 тонн топливных гранул в год. Высококачественная продукция класса А прежде всего ориентирована на экспорт. За границей - большой спрос на такое альтернативное топливо. Производство пеллетов безотходное. На переработку идут и опилки. На новом заводе созданы дополнительные рабочие места. В этом месяце получат первую тысячу тонн пеллетов.
Производством пеллетов в Минской области занимаются также в Столбцах и Копыле, но борисовский завод - первый такой мощности и высокого класса.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Производство пеллетов на базе Борисовского опытного лесхоза. Новый завод, который открыли сегодня, позволит получать до 30 000 тонн топливных гранул в год....
|
Свежие газеты
Архив (Новости Экономики)