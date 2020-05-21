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Новый завод по производству пеллетов открыли в Борисовском районе

21.05.2020 18:56 — Новости Экономики | БT  
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Источник материала: БT

Производство  пеллетов на базе Борисовского опытного лесхоза. Новый завод, который открыли сегодня, позволит получать до 30 000 тонн топливных гранул в год. Высококачественная продукция класса А  прежде всего ориентирована на экспорт. За границей - большой спрос на такое альтернативное топливо. Производство  пеллетов безотходное. На переработку идут и опилки. На новом заводе созданы дополнительные рабочие места. В этом месяце получат первую тысячу тонн пеллетов.

Производством  пеллетов в Минской области занимаются также в Столбцах и Копыле, но борисовский завод - первый такой мощности и высокого класса.

 
 
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Производство  пеллетов на базе Борисовского опытного лесхоза. Новый завод, который открыли сегодня, позволит получать до 30 000 тонн топливных гранул в год....
 
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