Рядом со ст.м. «Пролетарская» выставили на продажу 22 квартиры в новом ЖК. Стоимость «квадрата» — от $1080

ЖК «Антоновский квартал» расположен на земельном участке площадью 1,24 га неподалеку от ст.м. «Пролетарская», в районе пересечения ул. Стрелковой и Рыбалко. Запланированы к реализации три очереди строительства жилья, каждая из которых включает в себя по три дома переменной этажности. Генеральный подрядчик - ОАО “Мапид”.

Застройщик обещает сделать внутри квартала пешеходный бульвар, дворы будут без машин, по кварталу разместятся зоны отдыха и релаксации, детские и спортивные площадки. В домах будут сделаны проходные подъезды, современные входные группы, система видеонаблюдения.