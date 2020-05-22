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Рядом со ст.м. «Пролетарская» выставили на продажу 22 квартиры в новом ЖК. Стоимость «квадрата» — от $1080
25.05.2020 17:08 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Сегодня в газете «Звязда» была опубликована проектная декларация по «Группе многоквартирных жилых домов в районе пересечения ул. Стрелковой и Рыбалко в Минске», жилой дом №1.1 по генплану. Это ЖК «Антоновский квартал», застройщиком которого выступает компания ООО «БелАТЭП». Стоимость «квадрата»
ЖК «Антоновский квартал» расположен на земельном участке площадью 1,24 га неподалеку от ст.м. «Пролетарская», в районе пересечения ул. Стрелковой и Рыбалко. Запланированы к реализации три очереди строительства жилья, каждая из которых включает в себя по три дома переменной этажности. Генеральный подрядчик - ОАО “Мапид”.
Застройщик обещает сделать внутри квартала пешеходный бульвар, дворы будут без машин, по кварталу разместятся зоны отдыха и релаксации, детские и спортивные площадки. В домах будут сделаны проходные подъезды, современные входные группы, система видеонаблюдения.
В первой очереди будет построен 19-этажный 126-квартирный жилой дом со встроенными помещениями административного назначения на 1-м этаже. Наружные стены — из сборных железобетонных панелей толщиной 300 мм с эффективным утеплителем. Высота квартир от пола до потолка — 2,64 метра. Проектом предусмотрено техподполье, теплый технический чердак.
Начало строительства — 4 мая 2020 года, планируемый срок ввода в эксплуатацию — 18 августа 2021 года.
Общее число квартир — 126: 18 однокомнатных, и по 54 двух- и трехкомнатных. Сейчас выставлены на продажу 22 квартиры:
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Рядом со ст.м. «Пролетарская» выставили на продажу 22 квартиры в новом ЖК. Стоимость «квадрата» — от $1080
Сегодня в газете «Звязда» была опубликована проектная декларация по «Группе многоквартирных жилых домов в районе пересечения ул. Стрелковой и Рыбалко в Минске»,...
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