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Снижение закончилось? «Айрон» поднял цену «квадрата» на «трешки» в ЖК «Матвеевский»

25.05.2020 17:08 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Через месяц после начала строительства строительная компания «Айрон» подняла стоимость квадратного метра трехкомнатных квартир в ЖК "Матвеевский", причем это касается и 1-й, и 2-й очередей строительства. В газете «Минский курьер» опубликованы изменения в проектные декларации от 8 мая и 1 апреля

Снижение закончилось? «Айрон» поднял цену «квадрата» на «трешки» в ЖК «Матвеевский»
Снижение закончилось? «Айрон» поднял цену «квадрата» на «трешки» в ЖК «Матвеевский»
Снижение закончилось? «Айрон» поднял цену «квадрата» на «трешки» в ЖК «Матвеевский»

Группа многоэтажных жилых домов №№ 19, 20 представляет собой 14-секционный замкнутый объем. Многоквартирный жилой дом №19 по генплану состоит из 8 секций на 252 квартиры. Конструктивная схема здания — железобетонный рамно-связевый каркас. В подвале размещаются помещения инженерного назначения, помещения холодных кладовых, на первом этаже — помещения для уборочного инвентаря и колясочные. В каждой секции дома — один лифт. Входы в подъезды сквозные, с выходом на дворовую территорию. 

Планировка квартир свободная, перегородками выделены только санузлы, гардеробные и спальни. Также застройщик предусмотрел места для размещения встроенных шкафов.

Есть подземная гараж-стоянка, вход в которую возможен прямо из жилых домов. 

В проектной декларации указано, что застройщиком выступает компания ООО «Стройформула».Как сообщили в ОДО «Айрон», «сопровождение реализации данного проекта в качестве инженерной организации осуществляет ОДО «Айрон». На сайте застройщика этот объект обозначен как ЖК «Матвеевский». 

Начало строительства: 24 апреля 2020 года, срок завершения 2-й очереди строительства — 10 марта 2022 года.

Снижение закончилось? «Айрон» поднял цену «квадрата» на «трешки» в ЖК «Матвеевский»
Снижение закончилось? «Айрон» поднял цену «квадрата» на «трешки» в ЖК «Матвеевский»
Снижение закончилось? «Айрон» поднял цену «квадрата» на «трешки» в ЖК «Матвеевский»
Снижение закончилось? «Айрон» поднял цену «квадрата» на «трешки» в ЖК «Матвеевский»

Дольщикам, не состоящим на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, предлагаются следующие квартиры:

  • 3-комнатные от 71 кв.м до 80 кв.м (без помещения кладовой) — при оплате 100% стоимость 1 кв.м — $1080 по курсу Нацбанка, при оплате в рассрочку стоимость 1 кв.м — $1110;
  • 3-комнатные от 71 кв.м до 80 кв.м (с помещениями кладовой) — при оплате 100% стоимость 1 кв.м — $1110 по курсу Нацбанка, при оплате в рассрочку стоимость 1 кв.м — $1140.

Напомним, еще в начале мая трехкомнатные квартиры можно было купить от $1000. 

Снижение закончилось? «Айрон» поднял цену «квадрата» на «трешки» в ЖК «Матвеевский»
Снижение закончилось? «Айрон» поднял цену «квадрата» на «трешки» в ЖК «Матвеевский»
Снижение закончилось? «Айрон» поднял цену «квадрата» на «трешки» в ЖК «Матвеевский»

 
 
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Через месяц после начала строительства строительная компания «Айрон» подняла стоимость квадратного метра трехкомнатных квартир в ЖК "Матвеевский", причем это...
 
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