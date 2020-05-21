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Снижение закончилось? «Айрон» поднял цену «квадрата» на «трешки» в ЖК «Матвеевский»
25.05.2020 17:08 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Через месяц после начала строительства строительная компания «Айрон» подняла стоимость квадратного метра трехкомнатных квартир в ЖК "Матвеевский", причем это касается и 1-й, и 2-й очередей строительства. В газете «Минский курьер» опубликованы изменения в проектные декларации от
Группа многоэтажных жилых домов №№ 19, 20 представляет собой 14-секционный замкнутый объем. Многоквартирный жилой дом №19 по генплану состоит из 8 секций на 252 квартиры. Конструктивная схема здания — железобетонный рамно-связевый каркас. В подвале размещаются помещения инженерного назначения, помещения холодных кладовых, на первом этаже — помещения для уборочного инвентаря и колясочные. В каждой секции дома — один лифт. Входы в подъезды сквозные, с выходом на дворовую территорию.
Планировка квартир свободная, перегородками выделены только санузлы, гардеробные и спальни. Также застройщик предусмотрел места для размещения встроенных шкафов.
Есть подземная гараж-стоянка, вход в которую возможен прямо из жилых домов.
В проектной декларации указано, что застройщиком выступает компания ООО «Стройформула».Как сообщили в ОДО «Айрон», «сопровождение реализации данного проекта в качестве инженерной организации осуществляет ОДО «Айрон». На сайте застройщика этот объект обозначен как ЖК «Матвеевский».
Начало строительства: 24 апреля 2020 года, срок завершения 2-й очереди строительства — 10 марта 2022 года.
Дольщикам, не состоящим на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, предлагаются следующие квартиры:
Напомним, еще
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Через месяц после начала строительства строительная компания «Айрон» подняла стоимость квадратного метра трехкомнатных квартир в ЖК "Матвеевский", причем это...
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