Снижение закончилось? «Айрон» поднял цену «квадрата» на «трешки» в ЖК «Матвеевский»

Группа многоэтажных жилых домов №№ 19, 20 представляет собой 14-секционный замкнутый объем. Многоквартирный жилой дом №19 по генплану состоит из 8 секций на 252 квартиры. Конструктивная схема здания — железобетонный рамно-связевый каркас. В подвале размещаются помещения инженерного назначения, помещения холодных кладовых, на первом этаже — помещения для уборочного инвентаря и колясочные. В каждой секции дома — один лифт. Входы в подъезды сквозные, с выходом на дворовую территорию.

Планировка квартир свободная, перегородками выделены только санузлы, гардеробные и спальни. Также застройщик предусмотрел места для размещения встроенных шкафов.

Есть подземная гараж-стоянка, вход в которую возможен прямо из жилых домов.

В проектной декларации указано, что застройщиком выступает компания ООО «Стройформула».Как сообщили в ОДО «Айрон», «сопровождение реализации данного проекта в качестве инженерной организации осуществляет ОДО «Айрон». На сайте застройщика этот объект обозначен как ЖК «Матвеевский».

Начало строительства: 24 апреля 2020 года, срок завершения 2-й очереди строительства — 10 марта 2022 года.