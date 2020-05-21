﻿ Дом, участок и плодовые деревья. Подборка дач между МКАД и МКАД-2 дешевле $20 тыс.. 21.by
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Дом, участок и плодовые деревья. Подборка дач между МКАД и МКАД-2 дешевле $20 тыс.

25.05.2020 17:08 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Дачный сезон уже открыт, и если вы все еще подумываете перебраться на лето за город, но не намерены выкладывать за дом слишком большую сумму, то эта подборка вам поможет. Между МКАД и МКАД-2 есть прекрасные живописные места и красивые недорогие дачи.

Дом, участок и плодовые деревья. Подборка дач между МКАД и МКАД-2 дешевле тыс.

С/т. «Подгорье», 11 км от МКАД

Дом общей площадью 46,58 кв.м состоит из 2 раздельных спален, большой кухни-столовой и веранды. Есть глубокий прохладный подвал, погреб и чердак. На всех окнах стоят решетки, роль-шторы и москитные сетки. Участок 5 соток, засеян газонной травой, огражден, тротуарная плитка. Есть беседка, душ, туалет и надувной бассейн. Канализация местная. Посажены плодоносные кусты и деревья: ежевика, малина, жимолость, смородина, груша, нектарин и молодая карликовая яблоня. Есть и декоративные хвойные деревья, кусты розы.

Дом, участок и плодовые деревья. Подборка дач между МКАД и МКАД-2 дешевле тыс.
Дом, участок и плодовые деревья. Подборка дач между МКАД и МКАД-2 дешевле тыс.
Дом, участок и плодовые деревья. Подборка дач между МКАД и МКАД-2 дешевле тыс.
Дом, участок и плодовые деревья. Подборка дач между МКАД и МКАД-2 дешевле тыс.
Дом, участок и плодовые деревья. Подборка дач между МКАД и МКАД-2 дешевле тыс.
Дом, участок и плодовые деревья. Подборка дач между МКАД и МКАД-2 дешевле тыс.

Стоит такой участок 44.694 руб. или$18.500.

д. Подгорье, 9 км от МКАД

Общая площадь дома - 60 кв.м. Состоит из 3 уровней, на верхнем располагалась бильярдная. Обшит сайдингом, крыша покрыта шифером. В доме есть камин, который совмещен с печью. На цокольном этаже – гараж и погреб. Площадь участка – 4 сотки плюс 2 сотки под огород. Есть теплица и оборудованная раздевалкой сауна, к которой подведено водоснабжение. Есть летний душ и скважина с питьевой водой. В шаговой доступности продуктовый магазин и хвойный лес.

Дом, участок и плодовые деревья. Подборка дач между МКАД и МКАД-2 дешевле тыс.
Дом, участок и плодовые деревья. Подборка дач между МКАД и МКАД-2 дешевле тыс.
Дом, участок и плодовые деревья. Подборка дач между МКАД и МКАД-2 дешевле тыс.
Дом, участок и плодовые деревья. Подборка дач между МКАД и МКАД-2 дешевле тыс.
Дом, участок и плодовые деревья. Подборка дач между МКАД и МКАД-2 дешевле тыс.
Дом, участок и плодовые деревья. Подборка дач между МКАД и МКАД-2 дешевле тыс.

Стоимость дома - 45.902 руб. или $19.000.

С/т. «Электрон», 10 км от МКАД

В 10 км от МКАД продается дачный участок 4 сотки с постройкой общей площадью 70 кв.м. Отопление в доме печное, канализация местная. Есть мебель и камин. Также свой небольшой сад и теплица. Рядом лес и река.

Дом, участок и плодовые деревья. Подборка дач между МКАД и МКАД-2 дешевле тыс.
Дом, участок и плодовые деревья. Подборка дач между МКАД и МКАД-2 дешевле тыс.
Дом, участок и плодовые деревья. Подборка дач между МКАД и МКАД-2 дешевле тыс.
Дом, участок и плодовые деревья. Подборка дач между МКАД и МКАД-2 дешевле тыс.
Дом, участок и плодовые деревья. Подборка дач между МКАД и МКАД-2 дешевле тыс.
Дом, участок и плодовые деревья. Подборка дач между МКАД и МКАД-2 дешевле тыс.

Стоит дача 48.318 руб. или $20.000.

С/т.«Спектр 2001», 10 км от МКАД

Продается дача площадью 42 кв. м. Находится в экологически чистом месте возле озера Селюты, Минское море, грибы и ягоды. Недалеко магазин. Хорошее транспортное сообщение, маршрутное такси от «Комаровки», автобусы от «Бангалор» каждые 20-30 минут. Дом внутри отделан деревом. Есть вся необходимая мебель. Печное отопление, есть камин. Сезонная вода заведена в летнюю кухню. На участке в 5,58 сотки есть садово-ягодные насаждения. Канализация местная.

Дом, участок и плодовые деревья. Подборка дач между МКАД и МКАД-2 дешевле тыс.
Дом, участок и плодовые деревья. Подборка дач между МКАД и МКАД-2 дешевле тыс.
Дом, участок и плодовые деревья. Подборка дач между МКАД и МКАД-2 дешевле тыс.
Дом, участок и плодовые деревья. Подборка дач между МКАД и МКАД-2 дешевле тыс.
Дом, участок и плодовые деревья. Подборка дач между МКАД и МКАД-2 дешевле тыс.
Дом, участок и плодовые деревья. Подборка дач между МКАД и МКАД-2 дешевле тыс.

Стоимость - 39.862 руб. или $16.500.

С/т. «Заря-Плюс», 9 км от МКАД

Продается уютный светлый кирпичный дом площадью 69,1 кв.м. На первом этаже две комнаты и кухня с погребом. На  втором - мансарда и большая комната. Санузел на улице, есть сарай. Ровный ухоженный участок с садом и огородом. Вода в доме и печное отопление. Площадь участка - 5,13 сотки.

Дом, участок и плодовые деревья. Подборка дач между МКАД и МКАД-2 дешевле тыс.
Дом, участок и плодовые деревья. Подборка дач между МКАД и МКАД-2 дешевле тыс.
Дом, участок и плодовые деревья. Подборка дач между МКАД и МКАД-2 дешевле тыс.
Дом, участок и плодовые деревья. Подборка дач между МКАД и МКАД-2 дешевле тыс.
Дом, участок и плодовые деревья. Подборка дач между МКАД и МКАД-2 дешевле тыс.
Дом, участок и плодовые деревья. Подборка дач между МКАД и МКАД-2 дешевле тыс.

Стоит такой дом 38.413 руб. или $15.900.

С/т «Урожай-2002», 14 км от МКАД

Дачный дом площадью 83,2 кв.м. Обшит сайдингом, внутри вагонкой. 5 комнат, кухня и терраса. Центральный газ и вода по улице, есть камин. Площадь участка - 5 соток.

Дом, участок и плодовые деревья. Подборка дач между МКАД и МКАД-2 дешевле тыс.
Дом, участок и плодовые деревья. Подборка дач между МКАД и МКАД-2 дешевле тыс.
Дом, участок и плодовые деревья. Подборка дач между МКАД и МКАД-2 дешевле тыс.
Дом, участок и плодовые деревья. Подборка дач между МКАД и МКАД-2 дешевле тыс.
Дом, участок и плодовые деревья. Подборка дач между МКАД и МКАД-2 дешевле тыс.
Дом, участок и плодовые деревья. Подборка дач между МКАД и МКАД-2 дешевле тыс.

За такой дачный домик просят 45.661 руб. или $18.900.

С/т «Чистые пруды», 21 км от МКАД

Продается дом по молодечненскому направлению. Участок 5,7 сотки. На участке домик площадью 37,7 кв.м из сруба в 2 уровня. Есть комната на мансардном этаже. Обшит вагонкой. Коммуникации: электричество, вода сезонная в доме, канализация – местная, санузел на улице, отопление – печное (дрова, торфобрикет), камин и летний душ с подогревом. 

Дом, участок и плодовые деревья. Подборка дач между МКАД и МКАД-2 дешевле тыс.
Дом, участок и плодовые деревья. Подборка дач между МКАД и МКАД-2 дешевле тыс.
Дом, участок и плодовые деревья. Подборка дач между МКАД и МКАД-2 дешевле тыс.
Дом, участок и плодовые деревья. Подборка дач между МКАД и МКАД-2 дешевле тыс.
Дом, участок и плодовые деревья. Подборка дач между МКАД и МКАД-2 дешевле тыс.
Дом, участок и плодовые деревья. Подборка дач между МКАД и МКАД-2 дешевле тыс.

Стоит такой дом 27.783 руб. или $11.500.

д. Петришки, 14,3 км от МКАД

Дом площадью 40,4 кв. м расположен на участке 5,05 соткм. Состоит из двух уровней и трех комнат. Отдельно построена летняя кухня с проведенной в нее водой. Есть канализация, душ, туалет и беседка. Газа и отопления нет.

Дом, участок и плодовые деревья. Подборка дач между МКАД и МКАД-2 дешевле тыс.
Дом, участок и плодовые деревья. Подборка дач между МКАД и МКАД-2 дешевле тыс.
Дом, участок и плодовые деревья. Подборка дач между МКАД и МКАД-2 дешевле тыс.
Дом, участок и плодовые деревья. Подборка дач между МКАД и МКАД-2 дешевле тыс.
Дом, участок и плодовые деревья. Подборка дач между МКАД и МКАД-2 дешевле тыс.
Дом, участок и плодовые деревья. Подборка дач между МКАД и МКАД-2 дешевле тыс.

Стоимость дома - 27.783 руб. или $11.500.

д. Горошки, с/т «Родник-1982», 23 км от МКАД

Рубленый дом-дача с мансардным этажом площадью 52 кв.м расположен на участке в 5,12 сотки. Есть печь-камин, электричество, сезонный водопровод. На участке - хозпостройка с баней (не оборудована, целиком использовалась под хознужды), плодовые кусты и деревья, газон, парник из поликарбоната, ограждение сетка-рабица. Через улицу лес.

Дом, участок и плодовые деревья. Подборка дач между МКАД и МКАД-2 дешевле тыс.
Дом, участок и плодовые деревья. Подборка дач между МКАД и МКАД-2 дешевле тыс.
Дом, участок и плодовые деревья. Подборка дач между МКАД и МКАД-2 дешевле тыс.
Дом, участок и плодовые деревья. Подборка дач между МКАД и МКАД-2 дешевле тыс.
Дом, участок и плодовые деревья. Подборка дач между МКАД и МКАД-2 дешевле тыс.
Дом, участок и плодовые деревья. Подборка дач между МКАД и МКАД-2 дешевле тыс.

Стоимость дома - 28.991 руб. или $12.000.

С/т «Маяк», 16,5 км от МКАД

Уютная двухуровневая дача площадью 60,7 кв.м расположилась на участке в 4,18 сотки. Есть дополнительный участок 1,5 сотки для небольшого огорода. Централизованный водопровод. Установлена душевая кабина с бойлером для подогрева воды. На участке построен второй гостевой двухуровневый домик с летней кухней. Имеется камин и вся необходимая мебель.

Дом, участок и плодовые деревья. Подборка дач между МКАД и МКАД-2 дешевле тыс.
Дом, участок и плодовые деревья. Подборка дач между МКАД и МКАД-2 дешевле тыс.
Дом, участок и плодовые деревья. Подборка дач между МКАД и МКАД-2 дешевле тыс.
Дом, участок и плодовые деревья. Подборка дач между МКАД и МКАД-2 дешевле тыс.
Дом, участок и плодовые деревья. Подборка дач между МКАД и МКАД-2 дешевле тыс.
Дом, участок и плодовые деревья. Подборка дач между МКАД и МКАД-2 дешевле тыс.

Стоимость дома - 35.997 руб. или $14.900.

С/т «Химик-81», 20 км от МКАД

Недалеко от Заславля и Линии Сталина продается дачный домик площадью 30,1 кв.м. Участок 7 соток. В дом проведена вода, канализация местная, есть душевая кабина и туалет, бойлер и печь, подведен удобный современный точечный свет по всему жилому пространству, постелен ламинат. При желании можно оборудовать мансарду. Дачный кооператив по всему периметру огражден забором, проложен асфальт. На территории кооператива есть своя детская площадка с разнообразными турниками и футбольными воротами.

Дом, участок и плодовые деревья. Подборка дач между МКАД и МКАД-2 дешевле тыс.
Дом, участок и плодовые деревья. Подборка дач между МКАД и МКАД-2 дешевле тыс.
Дом, участок и плодовые деревья. Подборка дач между МКАД и МКАД-2 дешевле тыс.
Дом, участок и плодовые деревья. Подборка дач между МКАД и МКАД-2 дешевле тыс.
Дом, участок и плодовые деревья. Подборка дач между МКАД и МКАД-2 дешевле тыс.
Дом, участок и плодовые деревья. Подборка дач между МКАД и МКАД-2 дешевле тыс.

Стоит такой дачный участок 37.446 руб. или $15.500.

 
Теги: Минск
 
 
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Дачный сезон уже открыт, и если вы все еще подумываете перебраться на лето за город, но не намерены выкладывать за дом слишком большую сумму, то эта подборка вам...
 
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