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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так О проблемных вопросах, которые волнуют сегодня каждую из стран ЕАЭС, поговорим с Сергеем Глазьевым Стратегия и тактика ЕАЭС на пять лет вперед, финансирование совместных проектов и создание общих брендов, добросовестная конкуренция и барьеры на общем...

Стратегия и тактика ЕАЭС на пять лет вперед, финансирование совместных проектов и создание общих брендов, добросовестная конкуренция и барьеры на общем пространстве для товаров и услуг. А также о проблемных вопросах, которые волнуют сегодня каждую из стран "пятерки", поговорим с членом коллегии (министром) Евразийской экономической комиссии