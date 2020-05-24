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О проблемных вопросах, которые волнуют сегодня каждую из стран ЕАЭС, поговорим с Сергеем Глазьевым

24.05.2020 21:58 — Новости Экономики | БT  
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Источник материала: БT

Стратегия и тактика ЕАЭС на пять лет вперед, финансирование совместных проектов и создание общих брендов, добросовестная конкуренция и барьеры на общем пространстве для товаров и услуг. А также о проблемных вопросах, которые волнуют сегодня каждую из стран "пятерки", поговорим с членом коллегии (министром) Евразийской экономической комиссии Сергеем Глазьевым (видео). 

 
 
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Стратегия и тактика ЕАЭС на пять лет вперед, финансирование совместных проектов и создание общих брендов, добросовестная конкуренция и барьеры на общем...
 
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