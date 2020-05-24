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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Раньше обычного заготовку зеленых кормов начали аграрии Минской области Один из первых - Смолевичский район. Урожайность еще не самая высокая - все же повлияла погода. Однако сама зеленая масса качественная, богата питательными...

Один из первых - Смолевичский район. Урожайность еще не самая высокая - все же повлияла погода. Однако сама зеленая масса качественная, богата питательными веществами. Всего кормовую базу сейчас заготавливают три хозяйства района. Общая же площадь уборки 11 тысяч гектаров.Массовый укос трав в Минской области начнется через несколько дней. В общей сложности предстоит убрать более 250 тысяч гектаров.