«Где-то пытаются отжать». Лукашенко хочет обсудить ракету с Си Цзиньпином

Источник материала: Tut.by

Александр Лукашенко готов связаться с председателем КНР Си Цзиньпином, чтобы помочь созданию белорусской ракеты. Президент сказал об этом в пятницу во время посещения военного опытно-испытательного участка в Мачулищах, в эфир эти слова впервые вышли в воскресенье в программе «Контуры» на телеканале ОНТ.



Фото: пресс-служба президента Беларуси

Речь в сюжете шла об РСЗО «Полонез», которую назвали гордостью отечественной армии.

«Дело в том, что на 300 километров гордость армии стреляет китайскими ракетами, ведь разрабатывался „Полонез“ вместе с конструкторами Поднебесной, — сообщили в эфире телеканала. — Александр Лукашенко уже несколько лет назад требовал еще один шаг вперед: создать свою ракету для „Полонеза“. И вот это уже был бы прорыв. Но из слов „был бы“ понятно, что сроки военные сорвали».

— Китайские товарищи, когда начали понимать, что у нас что-то получается и мы снижаем зависимость от них, в том числе в закупке элементов ракеты, начали вот такие восточные хитрости, — доложил Лукашенко председатель Государственного военно-промышленного комитета Беларуси Роман Головченко.

— Хорошо, давайте тогда в ближайшее время я готов с Си Цзиньпином на эту тему переговорить. Не думаю, что это будет большой проблемой. Конечно, они бизнесмены, они где-то пытаются отжать. Но есть же и другие рычаги, — ответил Лукашенко.

«Президент добавляет: винить китайцев незачем, передовые разработки любой сверхдержавы — под грифом „секретно“. Но наши конструкторы прошли путь от починки техники до создания собственных образцов — неужели неспособны?» — сказал автор сюжета в эфире ОНТ.

Напомним, в четверг Лукашенко потребовал разработать собственное вооружение, способное поражать цели на дальности до 300 км. «Нам нужна своя ракета. Мы не можем создавать оружие, по которому мы будем зависеть от других стран», — сказал он.

Президента также возмутила позиция России, которая отказалась предоставить полигон для испытания белорусских ракет. «Не надо перед россиянами становиться на колени. Это сигнал, если наш ближайший союзник мало того что не согласился с нами ракету сделать, а полигон не предоставляет… Слушайте, это вопрос».