История продажи квартир в домах по ул. Космонавтов

Впервые информация о том, что «МАПИД» построит дома в английском стиле в Малиновке, появилась в мае 2018 года. Интересный и необычный для Беларуси проект должен был стать альтернативой клубным домам с одним несомненным преимуществом — невысокой ценой.

Трехэтажный жилой комплекс выполнен в английском стиле, общая площадь двух домов составит около 7 тысяч квадратных метров. Дома выглядят нарядными, подъездные пути выложены плиткой.

Сначала застройщик продавал квартиры с аукциона. Первые торги прошли 31 марта , и из 21 выставленного лота не продался только 1. Самой дорогой квартирой второго аукциона стала четырехкомнатная квартира общей площадью 98,1 квадратного метра — около $114 тысяч.