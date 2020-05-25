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Опять с аукциона, но дороже. МАПИД выставил на торги 5 квартир в домах в "английском стиле"

25.05.2020 17:08 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

На сайте МГЦН опубликован анонс аукциона, который состоится 23 июня. На торги выставлено всего 5 квартир в только что построенных домах "МАПИДа", расположенных по ул. Космонавтов. Какие именно квартиры и по какой стартовой цене — в статье.

Опять с аукциона, но дороже. МАПИД выставил на торги 5 квартир в домах в "английском стиле"

История продажи квартир в домах по ул. Космонавтов

Впервые информация о том, что «МАПИД» построит дома в английском стиле в Малиновке, появилась в мае 2018 года. Интересный и необычный для Беларуси проект должен был стать альтернативой клубным домам с одним несомненным преимуществом — невысокой ценой.

Трехэтажный жилой комплекс выполнен в английском стиле, общая площадь двух домов составит около 7 тысяч квадратных метров. Дома выглядят нарядными, подъездные пути выложены плиткой.

Сначала застройщик продавал квартиры с аукциона. Первые торги прошли 31 марта, и из 21 выставленного лота не продался только 1. Самой дорогой квартирой второго аукциона стала четырехкомнатная квартира общей площадью 98,1 квадратного метра — около $114 тысяч.

Третий аукцион прошел не так оживленно, и нереализованными остались 8 квартир. Дальше "МАПИД" принял решение продавать жилье в домах по ул. Космонавтов без аукциона. Любой желающий мог приобрести квартиру в новостройке по цене от 3150 рублей за «квадрат». 


Опять с аукциона, но дороже. МАПИД выставил на торги 5 квартир в домах в "английском стиле"

Что продают сейчас

На торги выставлено всего 5 квартир, все четырехкомнатные. Общая площадь каждой — 90 кв.м, стартовая цена — 264 тысячи рублей. 

Сведения о предмете торгов (продаваемом имуществе)

№ предмета торгов

Наименование, характеристики и местонахождение продаваемого имущества

Начальная цена,

бел. руб.

Размер задатка,

бел. руб.

1

«квартира 1» по адресу: г. Минск, ул. Космонавтов, 20-1 (1-й этаж, четырехкомнатная, общая площадь – 90,1 кв. м, общая площадь по СНБ – 98,0 кв. м, инвентарный номер 500/D-798805145)

264 600,00

3000,00

2

«квартира 14» по адресу: г. Минск, ул. Космонавтов, 20-14 (1-й этаж, четырехкомнатная, общая площадь – 90,0 кв. м, общая площадь по СНБ – 98,0 кв. м, инвентарный номер 500/D-798805158)

264 600,00

3000,00

3

«квартира 23» по адресу: г. Минск, ул. Космонавтов, 20-23 (1-й этаж, четырехкомнатная, общая площадь – 90,1 кв. м, общая площадь по СНБ – 98,0 кв. м, инвентарный номер 500/D-798805167)

264 600,00

3000,00

4

«квартира 36» по адресу: г. Минск, ул. Космонавтов, 20-36 (1-й этаж, четырехкомнатная, общая площадь – 90,0 кв. м, общая площадь по СНБ – 98,0 кв. м, инвентарный номер 500/D-798805180)

264 600,00

3000,00

5

«квартира 1» по адресу: г. Минск, ул. Космонавтов, 22-1 (1-й этаж, четырехкомнатная, общая площадь – 90,1 кв. м, общая площадь по СНБ – 98,1 кв. м, инвентарный номер 500/D-798803712)

264 870,00

3000,00

Аукцион пройдет 23 июня. Но есть условие: победитель торгов (покупатель) оплачивает вознаграждение за организацию и проведение торгов, включающее затраты на организацию и проведение результативного аукциона, в размере 1% от итоговой цены продажи квартиры в течение 3 рабочих дней со дня проведения торгов. Также победитель оплачивает расходы, связанные с государственной регистрацией договора купли-продажи и основанных на нем прав.

Интересно, что если проанализировать анонсы предыдущих аукционов, то можно увидеть, что эти квартиры уже выставлялись на торги. Стартовая цена, например, «четырешек» по ул. Космонавтов, 20, под номерами 1 и 14 еще 24 марта начиналась с отметки 235.200 рублей. А квартира №1 по ул. Космонавтов, 22, уже даже была реализована по цене 300 тысяч рублей. Однако, судя по всему, предыдущий покупатель передумал вносить всю сумму.


Опять с аукциона, но дороже. МАПИД выставил на торги 5 квартир в домах в "английском стиле"

 
Теги: Минск
 
 
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На сайте МГЦН опубликован анонс аукциона, который состоится 23 июня. На торги выставлено всего 5 квартир в только что построенных домах "МАПИДа", расположенных по ул....
 
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