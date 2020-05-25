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МВФ обсуждает с Беларусью возможность предоставления финансирования
25.05.2020 10:16 — Новости Экономики | БT
Источник материала: БTМеждународный валютный фонд обсуждает с Беларусью предоставление быстрого финансирования. Об этом накануне сообщил старший постоянный представитель МВФ по региону Центральной и Восточной Европы Надим Илахи. "Мы находимся в фазе дискуссии", - сказал представитель МВФ. Напомним, ранее стало известно, что правительство и Национальный банк обратились в МВФ с заявкой на получение быстрого инструмента финансирования в связи с ухудшением глобальной экономической ситуации. Являясь членом МВФ, Беларусь может претендовать на сумму примерно 900 миллионов долларов.
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Международный валютный фонд обсуждает с Беларусью предоставление быстрого финансирования. Об этом накануне сообщил старший постоянный представитель МВФ по...
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