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МВФ обсуждает с Беларусью возможность предоставления финансирования

25.05.2020 10:16 — Новости Экономики | БT  
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Источник материала: БT

Международный валютный фонд обсуждает с Беларусью предоставление быстрого финансирования. Об этом накануне сообщил старший постоянный представитель МВФ по региону Центральной и Восточной Европы Надим Илахи. "Мы находимся в фазе дискуссии", - сказал представитель МВФ. Напомним, ранее стало известно, что правительство и Национальный банк обратились в МВФ с заявкой на получение быстрого инструмента финансирования в связи с ухудшением глобальной экономической ситуации. Являясь членом МВФ, Беларусь может претендовать на сумму примерно 900 миллионов долларов.

 
 
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Международный валютный фонд обсуждает с Беларусью предоставление быстрого финансирования. Об этом накануне сообщил старший постоянный представитель МВФ по...
 
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