Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так МВФ обсуждает с Беларусью возможность предоставления финансирования Международный валютный фонд обсуждает с Беларусью предоставление быстрого финансирования. Об этом накануне сообщил старший постоянный представитель МВФ по...

Международный валютный фонд обсуждает с Беларусью предоставление быстрого финансирования. Об этом накануне сообщил старший постоянный представитель МВФ по региону Центральной и Восточной Европы Надим Илахи. "Мы находимся в фазе дискуссии", - сказал представитель МВФ. Напомним, ранее стало известно, что правительство и Национальный банк обратились в МВФ с заявкой на получение быстрого инструмента финансирования в связи с ухудшением глобальной экономической ситуации. Являясь членом МВФ, Беларусь может претендовать на сумму примерно 900 миллионов долларов.