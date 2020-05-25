Рекордный вклад. Как айтишники спасали апрельский ВВП Беларуси

Источник материала: Tut.by

Апрельская статистика по ВВП показала, что даже отсутствие карантина не гарантирует сохранения деловой активности, пишет директор Исследовательского центра ИПМ Александр Чубрик.





Оценки прироста реального ВВП в ценах апреля дают его снижение на 4,1% год к году.

«Упали все укрупненные виды деятельности, кроме четырех: строительства, сельского хозяйства, „необрабатывающей“ промышленности и сектора „информация и связь“. Последний не просто вырос: если в январе-марте сектор рос на 7,4% год к году, то в январе-апреле — уже на 9,8%. В апреле рост, по нашим оценкам, ускорился до 17,3% год к году („чистый“ месяц), обеспечив рекордные 1,4 процентного пункта прироста реального ВВП. Такой скачок выходит за рамки того, что можно было бы ожидать от „ковидного“ увеличения спроса на услуги телекома, то есть наверняка коренится в „айтишечке“», — констатировал Чубрик.

Аналогичный вывод можно сделать на основе мартовской статистики внешней торговли товарами и услугами Нацбанка, которая показала пусть незначительное, но увеличение экспорта услуг (+0,94% год к году в марте 2020 г.).

Эксперт задается вопросом, почему локдаун на внешних рынках оказался нипочем нашим экспортерам.

Детализированная статистика платежного баланса за 1-й квартал 2020 года пока не опубликована, но источник этого роста вполне понятен, считает Чубрик.

«Транспортные и туристические услуги должны были просесть очень существенно, а ведь их удельный вес в экспорте услуг в 2019 году составлял 41,7 и 9,4% соответственно. Строительные услуги падают уже довольно давно. Следовательно, должна быть отрасль, которая „вытянула“ экспорт услуг, — с такой задачей мог справиться только сектор ИКТ», — отмечает эксперт.

По оценкам ИПМ, в первом квартале 2020 года экспорт телекоммуникационных, компьютерных и информационных услуг составил около 0,64 млрд долларов, прибавив почти 30% год к году. Этого хватило, чтобы компенсировать падение экспорта остальных услуг и обеспечить рост совокупного экспорта услуг по итогам квартала на 5,2% (вклад экспорта телекоммуникационных, компьютерных и информационных услуг в прирост экспорта услуг составил 6,8 процентного пункта).

Основным драйвером роста экспорта услуг ИКТ был Парк высоких технологий. Еще в 2019 году ПВТ обеспечивал 90% всего экспорта компьютерных услуг, 22,4% всего экспорта услуг и 5,2% экспорта товаров и услуг.

Если с 2012 по 2016 год экспорт ПВТ прирастал в среднем на 120 млн долларов в год (до этого за шесть лет с момента основания он увеличился всего на 215 млн долларов), то за последние 3 года он увеличивается все быстрее: +204,6 млн долларов в 2017 г., +390,6 млн долларов в 2018 г. и +779,1 млн долларов в 2019 г. Более того, в 2019 г. рост экспорта услуг в целом по стране был целиком обеспечен ПВТ — экспорт прочих услуг практически не изменился.

«То, что первый квартал резиденты Парка прошли без потрясений, подтверждается данными о налоговых платежах резидентов ПВТ (в январе-марте 2020 г. они выросли на 30,7% год к году) и предварительными данными о росте их экспорта (+45% в первом квартале).

Последние три года, напоминает Александр Чубрик, это период, который можно условно назвать «ПВТ 2.0». В марте 2017 г. у Парка сменились руководство (Всеволод Янчевский сменил Валерия Цепкало) и концепция развития. В конце 2017 г. был принят декрет № 8, который продлил резидентам льготы, ввел особый правовой режим, сделавший инвестиции в Парк «понятными» для крупных международных игроков, и едва ли не первым в мире установил регулирование криптовалют.





— В итоге Парк, развитие которого неуклонно замедлялось с 2013 г., приобрел новый импульс. C начала 2017 г. число его резидентов выросло в 5 раз, численность занятых в компаниях-резидентах — почти в 2,5 раза, а экспорт по сравнению с 2016 г. увеличился в 2,67 раза. Производительность труда, измеренная как экспорт на одного работника, тоже растет. На момент создания Парка этот показатель составлял примерно 10 тысяч долларов в год, накануне принятия декрета № 4, расширившего число видов деятельности резидентов ПВТ, — порядка 30 тысяч долларов, накануне принятия декрета № 8 (ПВТ 2.0) — 35 тысяч долларов, а в 2019 году он превысил 41 тысячу долларов на одного занятого в год. Это более чем вчетверо превышает показатель экспорта товаров и услуг на одного занятого в остальной экономике. ПВТ перестал быть клубом «для своих», дав возможность развиваться стартапам, и стал синонимом определенности. Это позволило ему выйти из стагнации и до сих пор расти намного быстрее рынка, став важным драйвером экономического роста Беларуси, — констатировал Александр Чубрик.