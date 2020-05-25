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Советские уделы: какие заводы за пределами БССР входили в состав белорусских производственных объединений

25.05.2020 15:03 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Около полувека назад советские власти начали реализацию стратегической программы по укрупнению промышленности. В начале 1970-х были созданы первые республиканские и межреспубликанские производственные объединения. В качестве их головных предприятий белорусские заводы получили в оперативное управление несколько десятков производственных площадок на территории союзных республик. Какие активы вне БССР входили в состав белорусских производственных объединений и что с ними стало после развала СССР, вспомнил TUT.BY.


Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Рижский и новоржевский следы «Планара»

Конструкторское бюро точного электронного машиностроения (КБТЭМ) девятого Главного управления Министерства электронной промышленности СССР, созданное в 1962 году в Минске, стало одним из первенцев реализации плана укрупнения советской промышленности. В декабре 1970 года КБТЭМ как головное предприятия возглавило только что образованное союзное Научно-производственное объединение «Планар».

В состав объединения, которое специализировалось и специализируется на разработке и организации производства оборудования для микроэлектронной промышленности, были включены несколько предприятий на территории БССР (витебский «Эвистор», новолукомльский «Этон», Горецкий машиностроительный завод) и два завода в союзных республиках — в Латвии и России.

В Латвии участником «Планара» стал завод «Эллар» в Риге (PSRS Elektroniskās rūpniecības ministrija Rūpnīca «Ellar»). В советские времена он, кроме того, что выполнял заказы головного предприятия в Минске, выпускал электронные игры «Электроника» и товары народного потребления. В независимой Латвии «Эллар» просуществовал до 2001 года, когда то, что от него осталось, было выкуплено и перепрофилировано иностранными инвесторами.

В советские времена филиал «Планара» работал и в самом маленьком районном центре Псковской области и одном из самых депрессивных городов современной России — Новоржеве. Филиал тоже прекратил существование после выхода из состава объединения.

Янтарный кусочек МАЗа

Калининградская область по переписи 2010 года занимает второе место среди регионов России (после Карелии) с самым высоким процентом белорусского населения и третье (после Москвы и Санкт-Петербурга) — с самой большой численностью этнических белорусов. В советские времена на ее территории были целые «белорусские» заводы.

В 1974-1975 годах на базе Минского автомобильного завода началось формирование союзного объединения, названого сначала «АвтоМАЗом», потом «БелавтоМАЗом». В начале 1975 года приказом министра автомобильной промышленности СССР в состав «АвтоМАЗа» был передан Калининградский автоагрегатный завод. В 1990 году на нем работало свыше 900 человек, которые выпускали запасные части к автомобильной технике. Их часть предназначалась и для экспорта.

После выхода из белорусского объединения Калининградский автоагрегатный завод был приватизирован, стал «Балтмазсервисом» и вошел в качестве площадки в состав местного автомобилесборочного холдинга «Автотор».

Литовский и российский холодок «Атланта»

Минский завод холодильников, ведущий свою историю с выпуска первого «Минска-1» в 1962 году, стал ядром нового производственного объединения во второй половине 1970-х. В 1977 году на его базе было создано производственное объединение «Атлант», в которое также вошли два предприятия из Литвы и одно — из России. Литовские участники — это Алитусский завод холодильников и Мажейкяйский завод компрессоров, российский — Смоленский завод холодильников.


Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Белорусско-литовско-российский «Атлант» на момент распада СССР занимал второе место по объему выпуска холодильников, уступая только красноярской «Бирюсе».

В 1990 году заводы в Алитусе и Мажейкяе перешли в собственность независимой Литвы. На базе Алитусского завод холодильников была создана компания Snаige, которая с 2011 года входит в состав российского холдинга Polair и продолжает выпускать холодильники для рынков постсоветских стран и Евросоюза. Мажейкяйский завод компрессоров, создававшийся для обеспечения потребностей всех советских производителей холодильников, перестал существовать. В 1995 году он был приватизирован, переименован в Oruva и некоторое время пытался выживать, выпуская тракторные двигатели. Но в 2001 году компания-преемник обанкротилась. Бывшие помещения крупнейшего в СССР завода компрессоров для холодильной техники сейчас используются различными компаниями.

Минский и Смоленский заводы холодильников после расставания в 1991 году сумели снова сойтись. В 2006 году белорусы стали совладельцами учрежденной вместе с новым частным хозяином смоленского завода компании «Атлант-См». До 2014 года из белорусских комплектующих в Смоленске собирались холодильники для украинского рынка. Война в Украине разрушила этот бизнес — в 2015 году «Атлант-См» был признан банкротом и позднее ликвидирован.

Швейное прошлое оршанского «Легмаша»

Оршанский «Завод «Легмаш», являющийся сегодня структурным подразделением Белорусской металлургической компании, в 1976-1990 годах возглавлял союзное производственное объединение «Промшвеймаш».

Кроме Оршанского завода легкого машиностроения и Специального конструкторского бюро швейного оборудования, также базировавшегося в Орше, в состав «Промшвеймаша» входили заводы в Полтаве и Ростове-на-Дону. Объединение производило швейное и трикотажное оборудования для легкой промышленности всего СССР.

В годы независимости оршанский завод был вынужден перепрофилироваться и сейчас выпускает узлы и детали для Белорусского металлургического завода, к которому присоединен в 2006 году, а также металлоконструкции. Ростовский и полтавский «Легмаши» прекратили существование как профильные производственные предприятия: их помещения сдаются в аренду под офисы или склады.

Советская империя «Амкодора»

Ее создание в рамках союзного министерства строительного, дорожного и коммунального машиностроения началось с 1975 года. В этом году на базе Специального конструкторского бюро по дорожным и мелиоративным машинам (СКБ «Мелиормаш») и опытно-экспериментального завода появилось Минское научно-производственное объединение дорожного машиностроения «Дормаш». В 1983 года в МНПО «Дормаш» вошел Минский завод «Ударник», а чуть позже — целая группа профильных предприятий со всего Советского Союза.

Первыми в 1984 году стали Волжский завод узлов и агрегатов из марийского Волжска и Саратовский завод строительных машин. В 1986 году в переподчиненный министерству тяжелого машиностроения СССР «Дормаш» был включен Коростенский завод дорожных машин «Октябрьская кузница» из одноименного украинского города. В 1988 и 1990 году объединение пополнилось Андроповским заводом дорожных машин из Рыбинска и Орловским заводом погрузчиков.


Фото: amkodor.by

В 1991 году для всех этих предприятий началась новая история. Белорусские заводы сегодня функционируют в рамках частного холдинга «Амкодор». Волжский завод узлов и агрегатов пробыл в структуре минского объединения всего год и в 1985 году был передан в другое ведомство — министерство машиностроения для легкой и пищевой промышленности и бытовых приборов СССР.

Завод в Саратове стал небольшой частной компанией «Строймаш», выпускающей подъемно-транспортное оборудование. Предприятия в Рыбинске тоже действует и после приватизации реорганизовано в довольно успешную компанию «Завод дорожных машин». А вот правопреемник завода в Орле ликвидирован. Что касается украинского участника объединения «Дормаш», то сегодняшним владельцем действующей компании «Жовтнева кузня» является польский инвестор.

Активы для россиян и литовцев

В рамках советской концентрации промышленности немалое число расположенных на территории БССР предприятий и научно-исследовательских структур стали частью объединений из других республик Советского Союза. В основном, их головные структуры располагались в России — в Москве и Ленинграде.

Витебский завод цветных телевизоров, основанный в 1976 году, являлся частью Научно-производственного объединения «Ленинец» (потом «Вега») министерства радиопромышленности СССР. Центральная контора «Ленинца» находилась в Ленинграде и до распада СССР объединяла заводы «Ленинец», «Новатор», «Радиоприбор», Петрозаводский радиозавод, Всесоюзный научно-исследовательский институт радиоэлектронных систем и другие структуры. Сейчас — это частный оборонный холдинг «ЦНПО «Ленинец», занимающихся разработкой бортовых радиоэлектронных комплексов боевых и гражданских самолетов, РЛС и другого оборудования.

Несколько подконтрольных российским учреждениям на территории БССР предприятий в советское время располагалось в Гомеле. В их числе были Гомельский радиозавод им. 60-летия СССР, Конструкторское бюро «Луч» и Конструкторское бюро системного программирования. Они создавались по инициативе из Москвы и занимались разработкой и производством антенн. В начале 1970-х году они вошли в Центральное научно-производственное объединение «Вымпел» министерства радиопромышленности СССР. Оборонный холдинг специализировался на создании радиолокационных комплексов для защиты СССР от ракетного нападения. Участниками ЦНПО «Вымпел» были несколько российских заводов и бюро и Днепровский машиностроительный завод в Днепропетровске с филиалом в Желтых водах. «Вымпел» и сейчас остается ведущим оборонным предприятием в области развития систем ракетно-космической обороны, а Беларусь — его миноритарным акционером. Отметим, что Конструкторское бюро системного программирования вернулось в управление Москвы. В 2011 году его контрольный пакет выкупила российская компания «Радиофизика», являющаяся структурной единицей другого российского оборонного холдинга «Концерна ВКО «Алмаз-Антей».

В советские времена предприятия в БССР подчинялись не только россиянам. В 1976 году был образован филиал Вильнюсского завода радиокомпонентов в Поставах. Он выпускал и оборонную продукцию, и трансформаторы для телевизоров. В 1987 году был запущен новый современный корпус для этого производства, которое получило название «Белит». После развала СССР «Белит» стал частью холдинга «Горизонт».

 
Теги: Гомель, Минск
 
 
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Какие активы вне БССР входили в состав белорусских производственных объединений и что с ними стало после развала СССР, вспомнил TUT.BY.
 
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