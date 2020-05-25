Какую проблему белорусской экономики оголил апрель?

Источник материала: Tut.by

Апрель показал снижение по многим экономическим показателям. А еще он продемонстрировал, насколько отечественная экономика зависима от одного торгового партнера. Восстановление во многих секторах белорусской экономики будет зависеть от оживления экономики России. Почему это проблема и как ее преодолеть, TUT.BY объяснил научный сотрудник Центра экономических исследований BEROC Олег Мазоль.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Снижение экономической активности в регионе не могло не отразиться на белорусской экономике. Будучи открытой экономикой, она зависима от глобальных катаклизмов. Пожалуй, сильнейшим примером стал так называемый коронакризис, парализовавший сильнейшие экономики Европы и подтолкнувший к внеплановым каникулам Россию. Максимального масштаба заморозки глобальная экономика достигла в апреле, когда в изоляции по всему миру находились около 4 млрд человек.

Беларусь выбрала другой путь: границы не закрывала, передвижение населения не ограничивала, предприятия не останавливала. Но промышленность в Беларуси в апреле просела в годовом выражении на 7,1%. Зафиксировано падение по всем отраслям промышленности, за исключением фармацевтики, производства резиновых изделий и продуктов питания. Грузоперевозки снизились на 9,3%, грузооборот на 6%, пассажирские перевозки упали на 31,2%, а пассажирооборот уменьшился примерно на 50% по отношению к тому же месяцу прошлого года. Оптовый товарооборот показал снижение на 15,3%, а товарооборот общественного питания — на 46,3%. Инвестиции в основной капитал уменьшились на 4,4% в годовом выражении. Падение ощущалось даже по сравнению с мартом этого года.

Оказалось, что отказ правительства Беларуси от принятия каких-либо ограничительных мер и перевод всех решений в распоряжение нанимателей и граждан не уберег экономику от удара. Повлияло сокращение спроса на внутреннем рынке, снижение активности населения. Сократилось не только физическое перемещение, люди стали меньше тратить. Как только на горизонте начали виднеться перспективы экономических трудностей, и физические, и юридические лица внимательно изучили свои бюджеты и отказались от лишних и необязательных трат. Внесла вклад ситуация на сырьевом рынке, изменение курсов валют, низкие цены на калийные удобрения.

Но главная причина, почему избежать падения не удалось, кроется не столько в сознательности белорусов, сколько в критичной зависимости многих отраслей от внешней конъюнктуры, зацикленности на двух торговых партнерах. На долю одного из которых, России, в 2019 году приходилось более 49% внешней торговли Беларуси. А со вторым, Евросоюзом, товарооборот составлял 22% от общего объема внешней торговли.

— Объем экспорта к ВВП показывает, что мы открытая экономика. Но если посмотреть, на какое количество торговых партнеров приходится этот экспорт, то мы не являемся открытой экономикой. По сути, у нас два основных партнера — Россия и ЕС. И как только на одном из этих рынков начинаются проблемы, это сразу же отражается на белорусской экономике, — комментирует Олег Мазоль.

Экономист отмечает, что нынешний спад временный, так как вызван в основном карантином в российской экономике. Значит, спрос на белорусскую продукцию должен восстанавливаться вместе с постепенным ослаблением ограничительных мер в России. То есть с июня может начать улучшаться ситуация в белорусской промышленности и грузоперевозках. Но если Россия прибегнет к протекционистским мерам для отстаивания интересов своих компаний и отраслей, то негативное воздействие внешних факторов на белорусскую экономику продлится значительно дольше.

Отчасти к высокой степени зависимости от одного партнера привело отсутствие стратегии развития у белорусских предприятий, которые идут по легкому пути. Многие из них, прежде всего государственные, ориентируются на государство, на поддержку, на то, что у них продукцию в любом случае заберут, вместо того чтобы разрабатывать долгосрочную стратегию развития и выходить на новые перспективные и высокотехнологичные рынки.

— Без этого нет диверсификации наших поставок. Такая ситуация и в дальнейшем может оказывать негативное влияние. Значит, наше благосостояние будет и дальше зависеть от колебания на этих двух рынках, — комментирует Олег Мазоль.

Выход из ситуации один — повышать конкурентоспособность белорусской продукции, диверсифицировать экспорт, уходя от целевого ориентира на один рынок, активней включаться в глобальные цепочки производства добавленной стоимости.

Экономист приводит пример небольших экономик, которые смогли минимизировать зависимость от одного-двух торговых партнеров. Это Чехия, Словакия, Швейцария, а также Сингапур.

— Его [Сингапур] можно представить как идеальный пример, на кого мы можем ориентироваться. Там развивают конкуренцию, у них много торговых партнеров, развивается не только производство, но и сервисная экономика, — считает эксперт BEROC.