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Легпром возвращается к работе в штатном режиме
25.05.2020 09:34 — Новости Экономики | БT
Источник материала: БTНа 15-20 процентов с начала года в Беларуси выросла зарплата швей. Главная причина - повышение эффективности производства. Предприятия массово переориентировались на выпуск защитных изделий. В сутки в середине апреля отшивали больше 2 миллионов. Сегодня отрасль возвращается к работе в штатном режиме. Предприятия концерна в первом квартале поставили на экспорт более половины произведенной продукции. Речь о сумме свыше 100 миллионов долларов, в географии - 41 страна.
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На 15-20 процентов с начала года в Беларуси выросла зарплата швей. Главная причина - повышение эффективности производства. Предприятия массово переориентировались...
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