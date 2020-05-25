Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Легпром возвращается к работе в штатном режиме На 15-20 процентов с начала года в Беларуси выросла зарплата швей. Главная причина - повышение эффективности производства. Предприятия массово переориентировались...

На 15-20 процентов с начала года в Беларуси выросла зарплата швей. Главная причина - повышение эффективности производства. Предприятия массово переориентировались на выпуск защитных изделий. В сутки в середине апреля отшивали больше 2 миллионов. Сегодня отрасль возвращается к работе в штатном режиме. Предприятия концерна в первом квартале поставили на экспорт более половины произведенной продукции. Речь о сумме свыше 100 миллионов долларов, в географии - 41 страна.