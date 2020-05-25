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Легпром возвращается к работе в штатном режиме

25.05.2020 09:34 — Новости Экономики | БT  
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Источник материала: БT

На 15-20 процентов с начала года в Беларуси выросла зарплата швей. Главная причина - повышение эффективности производства. Предприятия массово переориентировались на выпуск защитных изделий. В сутки в середине апреля отшивали больше 2 миллионов. Сегодня отрасль возвращается к работе в штатном режиме. Предприятия концерна в первом квартале поставили на экспорт более половины произведенной продукции. Речь о сумме свыше 100 миллионов долларов, в географии - 41 страна. 

 
 
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На 15-20 процентов с начала года в Беларуси выросла зарплата швей. Главная причина - повышение эффективности производства. Предприятия массово переориентировались...
 
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