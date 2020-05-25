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У завода АКБ под Брестом сменился собственник. Один из владельцев - тренер команды президента
25.05.2020 15:03 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
У скандально известного аккумуляторного завода под Брестом сменился собственник. Место подконтрольной Виктору Лемешевскому компании «Белинвестторг-Сплав» заняли бизнесмены, имеющие сильный хоккейный бэкграунд.
В 2016 году завод под Брестом начинала строить компания «АйПауэр», владельцем которой была фирма «Белинвестторг-Сплав». Обе структуры входят в 1AK-GROUP, совладельцем которой является бизнесмен Виктор Лемешевский.
«Аккумуляторный завод под Брестом ООО „АйПауэр“ с 22 мая 2020 года выведен из-под контроля Группы компаний 1AK-GROUP. В ходе сделки была осуществлена продажа 100% долей в уставном фонде ООО „АйПауэр“. В результате завод получил наименование ООО „Аккумуляторный Альянс“. Новыми участниками общества ведутся переговоры с рядом крупных европейских инвесторов по вхождению в капитал завода», — сообщили TUT.BY в 1AK-GROUP.
В данный момент на предприятии подходит к концу экологический и финансовый аудит. В планах новой команды провести встречи с жителями ближайших населенных пунктов, говорят в 1AK-GROUP.
По данным Единого государственного регистра юридических лиц, уставной фонд нового владельца завода ООО «Аккумуляторный Альянс» составляет 6,7 миллиона рублей. 85% доли компании принадлежат Сергею Кагановичу, а 15% — Дмитрию Баскову.
Каганович является заместителем директора компании «Семь Холмов Бел». Группа «Семь холмов»
Сергей Каганович давно увлекается хоккеем, участвовал в соревнованиях с участием команды президента.
Дмитрий Басков — гендиректор хоккейного клуба «Динамо-Минск» и тренер команды Александра Лукашенко.
«Раньше играл в команде президента. Потом стал тренером. Это еще большая ответственность, чем играть в воротах. Тут дело даже не тренировать, а руководить командой президента. Президент позволяет руководить командой, позволяет принимать решения», —
Каганович и Басков являются членами совета директоров БСБ Банка.
Что вообще происходит?
Напомним, строительство аккумуляторного завода вызвало волну недовольства у жителей Бреста и нескольких деревень Брестского района. Они считают, что предприятие угрожает их здоровью. С 25 февраля 2018 года каждое воскресенье на площади Ленина в Бресте проходят встречи противников аккумуляторного завода.
14 июня 2019 года Брестский облисполком опубликовал на своем сайте распоряжение губернатора Анатолия Лиса о приостановлении строительства аккумуляторного завода «до устранения выявленных нарушений».
2 июля 2019 года стало известно, что Генпрокуратура по поручению президента начала проверку по ситуации со строительством и вводом в эксплуатацию предприятия. В производство были приняты уголовные дела, возбужденные Комитетом государственной безопасности по ст. 430 (Получение взятки) и 431 (Дача взятки) в отношении руководителя ООО «ПАК-управление» Виктора Лемешевского, главного бухгалтера ООО «Белинвестторг-Сплав» Светланы Лемешевской, бывшего директора ООО «Белинвестторг-Сплав» Сергея Охремчука, заместителя директора ООО «Белинвестторг-Сплав» Ивана Покислюка. В конце 2019 года стало известно, что Виктора Лемешевского и других фигурантов дела
5 февраля 2020 года Экономический суд
9 апреля 2020 года «АйПауэр»
На
23 апреля Главгосстройэкспертиза приняла решение
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У скандально известного аккумуляторного завода под Брестом сменился собственник. Место подконтрольной Виктору Лемешевскому компании «Белинвестторг-Сплав»...
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