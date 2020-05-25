От Владимира Короткевича до предполагаемого убийцы Кеннеди. Посмотрели, какие квартиры продаются в домах, где жили знаменитые белорусы

Трудно представить, что среди огромного количества квартир в Минске есть те, в которых в свое время жили люди, оставившие свой след не только в белорусской, но и мировой культуре и истории. Их квартиры редко выставляют на продажу, зато есть много предложений жилья по соседству. Посмотрели, что и за сколько можно купить в домах, где жили знаменитые белорусы.
Ул. Карла Маркса, 36
Дом 36 на улице Карла Маркса расположен в самом центре Минска. Рядом Купаловский театр и Администрация президента. Но мало кто знает, что этот дом прославился, как «писательский», он богат на бывших знаменитых жителей. Например, из белорусских писателей здесь жили Янка Мавр, Василь Витка, Иван Мележ, Иван Шамякин, Иван Науменко, Ян Скрыган, Янка Брыль, Вячеслав Адамчик и Владимир Короткевич.
фото отсканировано из книги “Минск вчера и сегодня”. Источник: poshyk.info
Сейчас в квартире Короткевича живет его племянница Елена Синькевич и ее муж Василий. Одну из комнат в трехкомнатной квартире занимает кабинет писателя, в котором все сохранено так, как было при его жизни.
Этот дом - изюминка «сердца» белорусской столицы. Сам дом построили в 1953 году. В 2000 году Маркса, 36, капитально отремонтировали. Сейчас здесь продаются только две квартиры.
2-комнатная на 2-м этаже общей площадью 77,88 кв.м. Потолки - почти 3 метра. Санузел раздельный, есть балкон и счетчики воды. Полы деревянные. На окнах стеклопакеты. Если вас заинтересовала эта квартира, то знайте: квадратный метр в ней стоит 4561 руб. А "двушка" целиком обойдется вам в 355.137 руб., или $147.000 по курсу Нацбанка от 22.05.2020.
Есть вариант и побольше: 3 комнаты, два балкона на обе стороны дома, общая площадь - 88,5 «кадратов»: жилая зона - 60,5 кв.м, кухня - 12.2 кв.м. В квартире хороший, качественный ремонт: заменены трубы, сантехника, электрика. Трехметровые потолки, железобетонные перекрытия, межкомнатные двери из массива дуба, стеклопакеты ПВХ, полы паркет, счетчики газа, воды. Встроенная кухня, оснащенная техникой. Стоимость таких апартаментов - 459.021 руб., или $190.000.
Ул. Коммунистическая, 4
«Дом Освальда» - так еще называют знаменитую «сталинку» возле метро «Площадь Победы». Именно здесь в 1960–1962 гг. в "однушке" на четвертом этаже с видом на Свислочь жил Ли Харви Освальд - единственный подозреваемый в убийстве президента США Джона Кеннеди в ноябре 1963 года. Осенью 1959-го он прибыл в СССР и обратился с просьбой о предоставлении ему политического убежища и советского гражданства. На два года Освальд обосновался в Минске и работал слесарем на радиозаводе (сейчас это завод «Горизонт»).
Ли Харви Освальд с друзьями в своей квартире. Источник SPUTNIK.BY
Ли Харви и Марина Освальды на балконе своей минской квартиры. Источник SPUTNIK.BY
Квартиры в этом доме не продаются, но можно купить рядом, буквально в паре метров от известного «дома Освальда».
Например, на Коммунистической, 31. Кстати, здесь очень любят снимать российские сериалы.
1-комнатная на 4-м этаже, общей площадью 33 кв.м, жилая зона – 21 кв.м, кухня - 6 кв.м. Санузел совмещенный. Полы – паркет. Есть балкон и частично мебель.
Стоит «однушка» 272.755 руб., или $112.900.
Или на Коммунистической, 8, продается 3-комнатная квартира на 5-м этаже с оригинальной планировкой общей площадью 89,64 кв.м: с просторными раздельными комнатами, холлом 17,5 кв.м, 2 балконами (один из кухни) и 3 кладовыми. Напольные покрытия - ламинат и доска. Установлены стеклопакеты и сантехника импортного производства. Чтобы купить эту жилплощадь, вам придется отдать 645.770 руб., или $268.300.
Проспект Независимости, 76
По этому адресу с 1965 года жил белорусский писатель Кондрат Крапива со своей семьей. Именно здесь автор написал две последние пьесы – «Брама неўміручасці» и «На вастрыі».
Кондрат Крапива на сцене Купаловского театра после спектакля «Брама неўміручасці», 1976 год. Источник: "Минск-Новости"
Фото: "Минск-Новости"
Кстати, в этом доме продается несколько квартир.
«Двушка» на 5-м этаже общей площадью 53,7 кв.м, высотой потолков 2,5 метра и раздельным санузлом. Есть балкон. Рядом метро «Академия наук» и Ботанический сад. За эту квартиру с хорошим месторасположением просят 217.310 руб., или $89.850.
Еще одна аккуратная светлая «двушка» на 5-м этаже. Окна выходят во двор на парк Челюскинцев и Ботанический сад, так что фотки для соцсетей будут получаться отменные. "Конструкция дома и расположение квартиры с максимальной шумоизоляцией" - говорится в объявлении. Общая площадь квартиры - 52,2 кв.м. Санузел раздельный. Есть счетчики воды. Лоджия застеклена стеклопакетами ПВХ. Стоит квартира 229.390 руб., или $94.950.