От Владимира Короткевича до предполагаемого убийцы Кеннеди. Посмотрели, какие квартиры продаются в домах, где жили знаменитые белорусы

Этот дом - изюминка «сердца» белорусской столицы. Сам дом построили в 1953 году. В 2000 году Маркса, 36, капитально отремонтировали. Сейчас здесь продаются только две квартиры.

2-комнатная на 2-м этаже общей площадью 77,88 кв.м. Потолки - почти 3 метра. Санузел раздельный, есть балкон и счетчики воды. Полы деревянные. На окнах стеклопакеты. Если вас заинтересовала эта квартира, то знайте: квадратный метр в ней стоит 4561 руб. А "двушка" целиком обойдется вам в 355.137 руб., или $147.000 по курсу Нацбанка от 22.05.2020.