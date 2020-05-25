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Медицина, ИКТ и машиностроение — что будет в приоритете для Беларуси следующие пять лет

25.05.2020 — Новости Экономики | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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Медицина, ИКТ и машиностроение — что будет в приоритете для Беларуси следующие пять лет
В Беларуси определили единые приоритеты развития науки и инноваций до 2025 года. Согласно указу №156 особое внимание будет уделяться информационным, медицинским, биологическим, машиностроительным и агропромышленным технологиям. В приоритете также — энергетика, строительство и экология. О том, какие высокотехнологичные проекты планируется реализовать в следующие пять лет, рассказал корреспонденту БЕЛТА председатель Государственного комитета по науке и технологиям Александр Шумилин.

Инновационная программа

Приоритеты развития науки выстраивались на основе комплексного прогноза научно-технического прогресса на 2021-2025 годы и на период до 2040 года, отраслевых и региональных планов и стратегий развития. Учитывались мнения ученых и бизнеса. При выборе приоритетов изучался опыт государств ЕАЭС и стран дальнего зарубежья.

По словам Александра Шумилина, приоритетные направления и инновационная деятельность в Беларуси находятся в тренде развития науки и технологий наряду с такими высокоразвитыми странами, как США, Германия, Япония, Франция, Великобритания, Китай и Швеция. «Например, в Соединенных Штатах и некоторых странах ЕС, как и в Беларуси, приоритетами развития стали цифровые технологии, биология, химия, медицина и фармацевтика. В качестве приоритетов стратегии американского лидерства в области передового производства определены такие направления, как усиление возможностей для развития сельского хозяйства и получения продуктов питания, разработка материалов и технологий обработки, а это первостепенно и для нас. Энергетика, экология, рациональное природопользование, обеспечение безопасности человека, общества и государства — все это актуально и для Германии, Швеции, Франции, Японии и Китая», — отметил он.

С учетом единых приоритетов была разработана концепция Государственной программы инновационного развития Беларуси на 2021-2025 годы. По словам председателя ГКНТ, заказчики проектов сейчас готовят бизнес-планы для их включения в госпрограмму. В планах на следующие пять лет — мероприятия по разным направлениям. Например, ЗАО «Белорусская национальная биотехнологическая корпорация» продолжит реализацию инвестпроекта по созданию высокотехнологичного агропромышленного производства полного цикла на 2016-2032 годы.

Для аэрокосмической и оборонной промышленности планируют разрабатывать технологии и производить высокотехнологичные изделия из композиционных материалов. Также предполагается организовать в Беларуси высокотехнологичное экспортно ориентированное производство оптических компонентов и лазерных систем с диодной накачкой нового поколения. Особый акцент будет сделан на машиностроении. В госпрограмму может войти проект по производству автокомпонентов, соответствующих требованиям экологических стандартов Евро-5, Евро-6 и выше, для перспективных моделей легковой, коммерческой, грузовой, сельскохозяйственной и специальной техники.

 
 
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> В Беларуси определили единые приоритеты развития науки и инноваций до 2025 года. Согласно указу №156 особое внимание будет уделяться информационным, медицинским,...
 
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