1,9 млн в 2006 году. Сколько подписей за свое выдвижение Лукашенко собирал на предыдущих выборах

Источник материала: Tut.by

Спустя четыре дня с момента начала сбора подписей за выдвижение кандидатов в президенты Александр Лукашенко заявил , что за него уже собрали 200 тысяч подписей при 100 тысяч необходимых.

TUT.BY вспомнил, сколько подписей сдавал действующий президент в ЦИК во время пяти предыдущих избирательных кампаний.





Нет паспорта, неправильно указано место работы. Как Лукашенко могли не зарегистрировать кандидатом в президенты

«Но останавливаться не надо», — заметил президент, комментируя собранные 200 тысяч подписей. Видимо, таким же девизом руководствовалась инициативная группа Александра Лукашенко и во время предыдущих кампаний.

В 1994-м году, когда депутат Верховного Совета Александр Лукашенко решил участвовать в своих первых президентских выборах, барьер в 100 тысяч подписей для регистрации кандидатом в президенты в Избирательном кодексе уже существовал. Тогда будущий кандидат смог его преодолеть и собрал самое небольшое количество подписей за себя за все кампании — 154 тысячи, уступив первое место по сбору подписей премьер-министру Вячеславу Кебичу, который смог собрать более 400 тысяч.

В 2001 году Александр Лукашенко собрал 396 380 подписей, обойдя в два раза ближайшего конкурента по количеству подписей Семена Домаша.

В 2006 году за выдвижение Лукашенко собрано самое большое количество подписей за все кампании — 1,9 миллиона. Во время двух последних кампаний действующий президент собрал 1,1 миллион подписей (в 2010 году), и 1,7 миллиона подписей (в 2015 году).