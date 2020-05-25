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Чижу «прилетел» новый иск. От супруги

25.05.2020 15:15 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Группа «Трайпл» направила в Экономический суд Минска заявление о банкротстве, но это не единственный процесс, который ведется в отношении имущества основного владельца компании Юрия Чижа. По информации TUT.BY, в июне Ногинский городской суд Московской области рассмотрит иск Светланы Чиж к ее супругу, Юрию Чижу. Иск подан о разделе части совместно нажитого с супругом имущества.


Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Речь идет о четырех акциях ЗАО «Торговый дом «БелАЗ» (4% уставного капитала) номинальной стоимостью 30 тысяч российских рублей каждая. В заявлении указано, что акции были в совместной собственности супругов, но в ноябре 2018 года Юрий Чиж их продал — по номиналу, то есть за 120 тысяч российских рублей. Покупатель — ОАО «БелАЗ».

В заявлении указано, что о сделке Светлана Чиж узнала только в феврале 2020 года, то есть акции были проданы без ее ведома и согласия.

Истец считает, что цена сделки была занижена: исходя из стоимости чистых активов ЗАО «ТД БелАЗ» пакет Чижа стоил 124 млн российских рублей, то есть более чем в сто раз больше.

Иск подан в Ногинский суд, так как в Ногинске, по утверждению истца, проживает Юрий Чиж.

По данным ЕГРЮЛ России, учредителями ЗАО «Торговый дом БелАЗ», генерального дистрибутора БелАЗа в России, являются Президентский спортклуб (48% долей), ЗАО «УралБелАЗсервис» (48%) и сам БелАЗ (4%).

Как ранее сообщалось, Юрию Чижу принадлежит 66,5% «Трайпла». Остальная доля поровну поделена между авторитетными россиянами — Иосифом Аксентьевым и Михаилом Мамиашвили (по 16,75%). Они получили эту долю после резонансного развода Юрия Чижа с многолетним партнером Владимиром Япринцевым.

Головная организация «Трайпл» имеет пять филиалов — ресторан «Золотой гребешок», ледовая арена в Березе, горнолыжная база «Логойск», сельхозпредприятие «Трайпл-Агро» и СПА-центр в Минске. Во всех этих компаниях работает 345 человек.

Долги перед кредиторами у «Трайпла» на 30 апреля составляли 99,3 млн рублей. Основной кредитор — Белагропромбанк. «Трайпл» также задолжал персоналу 246,3 тысячи рублей и бюджету 175 тысяч рублей.

Плюс к этому у «Трайпла» имеются обязательства по договорам поручительства. Суммарно выходит 97,8 млн рублей. Ресурсы брались у Белагропромбанка, «Агролизинга» и «АСБ Лизинга» для создания магазинов «Простор», модернизации производства стройматериалов на «Березовском комбинате силикатных изделий» и «КварцМелПроме».

Активы группы «Трайпл», за счет которых можно погасить долг, составляют 157,8 млн рублей. Из них 43,5 млн рублей — это дебиторская задолженность, 42,9 млн — долгосрочные финансовые вложения, 44,2 млн — основные средства. При этом в письме «Трайпла» в суд высказываются сомнения, что эти средства удастся получить в полном объеме.

 
Теги: Минск
 
 
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По информации TUT.BY, в июне Ногинский городской суд Московской области рассмотрит иск Светланы Чиж к ее супругу, Юрию Чижу. Иск подан о разделе части совместно...
 
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