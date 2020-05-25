Средняя зарплата в Беларуси в апреле составила Br1193,8

Источник материала: Вороновская газета

Номинальная начисленная средняя заработная плата работников Беларуси в апреле 2020 года составила Br1193,8, сообщили БЕЛТА в Национальном статистическом комитете.

В марте этого года было Br1213,6.

В разрезе регионов традиционно лидирует столица: средняя зарплата минчан в апреле достигла Br1720,4 (темп роста к апрелю минувшего года — 104,4%). В Минской области она составила Br1159,8 (103,8%), Гомельской — Br1051,5 (105%), Витебской — Br1027,7 (108,1%), Гродненской — Br1020,6 (106,2%), Брестской — Br1009 (105,4%), Могилевской — Br968 (105,3%).Больше всего в апреле текущего года получали работники таких сфер, как информационные технологии и деятельность в области информационного обслуживания (Br4965,3), вспомогательная деятельность в сфере финансовых услуг и страхования (Br3215,7), воздушный транспорт (Br2596,6, в том числе грузовой — Br2632,9), деятельность в области телекоммуникаций (Br2035,4), производство кокса и продуктов нефтепереработки (Br2028), горнодобывающая промышленность (Br1945,4), инженерно-техническое проектирование и предоставление технических консультаций в этой области (Br1841,6), производство химических продуктов (Br1825,1), научные исследования и разработки в области технических наук (Br1734,9).

Меньше всего начислено работникам парикмахерских и салонов красоты (Br517,7), библиотек, архивов, музеев и прочих учреждений в области культуры (Br674,2), тем, кто занимается уходом в специализированных учреждениях и предоставлением социальных услуг (Br691,2), трудится в сфере творческой деятельности и развлечений (Br664,6), занят рыболовством или рыбоводством (Br707,5), производством текстильных изделий, одежды, изделий из кожи и меха (Br778,7), работает на водном транспорте (Br720,2).