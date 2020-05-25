«5 элемент» сообщил о прекращении уголовного дела

Источник материала: Tut.by

Следственное управление УСК по Минску проинформировало руководство компании «Патио» (сеть магазинов «5 элемент») о прекращении уголовного дела в связи с «отсутствием в деянии состава преступления». Об этом говорится в пресс-релизе ритейлера.



Фото: пресс-служба «Патио»

В июне 2019 году СК сообщил , что расследует уголовное дело, возбужденное по факту уклонения от уплаты налогов компанией «Патио».

Ритейлер предоставил силовикам «все запрашиваемые документы», в ходе проведения расследования «многие специалисты компании привлекались к даче показаний».

В итоге дело было прекращено.

Учредители «Патио» поблагодарили покупателей, партнеров-производителей, банки и всех подрядчиков за то, что в «этот непростой год» остались вместе с «5 элементом», и работников и руководителей правоохранительных органов, которые «глубоко и тщательно разобрались в сложившейся ситуации, что позволило вынести объективное заключение».

«Компания „5 элемент“ ведет легальный и открытый бизнес в Беларуси. Своевременно и в полном объеме исполняет свои налоговые обязательства», говорится в пресс-релизе «Патио».

Интересно, что за прошедший год крупный продавец электроники и бытовой техники сумел расширить розничную сеть до 69 магазинов.

После возбуждения уголовного дела появилась информация, что один из учредителей ритейлера Андрей Балабин покинул Беларусь. «Я уезжал в командировку, сейчас в Беларуси», — сказал nn.by Балабин.