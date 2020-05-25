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«Ущерба нет, нарушений нет». «Витебскмясомолпром» в четвертый раз просит Лукашенко освободить гендиректора
25.05.2020 16:15 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Работники ОАО «Витебскмясомолпром» в четвертый раз обратились к президенту Александру Лукашенко с просьбой освободить гендиректора предприятия Валерия Касперовича, которого
Под обращением к Александру Лукашенко в этот раз — 275 подписей работников «Витебскмясомолпрома». Копию письма они отправили председателю Верховного Суда Беларуси Валентину Сукало.
Работники предприятия сообщают главе государства, что на «Витебскмясомолпроме» 4 месяца шла проверка Министерства финансов. И по ее результатам «была составлена справка, указывающая на отсутствие каких-либо нарушений».
Тем не менее, отмечают работники, уголовное дело в отношении Валерия Касперовича не прекращено, а передано на рассмотрение в суд.
«Аудиторское заключение и заключение экспертизы Государственного комитета судебных экспертиз Республики Беларусь РУП „Белсудэкспертобеспечение“ также указывают на отсутствие нанесения вреда, ущерба и каких-либо нарушений со стороны нашего руководителя. Облисполком в своем письме в адрес судьи… также указывает, что Валерий Касперович действовал исключительно в интересах своего предприятия и что за время его работы в должности руководителя ОАО „Витебскмясомолпрома“ оно достигло наилучших финансово-экономических показателей», — сообщают президенту работники.
Коллектив предприятия просит Александра Лукашенко:
— Верните нам нашего генерального директора. Остановите это беззаконие и несправедливость к нам, вашим людям, в лице нашего руководителя, к людям, желающим жить и работать на нашей Витебской земле для достижения поставленных вами целей, направленных на развитие и процветание нашей родной Витебщины. И у нас все это получалось под руководством нашего Валерия Ивановича. Не позвольте работникам милиции и следователям надругаться над нашим гендиректором. Представители силовых структур, воплощая свои амбиции, всячески пытаются сломать судьбу порядочному и законопослушному человеку, успешному руководителю.
Работники «Витебскмясомолпрома» обращают внимание, что по уголовному делу уже прошло предварительное заседание — и назначено судебное разбирательство.
— На аналогичном предварительном заседании в конце 2019 года в Могилевском областном суде это уголовное дело вернули из суда в Генпрокуратуру без рассмотрения. На возвращение уголовного дела указывает и
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Что случилось
28 января 2019 года в Витебске на территории ОАО «Витебскмясомолпром» ОМОН
Коллектив ОАО «Витебскмясомолпром»
Тогда работники сообщили главе государства, что не верят в виновность своего директора. Что под его руководством сотрудники трех предприятий — «Витебскмясомолпром», «Витебские продукты» и картонажно-полиграфический комбинат — не знают, что такое задержки зарплаты, а сама она в среднем составляет более 500 долларов. Работники просили президента, пока идет следствие, вернуть их директора на работу, изменив ему меру пресечения (Касперович находился в СИЗО).
«Его пришли и просто забрали из рабочего кабинета. Провели обыск в его машине (где ничего не нашли), а в однокомнатной квартире, где он проживал, нашли старенький ноутбук и 960 долларов», — писали сотрудники.
Уже 5 апреля на предприятии получили ответ из Администрации президента. Ее тогдашняя глава Наталья Кочанова сообщила, что глава государства дал поручение до 20 апреля разобраться в вопросе о задержании Касперовича.
30 апреля на предприятие приехал генпрокурор Александр Конюк. Он сообщил работникам, что Валерия Касперовича на работу не вернут и что он и дальше будет находиться под стражей.
Обстоятельства задержания Касперовича TUT.BY пытался выяснить в СК, однако никаких комментариев, кроме, собственно, еще одного сообщения о факте задержания за взятку, мы тогда не получили.
После новостей о том, как шло расследование по уголовному делу
13 ноября Могилевский областной суд
Суд постановил вернуть дело генпрокурору, так как посчитал вопрос отвода следователя неразрешенным. Рассмотрение дела прекратили — до устранений препятствий. Касперовича и Славецких снова поместили в СИЗО.
20 января 2020-го работники «Витебскмясомолпрома» снова — уже в третий раз —
В тот раз работники привели еще и такой аргумент: госэкспертиза показала, что гендиректор не нанес ущерба предприятию. Более того, оно еще и получило прибыль.
А через неделю после этого письма — 28 января, ровно через год после задержания, Валерий Касперович приехал из СИЗО домой в Витебск — под
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«Ущерба нет, нарушений нет». «Витебскмясомолпром» в четвертый раз просит Лукашенко освободить гендиректора
«Аудиторское заключение и заключение экспертизы указывают на отсутствие нанесения вреда, ущерба и каких-либо нарушений со стороны нашего руководителя....
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