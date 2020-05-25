«Ущерба нет, нарушений нет». «Витебскмясомолпром» в четвертый раз просит Лукашенко освободить гендиректора

Источник материала: Tut.by

Работники ОАО «Витебскмясомолпром» в четвертый раз обратились к президенту Александру Лукашенко с просьбой освободить гендиректора предприятия Валерия Касперовича, которого обвиняют в коррупции . Напомним, он провел год в СИЗО, а с января 2020-го находится под домашним арестом.



Фото: Алесь Пилецкий, TUT.BY

Под обращением к Александру Лукашенко в этот раз — 275 подписей работников «Витебскмясомолпрома». Копию письма они отправили председателю Верховного Суда Беларуси Валентину Сукало.

Работники предприятия сообщают главе государства, что на «Витебскмясомолпроме» 4 месяца шла проверка Министерства финансов. И по ее результатам «была составлена справка, указывающая на отсутствие каких-либо нарушений».

Тем не менее, отмечают работники, уголовное дело в отношении Валерия Касперовича не прекращено, а передано на рассмотрение в суд.

«Аудиторское заключение и заключение экспертизы Государственного комитета судебных экспертиз Республики Беларусь РУП „Белсудэкспертобеспечение“ также указывают на отсутствие нанесения вреда, ущерба и каких-либо нарушений со стороны нашего руководителя. Облисполком в своем письме в адрес судьи… также указывает, что Валерий Касперович действовал исключительно в интересах своего предприятия и что за время его работы в должности руководителя ОАО „Витебскмясомолпрома“ оно достигло наилучших финансово-экономических показателей», — сообщают президенту работники.

Коллектив предприятия просит Александра Лукашенко:

— Верните нам нашего генерального директора. Остановите это беззаконие и несправедливость к нам, вашим людям, в лице нашего руководителя, к людям, желающим жить и работать на нашей Витебской земле для достижения поставленных вами целей, направленных на развитие и процветание нашей родной Витебщины. И у нас все это получалось под руководством нашего Валерия Ивановича. Не позвольте работникам милиции и следователям надругаться над нашим гендиректором. Представители силовых структур, воплощая свои амбиции, всячески пытаются сломать судьбу порядочному и законопослушному человеку, успешному руководителю.

Работники «Витебскмясомолпрома» обращают внимание, что по уголовному делу уже прошло предварительное заседание — и назначено судебное разбирательство.

— На аналогичном предварительном заседании в конце 2019 года в Могилевском областном суде это уголовное дело вернули из суда в Генпрокуратуру без рассмотрения. На возвращение уголовного дела указывает и позиция Верховного Суда.

TUT.BY будет следить за развитием ситуации.



Валерий Касперович в Могилевском областном суде. Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

Что случилось

28 января 2019 года в Витебске на территории ОАО «Витебскмясомолпром» ОМОН задержал главу этого предприятия Валерия Касперовича, его бывшего заместителя Виктора Славецкого, а также руководителя частной компании «Витебскторг» Михаила Славецкого. Поводом для ареста стала взятка в размере около 150 тысяч рублей.

Коллектив ОАО «Витебскмясомолпром» написал письмо Александру Лукашенко с просьбой освободить из-под стражи и вернуть на работу гендиректора предприятия Валерия Касперовича. 4 апреля это письмо опубликовал TUT.BY.

Тогда работники сообщили главе государства, что не верят в виновность своего директора. Что под его руководством сотрудники трех предприятий — «Витебскмясомолпром», «Витебские продукты» и картонажно-полиграфический комбинат — не знают, что такое задержки зарплаты, а сама она в среднем составляет более 500 долларов. Работники просили президента, пока идет следствие, вернуть их директора на работу, изменив ему меру пресечения (Касперович находился в СИЗО).

«Его пришли и просто забрали из рабочего кабинета. Провели обыск в его машине (где ничего не нашли), а в однокомнатной квартире, где он проживал, нашли старенький ноутбук и 960 долларов», — писали сотрудники.

Уже 5 апреля на предприятии получили ответ из Администрации президента. Ее тогдашняя глава Наталья Кочанова сообщила, что глава государства дал поручение до 20 апреля разобраться в вопросе о задержании Касперовича.

30 апреля на предприятие приехал генпрокурор Александр Конюк. Он сообщил работникам, что Валерия Касперовича на работу не вернут и что он и дальше будет находиться под стражей.

Обстоятельства задержания Касперовича TUT.BY пытался выяснить в СК, однако никаких комментариев, кроме, собственно, еще одного сообщения о факте задержания за взятку, мы тогда не получили.

После новостей о том, как шло расследование по уголовному делу главного инженера МЗКТ Андрея Головача (он провел за решеткой более 4 лет, а 16 августа 2019 года окончательно оправдан судом ), работники «Витебскмясомолпрома» написали второе письмо президенту . В нем попросили разобраться, насколько оправдано содержание Валерия Касперовича под стражей. Письмо составили от имени коллектива предприятия, на котором трудятся около 600 человек.

13 ноября Могилевский областной суд начал рассматривать уголовное дело — и в этот же день закончил. Валерий Касперович потребовал отвод следователя Иванова, который вел дело: по мнению обвиняемого, имели место «одностороннее рассмотрение дела и искусственное создание доказательств».

Суд постановил вернуть дело генпрокурору, так как посчитал вопрос отвода следователя неразрешенным. Рассмотрение дела прекратили — до устранений препятствий. Касперовича и Славецких снова поместили в СИЗО.

20 января 2020-го работники «Витебскмясомолпрома» снова — уже в третий раз — обратились к Александру Лукашенко с просьбой вернуть им руководителя.

В тот раз работники привели еще и такой аргумент: госэкспертиза показала, что гендиректор не нанес ущерба предприятию. Более того, оно еще и получило прибыль.

А через неделю после этого письма — 28 января, ровно через год после задержания, Валерий Касперович приехал из СИЗО домой в Витебск — под домашний арест . Вместе с ним меру пресечения изменили также Михаилу и Виктору Славецким.

Использование материала в полном объеме разрешено только медиаресурсам, заключившим с TUT.BY партнерское соглашение. За информацией обращайтесь на nn@tutby.com