В новом Декрете прописали, какая гуманитарная помощь будет освобождаться от уплаты налогов

Источник материала: Tut.by

Лукашенко 25 мая подписал Декрет № 3 «Об иностранной безвозмездной помощи». В документе закреплены основные требования к порядку регистрации, налогообложения и использования такой помощи, сообщает пресс-служба президента.



Фото: china.mfa.gov.by

Согласно документу, гуманитарная помощь может быть использована:

на оказание медицинской и социальной помощи;

на развитие библиотечного и музейного дела;

на обеспечение спортивным оборудованием и другие социально значимые цели.

Помощь, поступающая на эти цели, будет освобождаться от налогообложения по решению Управления делами президента.

Возможность использования помощи на иные цели будет определяться специально созданной межведомственной комиссией с одновременным принятием решения о предоставлении налоговых льгот.

При этом от налогообложения будет освобождаться не только помощь, но и товары (работы, услуги), приобретаемые (выполняемые, оказываемые) на территории страны за счет средств такой помощи.

За освобождением от налогов, сборов (пошлин) смогут обратиться любые физические лица — получатели помощи. В случае если помощь не освобождается от налогов, сборов (пошлин), с ее получателей — юридических лиц и индивидуальных предпринимателей будет взиматься плата за регистрацию в Департаменте по гуманитарной деятельности Управления делами президента Беларуси в размере 0,5% от суммы (стоимости) такой помощи.

Все процедурные вопросы поступления помощи, ее регистрации и учета будут урегулированы правительством совместно с Управделами президента, Национальным банком и иными заинтересованными на подзаконном уровне. При этом в соответствии с требованиями главы государства все бюрократические процедуры по регистрации помощи будут сведены к минимуму.

«Декрет признает утратившим силу Декрет Президента Беларуси от 31 августа 2015 года № 5 „Об иностранной безвозмездной помощи“ и вступит в силу через три месяца после его официального опубликования», — сообщает пресс-служба.

Напомним, 30 апреля Александр Лукашенко провел совещание по вопросам поступления и использования иностранной безвозмездной помощи. Он указал, что ни копейки этой помощи не должно быть потрачено на деструктивную деятельность внутри страны. И заявил, что «на гуманитарной помощи в свое время выросла наша так называемая оппозиция».

— Мы готовы предоставить различного рода налоговые льготы и преференции. Но средства должны доходить до конкретного получателя, а не растворяться по дороге, — подчеркнул Лукашенко.