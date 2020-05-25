Бабарико: мне предлагали пост премьер-министра за снятие с выборов

Источник материала: Tut.by

Кто-то из претендентов на пост президента Беларуси предлагал Виктору Бабарико пост премьер-министра в обмен на снятие его кандидатуры. Об этом он рассказал в ходе встречи с участниками инициативной группы, отвечая на вопрос о возможности объединения.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

— Не очень понятно, какое объединение. То есть объединиться для чего? Для того чтобы вместе сдавать [подписи]? У меня было предложение: «давайте объединимся». Я говорю: «Как?» Ну вы сниметесь, а мы вам дадим пост премьер-министра. Я говорю: «Замечательное объединение».

Участница инициативной группы уточнила, кто предложил пост премьера. Но он отказался это сказать: «Я не комментирую без согласия других лиц, это я считаю просто некорректно».

По словам Бабарико, он допускает возможность объединения с другими кандидатами, но на более позднем этапе.

— Мне кажется, правильнее на этом этапе идти [отдельно]. Если мы все хотим, чтобы выборы у нас прошли на альтернативной основе. Уже рассматривается вариант объединения после ста тысяч [подписей] — кого зарегистрируют. Вот здесь вполне возможная история. Я всегда готов к компромиссу, к диалогу, жизнь меня научила, что компромисс, договороспособность — это самое важные черты для человека. Поэтому я всегда открыт к любому диалогу.

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