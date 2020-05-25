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Россия ввела запрет на импорт топлива. В апреле Беларусь сумела нарастить поставки бензина

25.05.2020 20:26 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Правительство России ввело временный запрет на импорт в страну бензина, низкосернистого дизельного топлива, керосина, судового топлива и газойлей. Соответствующее постановление № 732 премьер-министр Михаил Мишустин подписал 22 мая.


Фото: Reuters

Проект постановления был подготовлен Министерством энергетики РФ еще в апреле. Цель запрета состоит в том, чтобы защитить российских нефтепереработчиков, которые уже столкнулись со снижением спроса на нефтепродукты в стране из-за пандемии Covid-19, от конкуренции со стороны поставщиков импортного топлива.

Запрет на импорт нефтепродуктов действует до 1 октября 2020 года. При этом до 15 июля срок действия постановления может быть изменен.

Из-под действия запрета выведено топливо, перемещаемое транзитом через РФ и топливо, используемое в целых эксплуатации в пути следования. Кроме того, запрет не касается топлива, перемещаемое физлицами для личного пользования.

Хотя Россия производит больше нефтепродуктов, чем необходимо внутреннему рынку страны, импортное топливо стало дешевле российского с марта 2020 года, когда цены на нефть упали вслед за распадом сделки ОПЕК+. При этом цены на российском внутреннем рынке снижались не так интенсивно, поскольку российские нефтекомпании вынуждены платить в бюджет РФ отчисления по демпферу, доля которых в оптовой цене топлива в апреле доходила до 40%. С импортного топлива демпфер не платится, а ввозная пошлина составляет лишь 5%.

По данным «Коммерсанта», в таких условиях в Россию стало выгодно ввозить топливо из Беларуси, Норвегии, Южной Кореи и Китая. Так, по данным Argus, в апреле импорт топлива из Беларуси по железной дороге составил 40,1 тыс. тонн против 200 тонн за весь 2019 год. Доля белорусского бензина составила около 1,5% от общего объема потребления бензина в России в апреле — при том, что общий уровень спроса на бензин в стране резко снизился.

С 1 марта 2020 года Беларусь сама поставила заслон импортному топливу, повысив ставки акцизов в 4 раза. При этом новополоцкий «Нафтан» и Мозырский НПЗ получили преференции, чтобы у них перерабатывали сырье и покупали топливо.

Стоит напомнить, что крупные нефтяные компании России в апреле возобновили поставки нефти в Беларусь после трехмесячного перерыва. В конце марта Москва пошла на уступки Минску, согласившись компенсировать премию к поставкам на фоне падения нефтяных котировок вдвое.

 
Теги: Минск
 
 
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Запрет на импорт нефтепродуктов действует до 1 октября 2020 года.
 
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