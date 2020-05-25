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Россия ввела запрет на импорт топлива. В апреле Беларусь сумела нарастить поставки бензина
25.05.2020 20:26 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Правительство России ввело временный запрет на импорт в страну бензина, низкосернистого дизельного топлива, керосина, судового топлива и газойлей. Соответствующее постановление № 732 премьер-министр Михаил Мишустин
Проект постановления был
Запрет на импорт нефтепродуктов действует до 1 октября 2020 года. При этом до 15 июля срок действия постановления может быть изменен.
Из-под действия запрета выведено топливо, перемещаемое транзитом через РФ и топливо, используемое в целых эксплуатации в пути следования. Кроме того, запрет не касается топлива, перемещаемое физлицами для личного пользования.
Хотя Россия производит больше нефтепродуктов, чем необходимо внутреннему рынку страны, импортное топливо стало дешевле российского с марта 2020 года, когда цены на нефть упали вслед за распадом сделки ОПЕК+. При этом цены на российском внутреннем рынке снижались не так интенсивно, поскольку российские нефтекомпании вынуждены платить в бюджет РФ отчисления по демпферу, доля которых в оптовой цене топлива в апреле доходила до 40%. С импортного топлива демпфер не платится, а ввозная пошлина составляет лишь 5%.
По данным «
С 1 марта 2020 года Беларусь сама поставила
Стоит напомнить, что крупные нефтяные компании России в апреле возобновили поставки нефти в Беларусь после трехмесячного перерыва. В конце марта Москва пошла на уступки Минску, согласившись компенсировать премию к поставкам на фоне падения нефтяных котировок вдвое.
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Запрет на импорт нефтепродуктов действует до 1 октября 2020 года.
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