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В Беларуси открыли 2 новых месторождения нефти



В Беларуси почти 900 добывающих скважин

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Хойникском районе открыты два новых месторождения нефти Поскольку нефть - это тоже политика, правда, не всегда понятная, наша страна ищет альтернативные источники поступления углеводородов и, конечно же, продолжает...

Поскольку нефть - это тоже политика, правда, не всегда понятная, наша страна ищет альтернативные источники поступления углеводородов и, конечно же, продолжает разработку собственных недр. В Хойникском районе открыты два новых месторождения нефти. По подсчетам геологов, запасы черного золота в них могут превышать 2 миллиона тонн. У истоков новой нефти побывалаНа нефтяную карту Беларуси геологи нанесли новые точки. В Хойникском районе открыли сразу два новых месторождения нефти. По расчетам специалистов, их запасы составляют более 2 с половиной миллионов тонн сырья.Это одно из новых месторождений, называется Избыньское. Нефть находится как раз под нашими ногами. Залегает на глубине четырех с половиной километров.Уже понятно, что нефть здесь отличного качества: легкая и малосернистая. Сейчас на объекте работают буровые бригады. Еще несколько недель и скважину введут в промышленную эксплуатацию. Суточный приток нефти - 150 тонн.Примерно в 15 километрах отсюда темп тоже не сбавляют. На Северо-Омельковщинском месторождении бурить начали в апреле. График опережают уже почти на месяц. Во многом благодаря новейшему насосному оборудованию и современному породоразрушающему инструменту.Чтобы добыть вот такой образец керна, пропитанного нефтью, пришлось нырнуть в земные недра почти на 3 километра. На месторождении уже провели часть испытаний, получили обнадеживающие результаты. Приток нефти здесь составит 50 тонн в сутки.К слову, в 2020 эти две скважины уже не первые. Счет еще в январе открыло Гарцевское месторождение. В общей сложности теперь в Беларуси почти 900 добывающих скважин на 79-ти месторождениях.Чтобы оценить потенциал новых месторождений, в ближайшие годы поисково-разведочные работы продолжатся. Планов на 3 года вперед. Только в этом районе пробурят еще около 10 скважин.