ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

В Хойникском районе открыты два новых месторождения нефти

25.05.2020 22:10 — Новости Экономики | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Поскольку нефть - это тоже политика, правда, не всегда понятная, наша страна ищет альтернативные источники поступления углеводородов и, конечно же, продолжает разработку собственных недр. В Хойникском районе открыты два новых месторождения нефти. По подсчетам геологов, запасы черного золота в них могут превышать 2 миллиона тонн. У истоков новой нефти побывала Анна Ковалева

В Беларуси открыли 2 новых месторождения нефти

На нефтяную карту Беларуси геологи нанесли новые точки. В Хойникском районе открыли сразу два новых месторождения нефти. По расчетам специалистов,  их запасы составляют более 2 с половиной миллионов тонн сырья. 

Это одно из новых месторождений, называется Избыньское. Нефть находится как раз под нашими ногами. Залегает на глубине четырех с половиной километров.

Уже понятно, что нефть здесь отличного качества: легкая и малосернистая. Сейчас на объекте работают буровые бригады. Еще несколько недель  и скважину введут в промышленную эксплуатацию. Суточный приток нефти - 150 тонн. 

Владимир Крыжановский, начальник управления по повышению нефтеотдачи пластов и ремонту скважин: "Работы ведутся круглосуточно, в любое время дня и ночи, как говорится. Есть ограничения при определенных погодных условиях. Но они, как правило, редко возникают, поэтому бригада круглый год, 7 по 24".

Примерно в 15 километрах отсюда темп тоже не сбавляют. На Северо-Омельковщинском месторождении бурить начали в апреле. График опережают уже почти на месяц. Во многом  благодаря новейшему насосному оборудованию и современному породоразрушающему инструменту.

Чтобы добыть вот такой образец керна, пропитанного нефтью, пришлось нырнуть в земные недра почти на 3 километра. На месторождении уже провели часть испытаний, получили обнадеживающие результаты. Приток нефти здесь составит  50 тонн в сутки. 

В Беларуси почти 900 добывающих скважин

К слову, в 2020 эти две скважины уже не первые. Счет еще в январе открыло Гарцевское месторождение. В общей сложности теперь в Беларуси почти 900 добывающих скважин на 79-ти месторождениях.

Петр Повжик,  заместитель гендиректора ПО "Белоруснефть": "С начала этого года мы в Хойникском районе открыли 3 нефтяных месторождений с суммарным приростом геологических запасов около 4 миллионов тонн нефти. Для нас это очень значимый результат, особенно в этом регионе". 

Чтобы оценить потенциал новых месторождений, в ближайшие годы поисково-разведочные работы продолжатся. Планов на 3 года вперед. Только в этом районе пробурят еще около 10 скважин. 

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Поскольку нефть - это тоже политика, правда, не всегда понятная, наша страна ищет альтернативные источники поступления углеводородов и, конечно же, продолжает...
 
Новости дня
Новости экономики
 
«Они просто хотят видеть меня как кандидата в президенты». Лукашенко поблагодарил подписавшихся за него
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Экономики

Свежие газеты

24.05.2020
Mir24.TV Belarus
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
25.05.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Калiнкавiцкiя навiны
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь

Архив (Новости Экономики)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика