На пикете в Слуцке Тихановский опять собрал очередь из желающих подписаться за его жену

Источник материала: Tut.by

В Слуцке 25 мая на пикете Тихановского люди стояли в очереди, чтобы подписаться за жену блогера Светлану. Об этом сообщает «Радыё Свабода» .





Сам Тихановский сказал, что впечатлен активностью горожан, и выразил уверенность, что другие кандидаты столько народа вряд ли соберут.

Один из присутствовавших на пикете рассказал журналистам, что уже час стоит в очереди, чтобы оставить свою подпись за Светлану Тихановскую.





Накануне на пикете в Минске инициативной группе удалось собрать около трех тысяч подписей.

Напомним, сбор подписей за кандидатов в президенты стартовал 21 мая. В срок до 19 июня 15 инициативных групп должны собрать по 100 тысяч подписей, чтобы их выдвиженца зарегистрировали в качестве кандидата.





Тихановскому в регистрации инициативной группы ЦИК отказал из-за того, что на документах не было подписи блогера, сам он в это время отбывал 15 суток административного ареста.