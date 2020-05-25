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На пикете в Слуцке Тихановский опять собрал очередь из желающих подписаться за его жену
26.05.2020 06:02 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Слуцке 25 мая на пикете Тихановского люди стояли в очереди, чтобы подписаться за жену блогера Светлану. Об этом
Сам Тихановский сказал, что впечатлен активностью горожан, и выразил уверенность, что другие кандидаты столько народа вряд ли соберут.
Один из присутствовавших на пикете рассказал журналистам, что уже час стоит в очереди, чтобы оставить свою подпись за Светлану Тихановскую.
Накануне
Напомним, сбор подписей за кандидатов в президенты стартовал 21 мая. В срок до 19 июня 15 инициативных групп должны собрать по 100 тысяч подписей, чтобы их выдвиженца зарегистрировали в качестве кандидата.
Тихановскому в регистрации инициативной группы
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Сам Тихановский сказал, что впечатлен активностью горожан, и выразил уверенность, что другие кандидаты столько народа вряд ли соберут.
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