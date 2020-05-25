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«Они просто хотят видеть меня как кандидата в президенты». Лукашенко поблагодарил подписавшихся за него
25.05.2020 21:28 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Александр Лукашенко рассказал, что в его инициативную группу входит «десяток тысяч человек». Он поблагодарил всех, кто подписался за него, как кандидата на предстоящих выборах. Сюжет был показан в эфире телеканала ОНТ.
— Инициативная группа — у нас их не одна тысяча человек, все-таки десяток тысяч человек, даже больше. Это наши люди, это люди, которые преданы справедливости, независимости Беларуси и собирают подписи.
Он поблагодарил возглавляющего его штаб Михаила Орду за то, что тот организовал такую работу.
— Передайте благодарность людям от моего имени за то что они подписались за действующего президента, я им очень благодарен. Они должны понимать, что голосовать они будут так, как они захотят. Они просто хотят видеть меня как кандидата в президенты, а на выборах все определятся за кого голосовать, это право каждого человека. И мы должны организовать эти выборы достойно, — заявил президент.
Напомним, сегодня на совещании по актуальным социально-экономическим и политическим вопросам Лукашенко
Для того чтобы быть зарегистрированным в качестве кандидата в президенты, претенденту необходимо собрать 100 тысяч подписей. Выборы президента Беларуси пройдут 9 августа.
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«Они просто хотят видеть меня как кандидата в президенты». Лукашенко поблагодарил подписавшихся за него
Александр Лукашенко рассказал, что в его инициативную группу входит «десяток тысяч человек». Он поблагодарил всех, кто подписался за него, как кандидата на...
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