«Они просто хотят видеть меня как кандидата в президенты». Лукашенко поблагодарил подписавшихся за него

Источник материала: Tut.by

Александр Лукашенко рассказал, что в его инициативную группу входит «десяток тысяч человек». Он поблагодарил всех, кто подписался за него, как кандидата на предстоящих выборах. Сюжет был показан в эфире телеканала ОНТ.



Фото: Reuters

— Инициативная группа — у нас их не одна тысяча человек, все-таки десяток тысяч человек, даже больше. Это наши люди, это люди, которые преданы справедливости, независимости Беларуси и собирают подписи.

Он поблагодарил возглавляющего его штаб Михаила Орду за то, что тот организовал такую работу.

— Передайте благодарность людям от моего имени за то что они подписались за действующего президента, я им очень благодарен. Они должны понимать, что голосовать они будут так, как они захотят. Они просто хотят видеть меня как кандидата в президенты, а на выборах все определятся за кого голосовать, это право каждого человека. И мы должны организовать эти выборы достойно, — заявил президент.

Напомним, сегодня на совещании по актуальным социально-экономическим и политическим вопросам Лукашенко сообщил , что 15 групп собрали под 200 тысяч подписей. «Но останавливаться не надо», — подчеркнул президент. Он пояснил, что в процессе сбора подписей есть возможность лучше узнать проблемы, которые есть в обществе.

Для того чтобы быть зарегистрированным в качестве кандидата в президенты, претенденту необходимо собрать 100 тысяч подписей. Выборы президента Беларуси пройдут 9 августа.