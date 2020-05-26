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94 «квадрата» за $30 тысяч. Посмотрите, какие деревянные «каркасники» строят для себя белорусы под Минском

26.05.2020 08:02 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Недавно мы общались с представителями одного из крупнейших производителей деревянного домостроения — компании «Зодчий» - про обстановку на рынке загородной недвижимости. Специалисты рассказали, что из-за нестабильности рубля и закрытых границ минчане начали массово строить небольшие недорогие домики. Мы съездили посмотреть, как выглядят такие дачи и как идет их возведение. 

94 «квадрата» за тысяч. Посмотрите, какие деревянные «каркасники» строят для себя белорусы под Минском

Самый популярный проект

В 40 километрах от МКАД в молодечненском направлении «Зодчий» возводит загородный дом по проекту «Феникс 2К» - одному из самых популярных проектов компании.

94 «квадрата» за тысяч. Посмотрите, какие деревянные «каркасники» строят для себя белорусы под Минском
Изображение взято с сайта компании "Зодчий"

Площадь - 94 кв. м, габаритные размеры 6х9 м. Дом довольно компактный, но за счет двух этажей в нем располагаются все необходимые для постоянного проживания комнаты: прихожая, просторная гостиная-кухня и небольшая комната, на втором – холл, две спальни. На обоих этажах предусмотрены помещения под санузлы.

94 «квадрата» за тысяч. Посмотрите, какие деревянные «каркасники» строят для себя белорусы под Минском
94 «квадрата» за тысяч. Посмотрите, какие деревянные «каркасники» строят для себя белорусы под Минском
94 «квадрата» за тысяч. Посмотрите, какие деревянные «каркасники» строят для себя белорусы под Минском
94 «квадрата» за тысяч. Посмотрите, какие деревянные «каркасники» строят для себя белорусы под Минском
94 «квадрата» за тысяч. Посмотрите, какие деревянные «каркасники» строят для себя белорусы под Минском

- За счет просторной открытой студийной планировки этот дом выглядит современно. Открытая планировка дает ощущение пространства и свободы, при этом остается возможность в любой момент возвести стены там, где пожелает заказчик, поэтому этот дом часто привлекает внимание наших клиентов, - рассказывает Анна Сухачева, директор по маркетингу компании «Зодчий».

В доме есть тепловой тамбур. Его достоинства особенно ощутимы в холодное время года, потому что, фактически являясь тепловой завесой, он снижает затраты на обогрев дома. По желанию к дому можно возвести дополнительные пристройки, например, топочную. Есть возможность сделать два входа-выхода. Первый будет вести на улицу, второй - во двор. Его удобно использовать при пристройке террасы, чтобы отдыхать наедине с собой или в узком кругу близких людей.

Цена проекта варьируется от 44.438 руб. (примерно $18.500 по курсу Нацбанка от 22.05.2020) до 79.094 руб. (около $33.000).

94 «квадрата» за тысяч. Посмотрите, какие деревянные «каркасники» строят для себя белорусы под Минском
94 «квадрата» за тысяч. Посмотрите, какие деревянные «каркасники» строят для себя белорусы под Минском
94 «квадрата» за тысяч. Посмотрите, какие деревянные «каркасники» строят для себя белорусы под Минском
94 «квадрата» за тысяч. Посмотрите, какие деревянные «каркасники» строят для себя белорусы под Минском
94 «квадрата» за тысяч. Посмотрите, какие деревянные «каркасники» строят для себя белорусы под Минском

Отчего такая разбежка? Дом может быть возведен по двум технологиям на выбор: каркас и брус клееный. Если говорить о различиях кратко, то дело в том, что стены дома из клееного бруса представляют собой сплошной массив древесины, тогда как каркасная стена состоит из деревянного каркаса, утеплителя и ОСП.

Каждая технология делится на три подтипа. К примеру, в «базовом» брусе используется утепление в 50 мм, а в топовом - уже 150 мм. В первой комплектации используется брус размерами 142х146 мм, в последней - 142х168 мм. В базовой комплектации идет кровля из оцинкованного профлиста С-20, в топовой используется металлочерепица «Монтерей» и т.д. Более подробные отличия можете посмотреть на сайте производителя.

Именно этот проект возводится в комплектации «Аляска» (максимальная среди каркасников этого типа). Используется утепление: стены 1-го и 2-го этажей, а также пол 1-го этажа 200 мм; перекрытие 1-го этажа 100 мм; перекрытие 2-го этажа 200 мм. Окна пластиковые, двухкамерные. Кровля из металлочерепицы "Монтерей". Специалисты возводят такой дом за 45 дней.

94 «квадрата» за тысяч. Посмотрите, какие деревянные «каркасники» строят для себя белорусы под Минском
94 «квадрата» за тысяч. Посмотрите, какие деревянные «каркасники» строят для себя белорусы под Минском
94 «квадрата» за тысяч. Посмотрите, какие деревянные «каркасники» строят для себя белорусы под Минском

По желанию заказчика пристроены терраса и балкон

В 20 километрах от МКАД в браславском направлении возводится дом по проекту «Феникс К». Это каркасный дом, однако он также может быть построен и из клееного бруса.

94 «квадрата» за тысяч. Посмотрите, какие деревянные «каркасники» строят для себя белорусы под Минском
Изображение взято с сайта компании "Зодчий"

- Кстати строительство этого дома ведется заказчиком удаленно: от подписания договора до выбора цвета краски и проведения коммуникаций в доме. Менеджер по телефону с заказчиком согласовывает все строительные вопросы, а для подписания договора выезжает к родственнику, - делится Анна Сухачева.

Габаритные размеры его также 6х9 м, но за счет другой планировки общая площадь дома немного меньше, чем в «Фениксе 2К», - 88 кв.м. Однако это не делает его менее удобным: в этом доме есть 3 отдельные спальни, просторная столовая-гостиная и даже общая зона отдыха на втором этаже.

94 «квадрата» за тысяч. Посмотрите, какие деревянные «каркасники» строят для себя белорусы под Минском
94 «квадрата» за тысяч. Посмотрите, какие деревянные «каркасники» строят для себя белорусы под Минском
94 «квадрата» за тысяч. Посмотрите, какие деревянные «каркасники» строят для себя белорусы под Минском
94 «квадрата» за тысяч. Посмотрите, какие деревянные «каркасники» строят для себя белорусы под Минском
94 «квадрата» за тысяч. Посмотрите, какие деревянные «каркасники» строят для себя белорусы под Минском

- Проект, который строит заказчик, немного отличается от того, что представлен на нашем сайте. К нему по желанию заказчика пристроены терраса и балкон, - рассказывает директор по маркетингу.

Ценники на этот проект при каркасной технологии начинаются от 44.722 руб. (чуть больше $18.500) и заканчиваются топовой комплектацией 74.636 руб. (около $31.000). Это без дополнительных пристроек. При клееном брусе базовая комплектация будет стоить 64.257 руб. (почти $27.000) и в топовой - 76.728 руб. ($32.000).

94 «квадрата» за тысяч. Посмотрите, какие деревянные «каркасники» строят для себя белорусы под Минском
94 «квадрата» за тысяч. Посмотрите, какие деревянные «каркасники» строят для себя белорусы под Минском
94 «квадрата» за тысяч. Посмотрите, какие деревянные «каркасники» строят для себя белорусы под Минском
94 «квадрата» за тысяч. Посмотрите, какие деревянные «каркасники» строят для себя белорусы под Минском
94 «квадрата» за тысяч. Посмотрите, какие деревянные «каркасники» строят для себя белорусы под Минском
94 «квадрата» за тысяч. Посмотрите, какие деревянные «каркасники» строят для себя белорусы под Минском

Именно этот дом строится по каркасной технологии в комплектации «Теплый дом +». В качестве утеплителя используется каменная вата: стены 1-го и 2-го этажей 150 мм, пол 1-го этажа 150 мм, перекрытие 1-го этажа 100 мм, перекрытие 2-го этажа 150 мм. Окна пластиковые, двухкамерные. Кровля из металлочерепицы "Монтерей". Доска пола 21 мм. Отделка стен дома снаружи – должна была быть вагонка, но по желанию заказчика была изменена на имитацию бруса. Вагонка может быть заменена не только на имитацию бруса, но и на гипсокартон для поклейки обоев или окраски.

94 «квадрата» за тысяч. Посмотрите, какие деревянные «каркасники» строят для себя белорусы под Минском
94 «квадрата» за тысяч. Посмотрите, какие деревянные «каркасники» строят для себя белорусы под Минском
94 «квадрата» за тысяч. Посмотрите, какие деревянные «каркасники» строят для себя белорусы под Минском
94 «квадрата» за тысяч. Посмотрите, какие деревянные «каркасники» строят для себя белорусы под Минском
94 «квадрата» за тысяч. Посмотрите, какие деревянные «каркасники» строят для себя белорусы под Минском
94 «квадрата» за тысяч. Посмотрите, какие деревянные «каркасники» строят для себя белорусы под Минском
94 «квадрата» за тысяч. Посмотрите, какие деревянные «каркасники» строят для себя белорусы под Минском

Изюминка - ростовые окна

В 14 километрах от Минска в гродненском направлении «Зодчий» возводит дом по проекту «Мечта 8». Это каркасный дачный дом площадью 77 кв.м, габаритные размеры которого 6х8 м.

94 «квадрата» за тысяч. Посмотрите, какие деревянные «каркасники» строят для себя белорусы под Минском
Изображение взято с сайта компании "Зодчий"

- Это оптимальный выбор для практичных заказчиков, - делится Анна Сухачева. - Дом отлично подойдет для семьи из 3-4 человек. Он отличается небольшой площадью застройки, позволяющей рационально использовать земельный участок, и функциональной планировкой, благодаря которой можно наилучшим образом организовать внутреннее пространство.

На первом этаже расположена просторная гостиная, кухня и вместительное подсобное помещение, которое можно использовать как санузел, на мансардном этаже – две спальни.

94 «квадрата» за тысяч. Посмотрите, какие деревянные «каркасники» строят для себя белорусы под Минском
94 «квадрата» за тысяч. Посмотрите, какие деревянные «каркасники» строят для себя белорусы под Минском
94 «квадрата» за тысяч. Посмотрите, какие деревянные «каркасники» строят для себя белорусы под Минском
94 «квадрата» за тысяч. Посмотрите, какие деревянные «каркасники» строят для себя белорусы под Минском
94 «квадрата» за тысяч. Посмотрите, какие деревянные «каркасники» строят для себя белорусы под Минском

Изюминка домов серии «Мечта» — это то, что в них устанавливаются ростовые окна, которые обеспечивают отличное естественное освещение и открывают отдыхающим великолепный обзор окружающей природы.

Цена за базовую комплектацию этого проекта начинается от 37.586 руб. (чуть больше $15.000), топовая комплектация стоит от 49.711 руб. (почти $21.000). Кстати, за такую цену продается множество уже готовых домов. Мы недавно делали подборку дач до $20.000 в «междумкадье».

94 «квадрата» за тысяч. Посмотрите, какие деревянные «каркасники» строят для себя белорусы под Минском
94 «квадрата» за тысяч. Посмотрите, какие деревянные «каркасники» строят для себя белорусы под Минском

Представленный на фото дом возводится по каркасной технологии в топовой комплектации «Элит». Пол и стены первого этажа утеплены на 150 мм, пол второго сделан из доски 21 мм, и утепление 50 мм. Окна ПВХ (двухкамерные). В проекте они должны быть однокамерными, однако клиенту повезло попасть на акцию.

Возводят такой дом за 25 дней.

94 «квадрата» за тысяч. Посмотрите, какие деревянные «каркасники» строят для себя белорусы под Минском
94 «квадрата» за тысяч. Посмотрите, какие деревянные «каркасники» строят для себя белорусы под Минском
94 «квадрата» за тысяч. Посмотрите, какие деревянные «каркасники» строят для себя белорусы под Минском

 
Теги: Гродно, Минск
 
 
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Недавно мы общались с представителями одного из крупнейших производителей деревянного домостроения — компании «Зодчий» - про обстановку на рынке загородной...
 
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