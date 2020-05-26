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94 «квадрата» за $30 тысяч. Посмотрите, какие деревянные «каркасники» строят для себя белорусы под Минском
26.05.2020 08:02 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
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Площадь - 94 кв. м, габаритные размеры 6х9 м. Дом довольно компактный, но за счет двух этажей в нем располагаются все необходимые для постоянного проживания комнаты: прихожая, просторная гостиная-кухня и небольшая комната, на втором – холл, две спальни. На обоих этажах предусмотрены помещения под санузлы.
- За счет просторной открытой студийной планировки этот дом выглядит современно. Открытая планировка дает ощущение пространства и свободы, при этом остается возможность в любой момент возвести стены там, где пожелает заказчик, поэтому этот дом часто привлекает внимание наших клиентов, - рассказывает Анна Сухачева, директор по маркетингу компании «Зодчий».
В доме есть тепловой тамбур. Его достоинства особенно ощутимы в холодное время года, потому что, фактически являясь тепловой завесой, он снижает затраты на обогрев дома. По желанию к дому можно возвести дополнительные пристройки, например, топочную. Есть возможность сделать два входа-выхода. Первый будет вести на улицу, второй - во двор. Его удобно использовать при пристройке террасы, чтобы отдыхать наедине с собой или в узком кругу близких людей.
Цена проекта варьируется от 44.438 руб. (примерно $18.500 по курсу Нацбанка от 22.05.2020) до 79.094 руб. (около $33.000).
Отчего такая разбежка? Дом может быть возведен по двум технологиям на выбор: каркас и брус клееный. Если говорить о различиях кратко, то дело в том, что стены дома из клееного бруса представляют собой сплошной массив древесины, тогда как каркасная стена состоит из деревянного каркаса, утеплителя и ОСП.
Каждая технология делится на три подтипа. К примеру, в «базовом» брусе используется утепление в 50 мм, а в топовом - уже 150 мм. В первой комплектации используется брус размерами 142х146 мм, в последней - 142х168 мм. В базовой комплектации идет кровля из оцинкованного профлиста С-20, в топовой используется металлочерепица «Монтерей» и т.д. Более подробные отличия можете посмотреть на сайте производителя.
Именно этот проект возводится в комплектации «Аляска» (максимальная среди каркасников этого типа). Используется утепление: стены 1-го и 2-го этажей, а также пол 1-го этажа 200 мм; перекрытие 1-го этажа 100 мм; перекрытие 2-го этажа 200 мм. Окна пластиковые, двухкамерные. Кровля из металлочерепицы "Монтерей". Специалисты возводят такой дом за 45 дней.
- Кстати строительство этого дома ведется заказчиком удаленно: от подписания договора до выбора цвета краски и проведения коммуникаций в доме. Менеджер по телефону с заказчиком согласовывает все строительные вопросы, а для подписания договора выезжает к родственнику, - делится Анна Сухачева.
Габаритные размеры его также 6х9 м, но за счет другой планировки общая площадь дома немного меньше, чем в «Фениксе 2К», - 88 кв.м. Однако это не делает его менее удобным: в этом доме есть 3 отдельные спальни, просторная столовая-гостиная и даже общая зона отдыха на втором этаже.
- Проект, который строит заказчик, немного отличается от того, что представлен на нашем сайте. К нему по желанию заказчика пристроены терраса и балкон, - рассказывает директор по маркетингу.
Ценники на этот проект при каркасной технологии начинаются от 44.722 руб. (чуть больше $18.500) и заканчиваются топовой комплектацией 74.636 руб. (около $31.000). Это без дополнительных пристроек. При клееном брусе базовая комплектация будет стоить 64.257 руб. (почти $27.000) и в топовой - 76.728 руб. ($32.000).
Именно этот дом строится по каркасной технологии в комплектации «Теплый дом +». В качестве утеплителя используется каменная вата: стены 1-го и 2-го этажей 150 мм, пол 1-го этажа 150 мм, перекрытие 1-го этажа 100 мм, перекрытие 2-го этажа 150 мм. Окна пластиковые, двухкамерные. Кровля из металлочерепицы "Монтерей". Доска пола 21 мм. Отделка стен дома снаружи – должна была быть вагонка, но по желанию заказчика была изменена на имитацию бруса. Вагонка может быть заменена не только на имитацию бруса, но и на гипсокартон для поклейки обоев или окраски.
Изюминка - ростовые окна
В 14 километрах от Минска в гродненском направлении «Зодчий» возводит дом по проекту «Мечта 8». Это каркасный дачный дом площадью 77 кв.м, габаритные размеры которого 6х8 м.
- Это оптимальный выбор для практичных заказчиков, - делится Анна Сухачева. - Дом отлично подойдет для семьи из 3-4 человек. Он отличается небольшой площадью застройки, позволяющей рационально использовать земельный участок, и функциональной планировкой, благодаря которой можно наилучшим образом организовать внутреннее пространство.
На первом этаже расположена просторная гостиная, кухня и вместительное подсобное помещение, которое можно использовать как санузел, на мансардном этаже – две спальни.
Изюминка домов серии «Мечта» — это то, что в них устанавливаются ростовые окна, которые обеспечивают отличное естественное освещение и открывают отдыхающим великолепный обзор окружающей природы.
Цена за базовую комплектацию этого проекта начинается от 37.586 руб. (чуть больше $15.000), топовая комплектация стоит от 49.711 руб. (почти $21.000). Кстати, за такую цену продается множество уже готовых домов. Мы недавно
Представленный на фото дом возводится по каркасной технологии в топовой комплектации «Элит». Пол и стены первого этажа утеплены на 150 мм, пол второго сделан из доски 21 мм, и утепление 50 мм. Окна ПВХ (двухкамерные). В проекте они должны быть однокамерными, однако клиенту повезло попасть на акцию.
Возводят такой дом за 25 дней.
Если вы не готовы столько ждать, то всегда можно
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94 «квадрата» за $30 тысяч. Посмотрите, какие деревянные «каркасники» строят для себя белорусы под Минском
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