94 «квадрата» за $30 тысяч. Посмотрите, какие деревянные «каркасники» строят для себя белорусы под Минском

- За счет просторной открытой студийной планировки этот дом выглядит современно. Открытая планировка дает ощущение пространства и свободы, при этом остается возможность в любой момент возвести стены там, где пожелает заказчик, поэтому этот дом часто привлекает внимание наших клиентов, - рассказывает Анна Сухачева, директор по маркетингу компании «Зодчий».

В доме есть тепловой тамбур. Его достоинства особенно ощутимы в холодное время года, потому что, фактически являясь тепловой завесой, он снижает затраты на обогрев дома. По желанию к дому можно возвести дополнительные пристройки, например, топочную. Есть возможность сделать два входа-выхода. Первый будет вести на улицу, второй - во двор. Его удобно использовать при пристройке террасы, чтобы отдыхать наедине с собой или в узком кругу близких людей.

Цена проекта варьируется от 44.438 руб. (примерно $18.500 по курсу Нацбанка от 22.05.2020) до 79.094 руб. (около $33.000).