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Календарь кампании-2020: когда закончат собирать подписи и с какого числа голосуют досрочно

26.05.2020 09:50 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Беларуси идет избирательная кампания. ЦИК уже зарегистрировал 15 инициативных групп, которые до 19 июня должны собрать 100 тысяч подписей за выдвижение своего кандидата в президенты. TUT.BY отметил в календаре основные даты этой кампании.



 
 
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