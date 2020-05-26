Календарь кампании-2020: когда закончат собирать подписи и с какого числа голосуют досрочно

Источник материала: Tut.by

В Беларуси идет избирательная кампания. ЦИК уже зарегистрировал 15 инициативных групп, которые до 19 июня должны собрать 100 тысяч подписей за выдвижение своего кандидата в президенты. TUT.BY отметил в календаре основные даты этой кампании.







