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Календарь кампании-2020: когда закончат собирать подписи и с какого числа голосуют досрочно
26.05.2020 09:50 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Беларуси идет избирательная кампания. ЦИК уже зарегистрировал 15 инициативных групп, которые до 19 июня должны собрать 100 тысяч подписей за выдвижение своего кандидата в президенты. TUT.BY отметил в календаре основные даты этой кампании.
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За 35 дней до выборов в Беларуси появятся первые кандидаты в президенты.
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