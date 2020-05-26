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В чем секрет? В Минске на аукцион выставлена «двушка» с голыми стенами и без ремонта за $106 000
26.05.2020 14:06 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
На сайте Центра Промышленной Оценки (ЦПО)
Продавцом выступает ОАО «Белинвестбанк». Судя по фото, раньше в этом помещении располагался офис какой-то компании: ковролин, подвесной потолок с характерными для офисов люстрами, межкомнатное окно с жалюзи, большое количество розеток и серверная. Однако в Центре Промышленной Оценки нам уточнили, что это помещение продается именно как жилая квартира.
— Это помещение числилось и числится в жилом фонде и никогда из него под административные или другие нужды не выводилась. Чем занимались внутри бывшие собственники мы не можем знать, - рассказал представитель ЦПО.
В качестве ограничения (обременения) прав на недвижимое имущество выступают установленные в связи с присвоением дому статуса памятника историко-культурного наследия. Новый собственник материальной историко-культурной ценности обязан в течение тридцати календарных дней со дня приобретения права собственности подписать охранное обязательство. Невыполнение этого требования является основанием для признания сделки недействительной.
Аукцион пройдет 03.06.2020 в 15.00 по адресу: г. Минск, ул. Мележа, д. 5/2, пом. 1703, ЗАО «Центр промышленной оценки». Начальная цена лота без НДС - 255 000 руб. ($106 272).
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На сайте Центра Промышленной Оценки (ЦПО) появился необычный лот: на аукцион выставлена двухкомнатная квартира в «печальном» состоянии чуть больше, чем за $106 000....
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