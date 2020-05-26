В чем секрет? В Минске на аукцион выставлена «двушка» с голыми стенами и без ремонта за $106 000

Продавцом выступает ОАО «Белинвестбанк». Судя по фото, раньше в этом помещении располагался офис какой-то компании: ковролин, подвесной потолок с характерными для офисов люстрами, межкомнатное окно с жалюзи, большое количество розеток и серверная. Однако в Центре Промышленной Оценки нам уточнили, что это помещение продается именно как жилая квартира.

— Это помещение числилось и числится в жилом фонде и никогда из него под административные или другие нужды не выводилась. Чем занимались внутри бывшие собственники мы не можем знать, - рассказал представитель ЦПО.