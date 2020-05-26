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Марк Барнетт назначен президентом Mastercard в Европе

26.05.2020 09:56 — Новости Экономики | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Mastercard объявляет о назначении Марка Барнетта на должность президента Европейского офиса Mastercard со штаб-квартирой в Брюсселе. Он будет отвечать за стратегию компании и развитие всех аспектов бизнеса Mastercard в регионе, включающем 53 страны, в том числе и Беларусь, и насчитывающем более 950 миллионов держателей карт, которым Mastercard предоставляет услуги совместно с партнерами – розничными компаниями, финансовыми институтами и предприятиями.

В новой должности Марк Барнетт будет напрямую подчиняться Жильберто Калдарту, президенту Mastercard по международным рынкам, и с 1 июня 2020 года войдет в комитет управления компании.

«Для Mastercard настал очень важный период, особенно здесь, в Европе, – и я рад возглавить такой динамичный и разнообразный регион. Mastercard – единственная по-настоящему мультинаправленная платежная технологическая компания в Европе, поэтому мы имеем уникальные ресурсы, чтобы предоставлять простые и безопасные способы оплаты. Я с нетерпением жду возможности продолжить развивать культуру компании, которая предполагает внедрение новых технологий и инноваций и укрепление наших позиций как надежного партнера для всех, с кем мы работаем. Mastercard в Европе открывает новые перспективы людям, бизнесу и экономике в целом. Я горжусь тем, что мне предстоит руководить командой и бизнесом, которые стремятся развиваться, создавать добро и облегчать жизнь людей», – комментирует свое назначение Марк Барнетт.

«Марк обладает огромным уровнем знаний и навыков, имеет успешный опыт в построении надежных партнерских отношений, а также создании культуры нового мышления и новых способов оказания услуг, – рассказывает Жильберто Калдарт, президент Mastercard по международным рынкам. – Марк уделяет особое внимание процветанию нашей компании, развитию и поддержанию первенства среди разнообразных продуктовых предложений в разных странах. Его постоянная сосредоточенность на успешном продвижении внутри стран и раскрытии всей полноты нашего многостороннего потенциала, а также стремление стимулировать непрерывный рост бизнеса и подчеркивать лидерство платежной системы, делают его идеальным кандидатом для дальнейшего развития Mastercard в Европе».

Ранее Марк Барнетт занимал пост главы Mastercard в Великобритании, Северной Ирландии и Прибалтике. Его глубокая экспертиза в отрасли и в сфере новых технологий, которые лежат в основе эволюции способов платежей, стали важнейшим фактором успеха Mastercard во многих странах. Барнетт присоединился к Mastercard в 2003 году и занимал различные должности, включая управление консалтинговым бизнесом в Европе, а затем и во всем мире. Марк имеет более чем двадцатилетний опыт работы в области розничных банковских услуг и платежей.

Барнетт сменит на должности нынешнего президента Mastercard в Европе Хавьера Переса, который уходит в отставку в конце года. Перес начал работу в Mastercard в 1996 году и занимал ряд руководящих должностей в компании, прежде чем стал президентом Mastercard в Европе. Он занимал эту позицию в течение 15 лет. Почти четверть века Перес работал в Mastercard, создал команду мирового уровня, стимулировал феноменальный рост безналичных платежей, сотрудничал с бизнесом, правительствами и регуляторами, чтобы продвигать инновации и развивать доверие к платежной экосистеме.

«Хавьер установил тесные партнерские отношения с местными, региональными и глобальными клиентами Mastercard, способствовал выходу компании на новые рынки, направлял и оптимизировал законодательное регулирование платежной отрасли. Он диверсифицировал наш бизнес, чтобы привести Mastercard к успеху и сделать ее лидером платежного рынка в Европе. Хавьер оставит после себя огромное наследие, и от имени всей компании я хотел бы искренне поблагодарить его за значительный вклад, который он внес в укрепление и развитие нашего бизнеса», – комментирует Жильберто Калдарт.

Беларусь – важная европейская страна для развития бизнеса Mastercard. Беларусь относится к региону быстрорастущих рынков, который объединяет 12 стран и способствует общеевропейскому успеху компании. Mastercard активно распространяет современные платежные сервисы в Беларуси и предлагает совместно с партнерами различные инновационные решения своим пользователям. Так Mastercard первой запустила Samsung Pay в стране. Сегодня Беларусь в числе лидеров по росту безналичных платежей в Европе, а больше половины оплат в стране бесконтактные. В 2020 году Mastercard стала лидером по выпуску платежных карт в Беларуси. Регион быстрорастущих рынков развивается под руководством Джорджа Саймона, а в Беларуси представительство Mastercard возглавляет Денис Филиппов.

 
 
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Mastercard объявляет о назначении Марка Барнетта на должность президента Европейского офиса Mastercard со штаб-квартирой в Брюсселе.
 
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