В сети А1 совершен первый в СНГ 5G-звонок

В тестовой сети 5G SA компании А1 совершен первый для Беларуси и СНГ звонок в новом формате качества. Вызов стал возможен благодаря внедрению и тестированию технологии VoNR (Voice over New Radio), служащей для пакетной передачи голоса высокой четкости в 5G.

VoNR, или Vo5G — это передовая технология, благодаря которой становится возможным осуществление голосовых звонков и видеовызовов в Standalone-сетях 5G (то есть имеющих автономную архитектуру и не являющихся надстройкой к уже существующим сетям предыдущего поколения). Новая технология позволяет обеспечить мгновенное соединение с собеседником и бесшовный переход абонента из сети 5G в сеть 4G во время разговора. Кроме того, благодаря VoNR высокоскоростным мобильным интернетом 5G можно пользоваться даже во время звонка.

Для пользования технологией VoNR необходимо, чтобы мобильное устройство абонента поддерживало режим 5G SA и было официально предназначено для использования на территории Беларуси.

В частности, первый тестовый звонок по технологии VoNR был совершен со смартфона на новой платформе MediaTek Dimensity 1000. Вызов прошел в первой в Беларуси полноценной сети 5G, запущенной компанией в тестовом режиме на Октябрьской площади (в частности, в головном офисе компании А1 и на прилегающей территории возле Дворца Республики). Параллельно тестирование технологии 5G SA проходит в индустриальном парке «Великий камень».

Проект по развертыванию тестовой 5G-сети компании А1 был осуществлен в партнерстве с компанией ZTE – одним из мировых лидеров по поставкам телекоммуникационного оборудования.

Впоследствии количество тестовых зон будет увеличиваться: они появятся на территории многофункционального культурно-спортивного комплекса «Минск-Арена», а также в качестве передвижной базовой станции возле столичного «Дворца Спорта». Вся сеть будет работать на базе автономной архитектуры – SA. В отличие от сетей с неавтономной архитектурой (NSA), «чистые» 5G-сети развертываются без привязки к инфраструктуре сетей 4G/LTE.