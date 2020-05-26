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Что мы знали о Лукашенко-кандидате в 1994-м? Вспомните в тесте

26.05.2020 11:02 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Впервые президента Беларуси выбирали летом 1994-го. Состоялись два тура: первый — 23 июня, второй — 10 июля. Именно в этот день одержал победу Александр Лукашенко, который и сегодня находится на этом посту — вот уже пятый срок. И претендует на шестой.

  • Аня ПероваЖурналист TUT.BY

Почти за 26 лет Лукашенко у власти успело вырасти целое поколение белорусов, многие из которых уже не знают, что было известно о нем как о кандидате в далеком 1994-м. TUT.BY предлагает узнать (или вспомнить) это в тесте.

Все просто: мы вам — факт из биографии Лукашенко (или нет), а вы разбираетесь, где правда, а где ложь.

 
 
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Сейчас о президенте с 26-летним стажем известно многое. Но что из его биографии могли знать в 1994-м? Попробуйте вспомнить с нами.
 
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