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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Для поддержки и развития предпринимательских инициатив малому бизнесу предоставят финансовые займы За создание рабочих мест - займы с выгодной процентной ставкой! Белорусский фонд финансовой поддержки предпринимателей предоставит займы малому бизнесу под 4,5 %...

За создание рабочих мест - займы с выгодной процентной ставкой! Белорусский фонд финансовой поддержки предпринимателей предоставит займы малому бизнесу под 4,5 % годовых в белорусских рублях. Чтобы рассчитывать на такую поддержку, надо заключить договоры займа и финансовой аренды (лизинга), начиная с 6 июня и до конца года. Обязательное условие - создание как минимум одного рабочего места во время реализации проекта.