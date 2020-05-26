В Минске открылась самая большая в стране автомойка. С дизайном от Black Star Тимати

На мойку ведет въезд со стороны паркинга. Коридор украшен граффити и точечной подсветкой, это должно подготавливать автовладельцев, по словам архитектора, к «переходу к чему-то особенному». А вот выезд выходит на улицу через небольшой коридор с LED-подсветкой – это зона осмотра и выдачи автомобиля владельцу.

- Ты едешь по городу, у тебя какие-то дела, мысли о работе. А заезжаешь сюда и попадаешь будто в другую реальность. Немного трансовую, но совершенно свою. Тебя встречают черные стены, это требование франшизы, и граффити, которые разбивают пространство и создают атмосферу неформальности, но в то же время и "лакшери", - делится Антон Гарустович.