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В Минске открылась самая большая в стране автомойка. С дизайном от Black Star Тимати

26.05.2020 11:04 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Главный BlackStar постсоветского пространства продолжает открывать новые франшизы, а эти франшизы осваивать новые страны. Так в прошлом году в Минске открылся BlackStarBurger. На днях в ТРЦ ArenaCity начало работу заведение совершенно иного направления — BlackStar автомойка. Или как ее называет сам Тимати: BLACK STAR CAR WASH. Сходили посмотреть, чем заведение отличается от остальных.

В Минске открылась самая большая в стране автомойка. С дизайном от Black Star Тимати
В Минске открылась самая большая в стране автомойка. С дизайном от Black Star Тимати

Заведение располагается на -1 уровне паркинга ТРЦ ArenaCity. Общая площадь - 2200 квадратных метров, что сделало эту автомойку самой крупной в стране. 

- У нас изначально были вопросы по выбору помещения в Минске, так как франчайзер (а это мойки, которые принадлежат знаменитому лейблу, как Black Star, под руководством суперзвезды рэпера Тимати), предъявлял определенные требования, и под них сложно было подобрать помещение. Во-первых, заведений должно располагаться на паркинге, где закрыты все коммуникации. Во-вторых, это должна быть не просто мойка с несколькими постами, а клуб. То есть человек сюда приезжает, отдыхает и наблюдает, как специалисты работают над его машиной, - рассказывает руководитель проектной организации «Аверса-групп», архитектор Антон Гарустович.

В Минске открылась самая большая в стране автомойка. С дизайном от Black Star Тимати
В Минске открылась самая большая в стране автомойка. С дизайном от Black Star Тимати
В Минске открылась самая большая в стране автомойка. С дизайном от Black Star Тимати
В Минске открылась самая большая в стране автомойка. С дизайном от Black Star Тимати
В Минске открылась самая большая в стране автомойка. С дизайном от Black Star Тимати
В Минске открылась самая большая в стране автомойка. С дизайном от Black Star Тимати
В Минске открылась самая большая в стране автомойка. С дизайном от Black Star Тимати

На мойку ведет въезд со стороны паркинга. Коридор украшен граффити и точечной подсветкой, это должно подготавливать автовладельцев, по словам архитектора, к «переходу к чему-то особенному». А вот выезд выходит на улицу через небольшой коридор с LED-подсветкой – это зона осмотра и выдачи автомобиля владельцу.  

- Ты едешь по городу, у тебя какие-то дела, мысли о работе. А заезжаешь сюда и попадаешь будто в другую реальность. Немного трансовую, но совершенно свою. Тебя встречают черные стены, это требование франшизы, и граффити, которые разбивают пространство и создают атмосферу неформальности, но в то же время и "лакшери", - делится Антон Гарустович.

В Минске открылась самая большая в стране автомойка. С дизайном от Black Star Тимати
В Минске открылась самая большая в стране автомойка. С дизайном от Black Star Тимати
В Минске открылась самая большая в стране автомойка. С дизайном от Black Star Тимати
В Минске открылась самая большая в стране автомойка. С дизайном от Black Star Тимати
В Минске открылась самая большая в стране автомойка. С дизайном от Black Star Тимати
В Минске открылась самая большая в стране автомойка. С дизайном от Black Star Тимати
В Минске открылась самая большая в стране автомойка. С дизайном от Black Star Тимати

Всего в заведении разместились 18 постов: восемь «мокрых» — для мойки, еще десять — для детейлинга, один из них — для работы с мотоциклами. В «мокрых» боксах используют только премиальную автохимию Koch. На стендах для детейлинга можно заказать оклейку пленкой (винил, полиуретан), восстановление кожи салона, полировку, керамику. Есть возможность технического детейлинга: например, чистка радиатора, подкапотного пространства, арок, нанесение консерванта». Работы выполняют только мастера со стажем от пяти лет.

- Реконструировать паркинг под такую вещь, установить дренажную систему, подключить все коммуникации – очень сложный процесс. Сложный в плане перепланировок и согласований. Мы рассматривали очень много паркингов, однако администрации ArenaCity и Центрального района отнеслись к нам наиболее лояльно, это позволило довольно быстро запуститься. Хочется сказать им огромное спасибо за оперативность работы, - рассказывает руководитель «Аверса-групп». – Также считаю паркинг этого ТРЦ наиболее удачным, потому что здесь такое расположение - по направлению к отдыху. Дальше находится RobinsonClub, и почему бы не заехать по программе выходного дня здесь «потусоваться», потом туда.

В Минске открылась самая большая в стране автомойка. С дизайном от Black Star Тимати
В Минске открылась самая большая в стране автомойка. С дизайном от Black Star Тимати
В Минске открылась самая большая в стране автомойка. С дизайном от Black Star Тимати
В Минске открылась самая большая в стране автомойка. С дизайном от Black Star Тимати
В Минске открылась самая большая в стране автомойка. С дизайном от Black Star Тимати
В Минске открылась самая большая в стране автомойка. С дизайном от Black Star Тимати

Помимо этого, для клиентов создана зона ожидания, где предусмотрено два зала. В одном — кофе-бар с десертами и сэндвичами, PlayStation 4, телевизоры. В другом обещают кальян после снятия временных ограничений из-за вируса. Заведением также будет получено разрешение на торговлю алкоголем, поэтому пока такие напитки отсутствуют на полках бара. Одна из главных фишек автомойки — пока вы отдыхаете в «лаунж-зоне», за процессом ухода за автомобилем можно наблюдать сквозь стеклянные стенки.

- Я, как архитектор, работаю с многими франшизами, и могу сказать, что здесь BlackStar также отнеслась лояльно с требованиями к белорусскому франчайзи. Владельцам была дана относительная свобода решений, но чтобы это все соответствовало общей идее франшизы, сохранялся основной посыл и стиль. У других же франшиз бывает так, что до дюйма высчитывают каждую плоскость, - рассказывает Антон Гарустович.

В Минске открылась самая большая в стране автомойка. С дизайном от Black Star Тимати
В Минске открылась самая большая в стране автомойка. С дизайном от Black Star Тимати
В Минске открылась самая большая в стране автомойка. С дизайном от Black Star Тимати
В Минске открылась самая большая в стране автомойка. С дизайном от Black Star Тимати
В Минске открылась самая большая в стране автомойка. С дизайном от Black Star Тимати
В Минске открылась самая большая в стране автомойка. С дизайном от Black Star Тимати

Помимо постов самой мойки и зоны отдыха компании достались 200 квадратных метров административных помещений рядом. Они полностью пустые, потому что франчайзи пока не решил, что в них расположится: коворкинг, чтобы поработать, пока вашу машину убирают, барбершоп или что-то другое. Владельцы автомойки полностью открыты для ваших идей.

- В целом владельцы создают здесь клуб единомышленников, а не просто место, где вы получаете услугу. Клубная концепция – это то, к чему сейчас все стремятся. Просто мойка или кафе сейчас мало кому интересны, все пытаются создать клуб. К примеру, Starbucks сделали свое заведения по концепции «третье место». То есть у вас есть дом, работа, а также должно быть третье место, где вы отдыхаете, общаетесь с друзьями и просто хорошо проводите время, - делится Антон Гарустович.

В Минске открылась самая большая в стране автомойка. С дизайном от Black Star Тимати
В Минске открылась самая большая в стране автомойка. С дизайном от Black Star Тимати
В Минске открылась самая большая в стране автомойка. С дизайном от Black Star Тимати
В Минске открылась самая большая в стране автомойка. С дизайном от Black Star Тимати

Кстати, на открытии заведения планировалась грандиозная вечеринка с участием звезд, однако пандемия внесла свои коррективы и закрыла границы для всех.

- У владельцев закуплено несколько пенных пушек, все договорено с артистами и администрациями, все готово к празднику. Вечеринка в честь открытия обязательно будет проведена со всеми звездами, только пусть пандемия спадет. Сейчас совсем не время для таких мероприятий. Надеемся, что эту вечеринку потом посветим и победе над Covid 19, - резюмирует руководитель проектной организации «Аверса-групп».

 
Теги: Минск
 
 
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Главный BlackStar постсоветского пространства продолжает открывать новые франшизы, а эти франшизы осваивать новые страны. Так в прошлом году в Минске открылся...
 
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