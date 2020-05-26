В апреле зарплаты белорусов упали

Согласно официальной статистике Национального статистического комитета, в апреле средняя по стране зарплата в Беларуси упала по сравнению с показателем марта.

Средняя номинальная начисленная заработная плата в апреле 2020 года составила 1193,8 рубля, что меньше по сравнению с мартом этого года на 19,8 рубля, или на 1,6%. Реальная зарплата в апреле 2020 года по сравнению с апрелем 2019 года увеличилась на 5%.

По данным Белстата, наибольшая среднемесячная начисленная зарплата работников традиционно сложилась в Минске - 1720,4 рубля, в Минской области - 1159,8 рубля, в Гомельской области - 1051,5 рубля, в Витебской - 1027,7 рубля, Гродненской - 1020,6 рубля, в Брестской области 1009 рублей, а наименьшая зарплата в апреле сложилась в Могилевской области, и составила 968 рублей.

Что касается профессионального среза, то самые высокие зарплаты, уже традиционно, сложились в сфере IT, где в апреле 2020 года в среднем зарабатывали 4965,3 рубля; работники воздушного транспорта в апреле 2020 года зарабатывали 2596,6 рубля, работники пассажирского транспорта - 2591,7 рубля, грузового - 2632,9 рубля; работники телекоммуникационной отрасли - 2035,4 рубля; нефтепереработки — 2028 рублей; финансисты и страховщики — 2022,1 рубль; работники горнодобывающей промышленности — 1945,4 рубля.

Самые маленькие зарплаты получали парикмахеры (517,7 рубля), а также творческих и социальных работников (664,6 и 691,2 рубля соответственно), а также у работников библиотек, музеев и архивов (674,2 рубля). Средние зарплаты в здравоохранении составили 1056,9 рубля, в образовании — 828,1 рубль.