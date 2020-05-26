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Лукашенко приказал не допустить роста цен и дефицита товаров

26.05.2020 13:56 — Новости Экономики | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Александр Лукашенко, заслушивая 26 мая доклад о ситуации на потребительском рынке страны, приказал не допустить необоснованного роста цен и не надеятся, что «ранок все отрегулирует».

На мероприятие были приглашены: глава Комитета госконтроля Леонид Анфимов, первый заместитель премьер-министра Дмитрий Крутой, министр сельского хозяйства и продовольствия Иван Крупко и замглавы Администрации президента Валерий Бельский.

В начале мероприятия глава государства отметил, что хотел бы услышать прогноз развития потребительского рынка, в том числе, в плане ценообразования. Лукашенко подчеркнул, что неоднократно обращал внимание МАРТ и других ведомств на вопрос необоснованного роста цен.

«Мы не должны за этим процессом спокойно наблюдать. Мы должны изучать ситуацию, вмешиваться, анализировать и, если нужно, вмешиваясь, исправлять ее. Не надо тут рассуждений по поводу того, что рынок все отрегулирует. Мы уже с вами в рынке немало проработали и понимаем, что рынок далеко не все и не всегда регулирует», - цитирует Лукашенко его пресс-служба.

Президент отметил, что регулирование цен и рынка в целом в условиях эпидемии говорит о заботе государства о своем народе. 

«Думаю, сегодня ситуация такова, что мы не просто должны созерцать, но и, при необходимости, вмешиваться в те процессы, которые происходят на внутреннем потребительском рынке», - отметил Александр Лукашенко. Он также поинтересовался у главы МАРТ Владимира Колтовича о том, есть ли в стране дефицит на какие-то товары.

Колтович, в свою очередь,  доложил о работе по обеспечению потребительского рынка и контролю над ценами. 

«Самое главное, что сегодня, несмотря ни на что (прежде всего, несмотря на внешние вызовы), ситуация по товарному обеспечению и ценам на внутреннем потребительском рынке управляема, прогнозируема и стабильна», - сказал он, подтвердив, что в Беларуси нет ажиотажа или дефицита каких-то товаров.

Напомним, что в начале апреля МАРТ дополнил список товаров, цены на которые будут регулироваться  государством, еще десятью позициями. В список вошли мясные и рыбные консервы, сухое молоко, кофе, питьевую воду, туалетное и хозяйственное твердое мыло, спички, женские прокладки и подгузники, туалетную бумагу и средства защиты органов дыхания, а также дезинфицирующие средства будут под контролем государства.

 
 
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Александр Лукашенко, заслушивая 26 мая доклад о ситуации на потребительском рынке страны, приказал не допустить необоснованного роста цен и не надеятся, что «ранок...
 
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