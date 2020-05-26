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МАРТ рассчитывает в мае выйти на запланированную траекторию инфляции

26.05.2020 — Новости Экономики | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

МАРТ рассчитывает в мае выйти на запланированную траекторию инфляции

МАРТ рассчитывает в мае выйти на запланированную траекторию инфляции. Об этом заявил сегодня журналистам министр антимонопольного регулирования и торговли Владимир Колтович, передает корреспондент БЕЛТА.

«По маю мы находимся, по нашим подсчетам, ниже 100% (речь об уровне инфляции к аналогичному периоду прошлого года. — Прим. БЕЛТА)», — сказал министр.

Таким образом, подчеркнул Владимир Колтович, происходит не инфляция, а дефляция. «Надеемся, что по итогу мая войдем в запланированную траекторию инфляции», — уточнил он.

Министр отметил, что если в январе-феврале инфляция находилась в запланированных рамках, то в марте-апреле инфляционные процессы ускорились, в первую очередь под воздействием внешних причин. В целом он надеется, что по году удастся уложиться в запланированные 5% инфляции.

https://www.belta.by

 
 
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МАРТ рассчитывает в мае выйти на запланированную траекторию инфляции. Об этом заявил сегодня журналистам министр антимонопольного регулирования и торговли...
 
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