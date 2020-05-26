|
МАРТ рассчитывает в мае выйти на запланированную траекторию инфляции
26.05.2020 — Новости Экономики | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
«По маю мы находимся, по нашим подсчетам, ниже 100% (речь об уровне инфляции к аналогичному периоду прошлого года. — Прим. БЕЛТА)», — сказал министр.
Таким образом, подчеркнул Владимир Колтович, происходит не инфляция, а дефляция. «Надеемся, что по итогу мая войдем в запланированную траекторию инфляции», — уточнил он.
Министр отметил, что если в январе-феврале инфляция находилась в запланированных рамках, то в марте-апреле инфляционные процессы ускорились, в первую очередь под воздействием внешних причин. В целом он надеется, что по году удастся уложиться в запланированные 5% инфляции.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
МАРТ рассчитывает в мае выйти на запланированную траекторию инфляции. Об этом заявил сегодня журналистам министр антимонопольного регулирования и торговли...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Экономики)