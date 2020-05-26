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В Беларуси запретили повышать цены на услуги связи, образования и транспорта
26.05.2020 18:14 — Новости Экономики | БДГ
Источник материала: БДГ
Власти Беларуси ввели временный мораторий на повышение цен на услуги связи, транспорта и образования.
Об этом рассказал министр антимонопольного регулирования и торговли Владимир Колтович после совещания у президента Александра Лукашенко.
По словам министра, приостановление повышения запланированных тарифов позволит сдержать рост инфляции, который ускорился в марте и апреле, и по итогам мая «войти в запланированную траекторию инфляции».
При этом в МАРТ не смогли назвать сроков окончания моратория: это тему будут обсуждать в конце июня.
«Если входим в запланированный тренд инфляции и ситуация сохраняется нормальной, то мы за то, чтобы повысить тарифы, которые были запланированы к повышению.По итогам июня будет понятно, что можем повышать. Если будем идти в приграничной ситуации то, скорее всего, вернемся к этому вопросу в четвертом квартале», - цитирует министра
Напомним, что Александр Лукашенко,
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Власти Беларуси ввели временный мораторий на повышение цен на услуги связи, транспорта и образования. Об этом рассказал министр антимонопольного регулирования и...
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