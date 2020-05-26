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В Беларуси запретили повышать цены на услуги связи, образования и транспорта

26.05.2020 18:14 — Новости Экономики | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Власти Беларуси ввели временный мораторий на повышение цен на услуги связи, транспорта и образования.

Об этом рассказал министр антимонопольного регулирования и торговли Владимир Колтович после совещания у президента Александра Лукашенко.

По словам министра, приостановление повышения запланированных тарифов позволит сдержать рост инфляции, который ускорился в марте и апреле, и по итогам мая «войти в запланированную траекторию инфляции».

При этом в МАРТ не смогли назвать сроков окончания моратория: это тему будут обсуждать в конце июня.

«Если входим в запланированный тренд инфляции и ситуация сохраняется нормальной, то мы за то, чтобы повысить тарифы, которые были запланированы к повышению.По итогам июня будет понятно, что можем повышать. Если будем идти в приграничной ситуации то, скорее всего, вернемся к этому вопросу в четвертом квартале», - цитирует министра БЕЛТА.

Напомним, что Александр Лукашенко, заслушивая 26 мая доклад о ситуации на потребительском рынке страны, приказал не допустить необоснованного роста цен и не надеятся, что «ранок все отрегулирует».

 

 
 
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Власти Беларуси ввели временный мораторий на повышение цен на услуги связи, транспорта и образования. Об этом рассказал министр антимонопольного регулирования и...
 
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