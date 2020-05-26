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Экономика дня
26.05.2020 22:08 — Новости Экономики | БT
Источник материала: БTПо итогам прошлого года 77 миллиардов рублей были направлены на развитие национальной экономики в рамках двух десятков государственных программ. Треть из них были профинансированы из бюджета. Чему был посвящен очередной президиум Совмина - узнаем из "Экономики дня" с Андреем Лаптенком.
Финансирование здравоохранения, строительство жилья и инфраструктуры, оборона и нацбезопасность, спорт, культура, туризм. Широкий спектр задач объясняет различия в финансировании. Пять наиболее затратных - развитие аграрного бизнеса, содержание дорог, строительство жилья, образование и здравоохранение. В правительстве отмечают: влияние госпрограмм на национальную экономику увеличивается, на их реализацию направляют более половины ВВП страны.
Котировки Brent превысили 36 долларов за баррель
Нефтяные цены росли во вторник. Котировки Brent превысили 36 долларов за баррель. Позитивные настроения рынку обеспечил постепенный выход из карантина и снятие ограничений в различных регионах мира, примененных для борьбы с распространением COVID-19. Поддержку рынку также оказывают сигналы сокращения добычи нефти в России до уровня, соответствующего условиям сделки ОПЕК+.
Малому бизнесу предоставят финансовые займы
За создание рабочих мест займы с выгодной процентной ставкой! Белорусский фонд финансовой поддержки предпринимателей предоставит денежные средства малому бизнесу под 4,5 % годовых в белорусских рублях.
Заключить договор займа и финансовой аренды можно уже с 6 июня и до конца года. Обязательное условие - создание как минимум одного рабочего места во время реализации проекта.
Нацбанк: Более 45 % среди выявленных в стране в 2019 году фальшивых купюр в обороте - американские доллары
Более двух фальшивых купюр в день выявляли белорусские банковские работники в прошлом году. Точная цифра от регулятора: 812 поддельных денежных знаков. Более 45 % (45,3 %) - американские доллары. Самый популярный номинал $100 (88,9 %). В любимчиках у мошенников также российский рубль - примерно 32 % (31,8 %) и евро - немногим более 17 % (17,2 %). Белорусские рубли тоже подделывают. От выявленных примерно 3,7 %. Примерно 2 % фальшивок приходится на валюты других стран. К 2018 году общее количество фальшивок уменьшилось почти на 10 % (9,8 %). Почти половина всех случаев выявления (44,7 %) приходится на Минск.
Оборудование Dzintars пустят с молотка за долги
Оборудование фабрики Dzintars - законодателя парфюмерной моды в СССР и известнейшего бренда Латвии - пустят с молотка за долги. На продажу выставлены 749 единиц, в том числе оборудование для производства парфюмерии и косметики, транспорт и другое имущество. Сертифицированный оценщик оценил все это имущество в 534 тысячи евро. По состоянию на 7 мая 2020 года, налоговая задолженность предприятия составила 9,266 млн евро. Предприятие ведет свою историю с мыловаренной и парфюмерной фабрики Бригера (основатель - Генрик Адольф Бригер), основанной в 1849 году. После объединений и реорганизаций национализированных мыловаренных и парфюмерных предприятий в 1951 году одна из фабрик получила название Dzintars и стала крупнейшей парфюмерной фабрикой СССР.
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По итогам прошлого года 77 миллиардов рублей были направлены на развитие национальной экономики в рамках двух десятков государственных программ. Треть из них были...
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