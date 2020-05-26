Дмитриев: Эти выборы похожи на кампанию 2010 года. Есть опасность повторения площади и брутального разгона

Источник материала: Tut.by

Претендующий на участие в президентских выборах сопредседатель общественного объединения «Говори правду» Андрей Дмитриев будет думать о возможности объединения с другими претендентами на этот пост после регистрации кандидатов. О своих планах политик сообщил БелаПАН 26 мая в Минске на пикете по сбору подписей за выдвижение в качестве кандидата.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

«Де-факто в белорусской политической системе регистрация кандидатом в президенты и является вторым туром выборов, — сказал он. — Поэтому посмотрим, кого зарегистрируют. Собственно, зарегистрируют ли нас? Кто соберет подписи? Потом уже будем смотреть, что делать дальше».

Как отметил Дмитриев, и после 9 августа жизнь в стране не заканчивается.

«Принимать сегодня решение надо, понимая, что мы хотим иметь 10 августа, в сентябре и октябре. Я бы хотел, чтобы мы видели, как каждый месяц добавляет активных людей в политику, что на стороне режима, застоя все меньше реальной поддержки в обществе, а на стороне перемен — в разном смысле — все больше», — добавил сопредседатель «Говори правду».

По словам Дмитриева, больше всего подписей за выдвижение кандидатом в президенты его команде удается собирать путем электронной регистрации граждан, желающих видеть его фамилию в бюллетене для голосования. С людьми, оставляющими заявки в специальной форме, связываются члены его инициативной группы и уточняют, как и когда с ними можно встретиться, чтобы заполнить подписной лист.

Пикеты, как сказал политик, ему нужны больше для того, чтобы «рассказать про себя», а для сбора подписей команда работает с людьми, которые их «уже знают». «Потому мы изначально шли в эту кампанию, ни с кем не объединяясь, поскольку были уверены, что у нас хватит подписей. Каждого человека, которому мы звоним, мы просим порекомендовать нам еще пару. То есть мы с каждого человека берем подпись и еще два-три контакта, кому мы можем позвонить», — отметил он.

На вопрос, сколько подписей за его выдвижение уже собрано, Дмитриев ответил, что итоги будут подводиться к концу недели. Однако счет «идет на тысячи», и отметка в 10 тысяч, по его мнению, уже преодолена.

Сложнее, но интереснее

По словам Дмитриева, нынешние выборы сложнее, но интереснее, чем предыдущие.

«Выборы сложнее, во-первых, потому, что появились надежды с разных сторон, — сказал политик. — Мы видим Бабарико, Цепкало, Тихановского — людей, которые аккумулируют надежды большого количества людей. В этом смысле выборы стали гораздо интереснее. Выборы — это гонка, чем большие профессионалы в ней участвуют, тем она интереснее, но сложнее. Поэтому эти выборы намного интереснее, чем в 2015 году, и намного сложнее, потому что нужно реально конкурировать за голоса людей, убеждать их голосовать, поддерживать».

Вместе с тем, по его словам, эта избирательная кампания напоминает выборы 2010 года. И тогда, и сейчас было «много кандидатов, достаточно радикальная риторика, готовность общества, пусть небольшой части, выходить, поскольку есть определенная злость». В связи с этим, считает Дмитриев, очень высока опасность повторения итога позапрошлых президентских выборов — выхода людей на улицу и их брутального разгона.

«Мы со своей стороны должны сделать все, чтобы не было крови, чтобы страну не отбросило назад, — сказал он. — Это не значит, что не нужно быть активным, это значит — думать о том, что мы хотим видеть 10 августа. <…> Вы знаете мою личную позицию: я считаю, что „площадь“ опасна. Я понимаю раздраженность людей, понимаю многие вещи, но я считаю, что мы можем, как говорится, костей не собрать. Это будет ситуация хуже, чем в 2010 году, всю страну отбросит назад».

«Я реально считаю, что сейчас надо говорить не о „площади“, а о том, чтобы все эти люди, которые сегодня заинтересовались политикой, поняли, что все зависит от них, а не от кого-то еще, что власть меняется не потому, что кто-то там что-то сказал в YouTube, а потому, что они сами сделали хоть маленький шаг. Если они после 9 августа останутся, будут помогать движениям, партиям, создавать свои, вот тогда мы увидим перемены очень быстро. А если будет один маленький рывок, мол, давайте ломанем, то может ломануть нам всем», — добавил сопредседатель «Говори правду».

На вопрос, как он намерен защищать голоса своих избирателей, Дмитриев ответил: «Это очень большой и сложный вопрос, и ответ на него будет зависеть от многих факторов». Первоочередным таким фактором политик назвал готовность людей пойти на выборы в качестве наблюдателей.

«Я считаю, что это будет очень большой маркер, если мы — не только Андрей Дмитриев, но и все альтернативные кандидаты — сможем собрать в обществе реально тысячи людей в наблюдение и показать, как все работает, — это будет одна история. Если мы увидим, что люди не готовы даже на такой шаг — это уже совсем другая история», — подытожил претендент на пост главы государства.

О своем намерении пойти на выборы Дмитриев объявил в начале мая. Сопредседатель организации Татьяна Короткевич, которая баллотировалась в президенты в 2015 году, стала главой его инициативной группы. Президентские выборы в Беларуси назначены на 9 августа.