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Энергоэффективный коттедж из соломенных панелей за $108 тысяч. Что продается в садовом товариществе "Полевой-2" недалеко от Минского моря
27.05.2020 08:02 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Уже пять лет действует запрет на создание в пригородной зоне Минска новых садовых товариществ. Вводили его потому, что свежевыделенные дачные наделы со старта позиционировались как будущие "закрытые коттеджные поселки". И в перспективе могли потребовать признания за ними этого статуса. Причем обходилась "дачная" земля гораздо дешевле, чем участки в деревнях под кольцевой, которые выставлялись на аукционы. "Полевой-2" - из последних сформированных рядом со столицей садоводческих товариществ. Посмотрим, можно ли там
Правда, история этого товарищества началась в 2008-м, когда милиционерам выделили кусок заболоченной территории между "драгоценными" Лапоровичами и Заславлем. И несколько лет у "дачников" ушли на то, чтобы осушить болото, подвести электричество, газ, сделать "круглогодичную" воду. О том, что территория визуально превращается в коттеджный поселок, можно говорить только в последние два года.
"Полевой" растянулся вдоль дороги. С другой стороны - поле. Минское море если и видно, то с третьего этажа коттеджей. Главные "водоемы" тут - обводные каналы посреди массива. Глубокие и широкие - другие с болотом не справлялись. Люди снимали землю под фундамент - там образовывались стойкие озера. Теперь не у одного участка - собственный пруд, в котором не пересыхает вода.
Что продают в Полевом-2?
В продаже несколько участков. Есть
Еще один участок с прудом и деревянным домиком-бытовкой, свайным фундаментом и с проектом будущего дома
У всех продавцов в рекламе звучит "у Минского моря, новый коттеджный поселок, свет, центральный водопровод, газ, 10 км от МКАД, закрытая охраняемая огражденная территория, асфальтированный подъезд".
Продают тут и пару коттеджей.
Об этом доме сказано: "Для VIP, в стиле хай-тек с продуманным проектом. Свайно-ростверковый фундамент с плитой усиления глубиной 4,8 м; стены-керамзитобетон 400 мм, утепленные каменной ватой повышенной плотности 80 мм (Paroc). Фасад под чистовую отделку; эксплуатируемая кровля в виде терассы в 2 этажа. Общая площадь - 173 кв.м. На участке построена баня с летней террасой, гараж с навесом". Весь комплекс
Еще один объект в продаже - дом необычной архитектуры.
Площадь - 180 квадратных метров. "Энергоэффективный коттедж из соломенных панелей и дерева (вариант каркасной технологии) на участке 13,4 сотки. 4 спальни, гостиная, 2 санузла. Экологичные материалы. Вентилируемый фасад - обрезная доска окрашенная (Tikkurila). Перекрытие, пол, крыша, перегородки утеплены соломой, зашиты мембраной. Кровля - финская гибкая черепица Kerabit. Легкий теплый дом на буро-набивных сваях. Внутри разведены трубы под воду и канализацию".
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Энергоэффективный коттедж из соломенных панелей за $108 тысяч. Что продается в садовом товариществе "Полевой-2" недалеко от Минского моря
Уже пять лет действует запрет на создание в пригородной зоне Минска новых садовых товариществ. Вводили его потому, что свежевыделенные дачные наделы со старта...
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