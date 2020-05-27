Что продают в Полевом-2?

В продаже несколько участков. Есть 14 соток за 32 тысячи долларов. За 35 тысяч предлагают 12 соток с монолитным фундаментом (на 28 сваях, длина свай - 7 м) и с прудиком. Столько же хотят за ровный надел в 13,4 сотки.

Еще один участок с прудом и деревянным домиком-бытовкой, свайным фундаментом и с проектом будущего дома предлагают за 40 тысяч долларов.

У всех продавцов в рекламе звучит "у Минского моря, новый коттеджный поселок, свет, центральный водопровод, газ, 10 км от МКАД, закрытая охраняемая огражденная территория, асфальтированный подъезд".

Продают тут и пару коттеджей.