«За перемены стоять не страшно». Как Барановичи провели часы в очереди, чтобы подписаться за Тихановских

Источник материала: Tut.by

Около 1500 подписей собрали 26 мая в Барановичах на пикете за выдвижение жены блогера Сергея Тихановского Светланы кандидатом в президенты.

Члены инициативной группы собирали подписи на площадке возле городского фонтана между зданием кинотеатра «Октябрь» и Барановичским горисполкомом. Пикет стартовал с локального скандала. Едва члены инициативной группы расставили столы, как к ним подбежал мужчина в пиджаке, который представился управляющим делами Барановичского горисполкома Андреем Семашко.

— 15 мая было принято решение Барановичского горисполкома о том, что на расстоянии менее 50 метров проводить…, — начал объяснять чиновник, держа в руках лист с текстом того самого решения.

— А где он вообще, — уточнил расположение горисполкома видеоблогер Сергей Тихановский, который является главой инициативной группы по выдвижению супруги в президенты.

— Вот он… Пожалуйста, за елкой, — показал за елку Андрей Семашко.





Елка была близко. Горисполком тоже недалеко. Никто с линейкой не ходил, расстояние не мерил. Сторонники Тихановской просто отодвинули столы метров на 20 дальше. Минивэн с большим тапком на крыше, который стоял на парковке перед горисполкомом на расстоянии менее 50 метров, никто не перепарковал — к нему претензий не было.

В 17.00 начался сбор подписей. У трех столов мгновенно выстроились длинные очереди. Одна колейка огибала городской фонтан, другая стремилась добраться до ступеней кинотеатра «Октябрь», третья подпирала остановку. Люди были в масках и старались соблюдать дистанцию (объективно — получалось не у всех).

— Вы не знаете, у кандидата Лукашенко пикеты есть? — интересуется у TUT.BY Сергей.

— У «Белой Руси» за него есть .

— Говорят, он уже насобирал много, а я нигде не вижу, чтобы за него собирали подписи и стояли очереди. Вот мы несколько тысяч насобирали всего, а очереди у нас везде стояли. А у него нет очередей, но 200 тысяч подписей…





На этих словах Сергей с микрофоном «нырнул» в народ.

Кандидата в кандидаты Светланы Тихановской на пикете нет. Она — технический кандидат . По сути это кампания Сергея Тихановского. Его инициативную группу, напомним, ЦИК не зарегистрировал , поэтому блогер стал руководителем инициативной группы супруги. Собирать 100 тысяч подписей группа Светланы Тихановской не планирует, стратегия блогера — бойкот выборов, «если в них будет участвовать Лукашенко, а голоса считать — Ермошина».





«За перемены стоять не страшно»

Одними из первых свои подписи Светлане Тихановской отдали подписчики канала «Страна для жизни», которые полтора месяца назад встречались с Сергеем на стриме на этом же самом месте. Людей тогда собралось немного, пару десятков. Среди них была и жительница Барановичей Татьяна. В апреле она на камеру поблагодарила видеоблогера за его гражданскую позицию:

— Вы сваімі стрымамі ўсю краіну паднялі.

Сегодня Татьяна в числе первых подписалась за Светлану.

— У той раз я прыйшла таму, што…, — начала отвечать на наш вопрос Татьяна, но ее прервала дочь Богуслава.

— Я не поняла, — уточнила серьезная второклассница на велосипеде, — где Тихановский? На кого я сюда приехала?!

Оказалось, что Сергей в метре от девочки. Увидев спину своего кумира, Богуслава растаяла: уголки рта девочки поплыли вверх, ножки ударили по педалям — и девочка поехала рассматривать блогера со всех ракурсов.





— Апошнім разам я прыйшла менавіта таму, што ён мяне ўсхваляваў сваёй шчырасцю, — продолжила Татьяна. — Зараз я бачу, што людзей прыйшло многа. Людзі сапраўды прачнуліся. Можа, каранавірус даў нам час пасядзець, паразважаць. Людзі пабачылі, што было ў Менску на Камароўцы — і зараз у кожным горадзе будзе падтрымка.

— Простите, здесь за Тихановского подписи собирают? — обратилась к Татьяне девушка лет 25.

— Так, за Ціханоўскую, — поправила Татьяна





Наталья пришла на пикет с мужем и сыном. Мальчик сидел в коляске, пока члены инициативной группы переписывали паспортные данные мамы.

— Я за Тихановским давно слежу. Так как его не получится поддержать, будем поддерживать его жену. На канал «Страна для жизни» я подписалась две недели назад. До этого даже не знала о нем. А потом втянулась. То, что он говорит мне нравится. Надеюсь, что это сбудется. Потому что обещать все могут, — рассказала Татьяна.

— Из других кандидатов на кого-то обратили внимание?

— Нет. Только за ним слежу.





Жительница Барановичей Елена раньше за избирательными кампаниями не следила, подписи нигде не ставила, программы не читала, не интересовалась, желания проголосовать не имела. Пикет Тихановского для нее — первый опыт участия в политической жизни страны.

— Я давно на него подписана. Мне кажется, он честный человек. Показывает людям, как выглядит на самом деле жизнь не в столице. Я под его видео очень эмоциональные комментарии оставляю часто. О пикете в Барановичах узнала сегодня. Подумала, что обязательно поставлю подпись. Съездила после работы домой за паспортом — и сюда, — объяснила женщина.





Публика приняла Сергея тепло. Стоило ему остановиться, как вокруг сразу собиралась толпа из желающих сфотографироваться. Селфи с ютуб-знаменитостью сделала и жительница одной из деревень Барановичского района Марина, которая приехала на пикет с супругом Виктором. Около 17.30 они стояли где-то в хвосте самой длинной очереди — той, что почти упиралась в остановку.

— Очередь не пугает? — поинтересовались у Марины.

— Нет. За перемены стоять не страшно. Мы приехали сюда отдать свои подписи за перемены, чтобы наши дети жили в достатке. Я всегда смотрю стримы Сергея. Каждый день от начала и до конца. Я горжусь, что есть в нашей стране такие мужчины. Я первая стала смотреть, а потом подсадила мужа, сестру, всех.

— А что нравится?

— Прямота, честность, — ответил за супругу Виктор.





Из Гродненской области на пикет в Барановичи приехали три подруги среднего возраста. Где живут — не признались, намекнули, что в 100 километрах от Барановичей и в 200 от Гродно. Поэтому и не стали ждать приезда Сергея в их областной центр — сюда ближе. Все трое — подписчицы его блога.

— Если люди задумаются, посмотрят на нас и поддержат друг друга, то что-то поменяется, — разоткровенничалась самая смелая из троицы — Марина. — Нам должно быть стыдно бояться. Мы должны сделать все, чтобы наши дети жили лучше.





За два с половиной часа сбора подписей очереди на площадке у кинотеатр «Октябрь» уменьшились не сильно. Марина, которая в 17.30 сделала селфи с Сергеем в хвосте колейки, к 19.30 только-только прошла середину.

— Не устали?

— Устала, — призналась Марина.

— Стоило того?

— Конечно!





По оценке Сергея Тихановского, в Барановичах удалось собрать около 1500 подписей. В пятницу пикет-встреча запланирован в Гродно, в субботу — в Лиде, в воскресенье — в Бресте.

— Дальше будем смотреть. Хотим и в Могилев, и в Гомель, и в Мозырь заехать. Как сложится — не знаю, — пояснил TUT.BY Сергей.

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