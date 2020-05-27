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Более 60 % предприятий, получающих государственную поддержку, относятся к сфере переработки

27.05.2020 09:06 — Новости Экономики | БT  
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Источник материала: БT

Займы для малого бизнеса, предоставленные Белорусским фондом поддержки предпринимательства,  будут носить исключительно целевой характер. Как заявили представители фонда, для получения поддержки необходимо будет предоставить готовый бизнес-план с перспективой создания рабочих мест. Напомним, заем под развитие деловой инициативы будет выдаваться на конкурсной основе под 4,5 % годовых. Его сумма может достигать 8 тыс. базовых величин. 

Инна Ерофеева,  заместитель гендиректора Белорусского фонда финансовой поддержки предпринимателей: "Компания, которая получила государственную поддержку в фонде, реализовала свой проект, выплатила денежные средства и исполняет иные обязательства из договора, имеет право повторного обращения за получением государственной финансовой поддержки. Лимит  будет в пределах суммы займа. Это 216 тысяч белорусских рублей".

Как сообщают в фонде,  сегодня более 60 % предприятий, получающих государственную поддержку,  относятся к сфере переработки. Также в лидирующей тройке - грузоперевозки и общепит.

 
 
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Займы для малого бизнеса, предоставленные Белорусским фондом поддержки предпринимательства,  будут носить исключительно целевой характер. Как заявили...
 
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