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Более 60 % предприятий, получающих государственную поддержку, относятся к сфере переработки
27.05.2020 09:06 — Новости Экономики | БT
Источник материала: БTЗаймы для малого бизнеса, предоставленные Белорусским фондом поддержки предпринимательства, будут носить исключительно целевой характер. Как заявили представители фонда, для получения поддержки необходимо будет предоставить готовый бизнес-план с перспективой создания рабочих мест. Напомним, заем под развитие деловой инициативы будет выдаваться на конкурсной основе под 4,5 % годовых. Его сумма может достигать 8 тыс. базовых величин.
Инна Ерофеева, заместитель гендиректора Белорусского фонда финансовой поддержки предпринимателей: "Компания, которая получила государственную поддержку в фонде, реализовала свой проект, выплатила денежные средства и исполняет иные обязательства из договора, имеет право повторного обращения за получением государственной финансовой поддержки. Лимит будет в пределах суммы займа. Это 216 тысяч белорусских рублей".
Как сообщают в фонде, сегодня более 60 % предприятий, получающих государственную поддержку, относятся к сфере переработки. Также в лидирующей тройке - грузоперевозки и общепит.
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Займы для малого бизнеса, предоставленные Белорусским фондом поддержки предпринимательства, будут носить исключительно целевой характер. Как заявили...
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