Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Более 60 % предприятий, получающих государственную поддержку, относятся к сфере переработки Займы для малого бизнеса, предоставленные Белорусским фондом поддержки предпринимательства, будут носить исключительно целевой характер. Как заявили...

Займы для малого бизнеса, предоставленные Белорусским фондом поддержки предпринимательства, будут носить исключительно целевой характер. Как заявили представители фонда, для получения поддержки необходимо будет предоставить готовый бизнес-план с перспективой создания рабочих мест. Напомним, заем под развитие деловой инициативы будет выдаваться на конкурсной основе под 4,5 % годовых. Его сумма может достигать 8 тыс. базовых величин.Как сообщают в фонде, сегодня более 60 % предприятий, получающих государственную поддержку, относятся к сфере переработки. Также в лидирующей тройке - грузоперевозки и общепит.